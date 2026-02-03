極上トロける！時間融解系パズルゲーム『元祖 落とし寿司 めびうす』、ジー・モードよりNintendo Switch 2版パブリッシング決定！同じ寿司をくっつけて「幻の大トロ」を握っちゃおう！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、「WINGLAY」が開発した、落ち物系物理パズルゲーム『元祖 落とし寿司 めびうす（英題：SUSHI BAR MOEBIUS）』が、Nintendo Switch 2(TM)向けに発売決定したこと、Nintendo Switch 2／Steam(R)のパブリッシングが決定したことをお知らせします。

現在Steamにて好評配信中の『元祖 落とし寿司 めびうす』は、お寿司を落として、同じネタ同士をくっつけて「幻の大トロ」を目指す、落ち物系物理パズルゲームです。

この度、本作のパブリッシングをジー・モードが担当することが決定いたしました。

さらに、Nintendo Switch 2での発売も決定！配信開始日などの詳細は今後順次お知らせいたします。

▼『元祖 落とし寿司 めびうす』紹介動画

https://youtu.be/f3b3HJWYrVc

▼『元祖 落とし寿司 めびうす』Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2781430/

Nintendo Switchのストアページは後日公開予定です。

■『元祖 落とし寿司 めびうす』とは？

目指せ、幻の大トロ！

くっつけて、大きくして、お客さんを満腹にさせる寿司回転パズル！本日も開店！！

ここは、活きのいいネタが自慢のお寿司屋さん。

寿司職人のあなたの仕事は、箱の中に次々とお寿司を落とし、同じネタ同士をくっつけて、より豪華なお寿司にしていくこと。

作ったお寿司はレーンに乗って、お客さんの元へと運ばれます。

直感を頼りに、最高級の「大トロ」を握（お）としましょう！

ポイント１.予測不能な動きがクセになる！唯一無二の”めびうす”を体感せよ

狙い通りに同じネタ同士をくっつけた時の快感はもちろん、狭い隙間にスルッと滑り込んだり、予想外の動きをする面白さがクセになる！

一度遊べば「もう一丁！」と無限におかわりが止まらなくなるはずです。

ポイント２.パズルなのに、しっかり「お寿司屋さん」体験

ただ寿司を大きくするだけではありません。完成したお寿司は自動的にレーンに流れ、カウンターで待つお客さんの元へ。

パズルを解きながら、お寿司屋さんとしての繁盛も楽しめる、お寿司好きにもパズルゲーム好きにもたまらないゲームです。

ポイント３.お客さんを満腹にさせよう！目指すは至高の「大トロ」

お寿司を食べたお客さんは満足度が上がり、満腹になると次のお客さんへと交代します。

効率よく高得点（高級）のお寿司を食べさせて、ハイスコアを目指しましょう。

かっぱ巻きから始まり、アジ、ウニ……と徐々に豪華になっていく進化の過程は、見てるだけでお腹が空いてくるかも？

寿司職人となったあなたは「大トロ」までたどり着けるでしょうか。

【オスシの輪】

１.かっぱ巻き（まずはここから！）

２.たまご

３.鉄火巻き

４.アジ

５.たこ

６.穴子

７.サーモン

８.イクラ

９.えび

１０.タイ

１１.ウニ

１２.大トロ（至高の一品！）

■『元祖 落とし寿司 めびうす』作品概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f3b3HJWYrVc ]

【タイトル】元祖 落とし寿司 めびうす（英題：SUSHI BAR MOEBIUS）

【価格】600円(税込)

【ジャンル】極上トロける！時間融解系パズル

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch 2、Steam

【対応言語】日本語、英語、中国語簡体字、中国語繁体字、フランス語、イタリア語、韓国語、ブラジル・ポルトガル語、欧州・ポルトガル語、ロシア語

【IARC】3+

【コピーライト】(C)WINGLAY (C)G-MODE Corporation

【YouTube】https://youtu.be/f3b3HJWYrVc

【Nintendo Switch ストアページ】

後日公開予定です。

【Steam ストアページ】

https://store.steampowered.com/app/2781430/

■2/8(日)開催「東京ゲームダンジョン11」にて、試遊展示決定！

■G-MODEブース

・出展タイトル：「元祖 落とし寿司 めびうす」「ネロ&サイ 「Nero & Sci ∫ Integral Edition」」

・配置場所 ：2E-8（2階展示室）

■イベント概要

・名称：東京ゲームダンジョン11

・開催日時：2026年 2月8日(日) 11:00 ～ 17:00

※ビジネスチケット購入者、一般先行入場券購入者の受付・来場は11:00～開始

※一般入場券購入者の受付は11:30～、来場は12:00開始

・開催場所：東京都立産業貿易センター浜松町館

・チケット：入場証（チケット）が必要です、詳細は公式サイトをご確認ください

https://tokyogamedungeon.com/(https://tokyogamedungeon.com/)

■「WINGLAY」について

PC/コンシューマ向けゲームを開発・販売するゲームブランド。

代表作：「蹴落とし！トレジャーハンター！」（ニコニコ自作ゲームフェス2018大賞）

【公式WEB】https://www.winglay.com

【公式X】https://x.com/winglay_info

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE