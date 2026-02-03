霧島木質発電株式会社、退職自衛官の就職援護に貢献し防衛大臣感謝状を拝受

株式会社クラフティア

株式会社クラフティア（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員：石橋 和幸）の連結子会社である霧島木質発電株式会社（鹿児島県霧島市、代表取締役社長：岸田勇次郎）は、この度、退職自衛官の再就職支援における長年の功績が認められ、防衛大臣より「就職援護功労」に対する感謝状を拝受しました。

□受賞理由

霧島木質発電株式会社は、バイオマス発電事業を通じた持続可能な社会の実現を目指す中で、企業の成長と発展に資する人材の確保に取り組んでおり、その一環として、退職自衛官の皆様が持つ高い倫理観、責任感、規律性、そして専門的な知識や技能を高く評価し、その再就職を積極的に支援してまいりました。

これまで多くの退職自衛官を雇用し、彼らが持つ経験と能力が当社の事業に大きく貢献しています。

こうした長年にわたる霧島木質発電株式会社の取り組みが、防衛省・自衛隊が推進する「就職援護」への多大な貢献が認められ、今回の感謝状拝受に至りました。

□受賞にあたってのコメント

今回の受賞は、退職自衛官の皆様の社会での活躍を支援するという当社の思いが評価されたものであり、大変光栄に存じます。霧島木質発電株式会社は、今後も自衛官OB・OGの皆様が培ってきた能力を最大限に活かせるよう、引き続き積極的な採用活動を続けてまいります。

□会社概要

商号：霧島木質発電株式会社

所在地：鹿児島県霧島市霧島永水4755-4

代表者：岸田 勇次郎

事業内容：バイオマス発電事業

□感謝状贈呈式

日 時：2025年10月8日（水）

場 所：ホテルグランドヒル市谷 東館3階

贈呈式には、霧島木質発電株式会社の取締役 新留敏郎が出席しました。