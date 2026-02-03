AI搭載資料自動生成サービス「イルシル」がキャナルベンチャーズ株式会社に採用されました

株式会社イルシル

株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎有貴）はこの度、キャナルベンチャーズ株式会社様（本社：東京都江東区豊洲1-1-1 BIPROGY本社ビル内）に当社サービス「イルシル」をご導入いただいたことをお知らせいたします。

■イルシルとは

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。資料のデザインは3,000種類以上あり、入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。また、上場企業の3社に1社※にご利用いただいており、ユーザー数は27万人を突破しました。

※2025年4月時点の国内上場企業3,958社から試算

■イルシルを選定された理由

▼「日本向けのデザイン」と「無駄な議論の排除」- デザイン品質： 外国製のツールが多い中で、日本風のデザインが重要でした。私たちの資料は国内で使うことが理由です。- 一貫性の確保： 資料の完成度が個人のスキルに依存するのは嫌だったんです。イルシルは完全なAI生成ではなく、ある程度決まったテンプレートから始められるので、組織としての再現性が担保できると感じました。- 意見対立の回避： デザインに関する無駄な議論をなくしたかった。テンプレートで標準化すれば、個人の好き嫌いで意見が対立することがなくなり、『内容』に集中できる。これは大きなメリットでした。

キャナルベンチャーズ株式会社 大澤様（写真：右側）

株式会社イルシル 市橋（写真：左側）

▼「専任サポート」と「オンボーディング研修」

Q. オンボーディング研修は効果的でしたか？

非常に成功でしたね！特に第3回の実践的なハンズオン形式が一番良かったです。実際に手を動かしたことで、参加者の理解度がグンと上がりました。弊社の場合は人によっては資料作成の機会がなく、イルシルに触れていないメンバーもいたのですが、『これ、そのまま業務で使いたい！』というポジティブな声もあり、これが利用率や継続率の向上に直結しました。今後は使った後のフォローアップ研修もぜひ検討して頂きたいです。

Q. 専任のサクセス担当者はどんな価値がありましたか？

これが決定的な差別化要因でした。外国産サービスとの大きな違いですね。専任の方が付いてくれたおかげで、私たちに合わせたカスタマイズ研修を受けられましたし、困った時にすぐ相談に乗ってもらえた。他社のツールと比べて、導入の安心感が全然違いましたよ。

■コメント

キャナルベンチャーズ株式会社 代表取締役 松岡亮介様

キャナルベンチャーズは、「挑戦が、挑戦を、つむぐ社会。」をビジョンに、「一歩、踏み出す。」をミッションに、CVC活動を進めています。このたび当社は、活動をさらに加速させるDXインフラとして、「イルシル」の活用に、一歩、踏み出しました。

CVCは、組織ローテーションに伴うメンバー異動が多く、業務ナレッジやアウトプット品質の継承が構造的な課題となりがちです。また、スタートアップやVC、本社経営層や事業部門など、多様なステークホルダーに向けた高品質なアウトプットを継続的に求められる点も、CVC業務の大きな特徴です。

イルシルの高いデザイン品質と操作性により、個人のスキルに依存しない、組織再現性の高い資料作成業務が可能になりました。アウトプットの質とスピードが飛躍的に向上し、投資先スタートアップの事業成長支援や、投資・事業仮説の深化といった本来注力すべき業務に、より集中できる環境が整っています。

今後もキャナルベンチャーズは、営業・投資プロセスのDXをさらに推進し、スタートアップとの挑戦をつむぎながら、未来共創に向けた取り組みを一層強化してまいります。

株式会社イルシル 代表取締役社長 宮崎有貴

キャナルベンチャーズ様は、投資判断や事業支援領域においてAIの活用を積極的に進められており、CVCとして非常に先進的な取り組みを行われています。そのような企業にイルシルをご導入いただいたことは、我々にとって大変大きな励みです。

不確かな時代において挑戦を続ける企業を支えるためには、迅速かつ的確な意思決定が求められます。イルシルがキャナルベンチャーズ様の業務効率化はもちろん、意思決定の質を高める情報整理を後押しできれば幸いです。

「挑戦が、挑戦を、つむぐ社会。」の実現に貢献できるよう、今後もプロダクトとしてさらに進化を続けてまいります。

株式会社イルシル 営業部部長 坊中悠記

キャナルベンチャーズ様が掲げられている「挑戦が、挑戦を、つむぐ社会。」という投資を通じて目指す世界像は、不確実な時代を切り拓く上で、極めて重要かつ力強いメッセージであると拝察いたします。 常に未来への新たな可能性を追求されている先進的なCVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）の活動を、弊社の技術でサポートできることを大変光栄に存じます。

弊社のAI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」の価値をご評価いただけたことは、私たちにとって大きな喜びであり、今後のサービス開発における大きな原動力となります。

イルシルのご活用を通じて、営業・マーケティング活動における生産性を飛躍的に向上させ、より本質的なビジネス戦略の立案・実行に注力いただけるよう、今後もサービス改善とサポート体制の強化に邁進してまいります。

■企業情報

▼キャナルベンチャーズ株式会社

住所：東京都江東区豊洲1-1-1 BIPROGY本社ビル内

代表者：代表取締役社長 松岡亮介

事業内容： VCの運営およびコンサルティング・ベンチャービジネスへの投資・新規事業開発およびコンサルティング事業・セミナーおよびイベントの企画および運営

URL：https://www.canal-v.com/

キャナルベンチャーズ株式会社が掲げるVisionは、「挑戦が、挑戦を、つむぐ社会。」です。不確かな時代であっても、挑戦を諦めずに続けること。その一歩が、次なる挑戦を生み出し、仲間へとつながり、新たな可能性を切り拓いていく。キャナルベンチャーズは、そんな挑戦が称賛される社会の実現を目指しています。

▼株式会社イルシル

住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F

代表者：代表取締役社長 宮崎有貴

事業内容：ソフトウェアの開発、運用

URL：https://corporate.irusiru.jp/

イルシル サービスページ：https://irusiru.jp/corporate/

【お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact