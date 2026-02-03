おふろcafe utataneで「受験生応援フェア」を開催。おふろやさんが全力で受験生の合格を応援します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設 おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市、以下 utatane）では、2026年2月15日（日）まで「受験生応援フェア」を開催中です。

受験生が気軽に勉強場所として利用できるようにお得な「学割プラン」のご用意や、さいたま市の氷川神社のお守り展示、露天風呂での「合格祈願風呂」の実施などで受験生の合格を全力で応援します。

＜受験生応援フェア＞

開催期間：2026年2月1日（日）～2026年2月15日（日）

場所：おふろcafe utatane

◎1日集中できる「学割プラン」

受験生が気軽に勉強場所として利用できるように学割プランを実施しています。お得に1日中受験勉強に向き合い、疲れたらおふろとサウナでリフレッシュしてください。

・フリータイム入館＋選べるお食事＋レンタルタオル

料金：平日 1,980円、土日祝 2,180円

・120分＋レンタルタオル＋プチデザート（アイス）

料金：平日980円、土日祝 1,080円

◎露天風呂にて「合格祈願風呂」を開催

特注で作った「ひのき絵馬」にスタッフやお客さまから寄せられた、受験生への応援メッセージを記載して男女露天風呂に浮かべます。

◎繋ぐ「合格のバトン」、書き込み入り参考書で勉強できるコーナー

家に眠っている参考書や赤本をフロントにて回収。5冊でutataneの招待券1枚と交換します。回収した参考書は館内に設置し、受験生が気軽に手に取り、館内で勉強ができるようにしました。その書き込みや工夫の跡から少しだけ「合格のバトン」を受け取れるコーナーです。

◎さいたま市の氷川神社のお守り大集合！

埼玉の一宮として信仰が厚い「氷川神社」のお守りを集めました。受験勉強の合間に、前向きな気持ちになれるコーナーです。

◎おふろとサウナで、疲れた脳をリフレッシュ

受験勉強に疲れた後は、おふろとサウナでリフレッシュ。サウナで汗を流し、おふろにゆっくり浸かることで身体を芯から温め、ゆっくり深呼吸をすることで疲れた脳と張り詰めた心をゆっくりとほぐしていきます。

■おふろcafe utatane

北欧・フィンランドをコンセプトにした温浴施設。オーロラのあるラウンジやフィンランドのサウナ小屋をイメージした蒸気浴室「サウナコタ」、カフェの北欧メニュー、テキスタイルブランド「カウニステ」とコラボした館内着などで、まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらお過ごしいただけます。

埼玉県さいたま市北区大成町4丁目179-3

10:00～翌9:00（23時間営業）

https://ofurocafe-utatane.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/