極上トロける！時間融解系パズルゲーム『元祖 落とし寿司 めびうす』、ジー・モードよりNintendo Switch 2版パブリッシング決定！同じ寿司をくっつけて「幻の大トロ」を握っちゃおう！
株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、「WINGLAY」が開発した、落ち物系物理パズルゲーム『元祖 落とし寿司 めびうす（英題：SUSHI BAR MOEBIUS）』が、Nintendo Switch 2(TM)向けに発売決定したこと、Nintendo Switch 2／Steam(R)のパブリッシングが決定したことをお知らせします。
現在Steamにて好評配信中の『元祖 落とし寿司 めびうす』は、お寿司を落として、同じネタ同士をくっつけて「幻の大トロ」を目指す、落ち物系物理パズルゲームです。
この度、本作のパブリッシングをジー・モードが担当することが決定いたしました。
さらに、Nintendo Switch 2での発売も決定！配信開始日などの詳細は今後順次お知らせいたします。
▼『元祖 落とし寿司 めびうす』紹介動画
https://youtu.be/f3b3HJWYrVc
▼『元祖 落とし寿司 めびうす』Steamページ
https://store.steampowered.com/app/2781430/
Nintendo Switchのストアページは後日公開予定です。
■『元祖 落とし寿司 めびうす』とは？
目指せ、幻の大トロ！
くっつけて、大きくして、お客さんを満腹にさせる寿司回転パズル！本日も開店！！
ここは、活きのいいネタが自慢のお寿司屋さん。
寿司職人のあなたの仕事は、箱の中に次々とお寿司を落とし、同じネタ同士をくっつけて、より豪華なお寿司にしていくこと。
作ったお寿司はレーンに乗って、お客さんの元へと運ばれます。
直感を頼りに、最高級の「大トロ」を握（お）としましょう！
ポイント１.予測不能な動きがクセになる！唯一無二の”めびうす”を体感せよ
狙い通りに同じネタ同士をくっつけた時の快感はもちろん、狭い隙間にスルッと滑り込んだり、予想外の動きをする面白さがクセになる！
一度遊べば「もう一丁！」と無限におかわりが止まらなくなるはずです。
ポイント２.パズルなのに、しっかり「お寿司屋さん」体験
ただ寿司を大きくするだけではありません。完成したお寿司は自動的にレーンに流れ、カウンターで待つお客さんの元へ。
パズルを解きながら、お寿司屋さんとしての繁盛も楽しめる、お寿司好きにもパズルゲーム好きにもたまらないゲームです。
ポイント３.お客さんを満腹にさせよう！目指すは至高の「大トロ」
お寿司を食べたお客さんは満足度が上がり、満腹になると次のお客さんへと交代します。
効率よく高得点（高級）のお寿司を食べさせて、ハイスコアを目指しましょう。
かっぱ巻きから始まり、アジ、ウニ……と徐々に豪華になっていく進化の過程は、見てるだけでお腹が空いてくるかも？
寿司職人となったあなたは「大トロ」までたどり着けるでしょうか。
【オスシの輪】
１.かっぱ巻き（まずはここから！）
２.たまご
３.鉄火巻き
４.アジ
５.たこ
６.穴子
７.サーモン
８.イクラ
９.えび
１０.タイ
１１.ウニ
１２.大トロ（至高の一品！）
■『元祖 落とし寿司 めびうす』作品概要
【タイトル】元祖 落とし寿司 めびうす（英題：SUSHI BAR MOEBIUS）
【価格】600円(税込)
【ジャンル】極上トロける！時間融解系パズル
【ゲームプレイ人数】1人
【対応機種】Nintendo Switch 2、Steam
【対応言語】日本語、英語、中国語簡体字、中国語繁体字、フランス語、イタリア語、韓国語、ブラジル・ポルトガル語、欧州・ポルトガル語、ロシア語
【IARC】3+
【コピーライト】(C)WINGLAY (C)G-MODE Corporation
【Nintendo Switch ストアページ】
後日公開予定です。
【Steam ストアページ】
■2/8(日)開催「東京ゲームダンジョン11」にて、試遊展示決定！
■G-MODEブース
・出展タイトル：「元祖 落とし寿司 めびうす」「ネロ&サイ 「Nero & Sci ∫ Integral Edition」」
・配置場所 ：2E-8（2階展示室）
■イベント概要
・名称：東京ゲームダンジョン11
・開催日時：2026年 2月8日(日) 11:00 ～ 17:00
※ビジネスチケット購入者、一般先行入場券購入者の受付・来場は11:00～開始
※一般入場券購入者の受付は11:30～、来場は12:00開始
・開催場所：東京都立産業貿易センター浜松町館
・チケット：入場証（チケット）が必要です、詳細は公式サイトをご確認ください
https://tokyogamedungeon.com/(https://tokyogamedungeon.com/)
■「WINGLAY」について
PC/コンシューマ向けゲームを開発・販売するゲームブランド。
代表作：「蹴落とし！トレジャーハンター！」（ニコニコ自作ゲームフェス2018大賞）
【公式WEB】https://www.winglay.com
【公式X】https://x.com/winglay_info
■株式会社ジー・モードについて
モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。
自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。
アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。
【公式Web】https://gmodecorp.com
【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR
【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp
【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR
【Weibo】https://weibo.com/gmodepr
【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741
【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE