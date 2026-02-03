『京都の人材流出問題』を産学官が徹底討論「2026京都若者サミット」を2月8日に京都リサーチパークで開催

株式会社KotoMeet

株式会社KotoMeet(代表取締役：藤野暖生 本社：京都府京都市)では、若者が京都で働くことの魅力を再発見し、企業に対して愛着を持ち、人材の定着に繋げることを目的とした産学官連携イベント『京都若者サミット』を、株式会社THANと株式会社ポロックの共同で2月8日に京都リサーチパークを会場に開催します。

また株式会社THANは、任意団体「京都ではたらく推進委員会」を設立し、本イベントの運営を担います。

京都は数多くの大学が存在し、京都市内の人口の約1割が大学生という「大学のまち・学生のまち」として全国的に知られる一方で、人口流出が近年全国ワーストを記録しており、学び舎として京都を選んだ大学生の多くが就職で離れています。

そこで京都府庁バックアップの元、大学生が京都で働くことの魅力を発見できるイベントを2月8日に開催。当日は京都府知事西脇隆俊氏も来場し、基調講演とトークセッションを行います。さらに、京都府内の企業経営者と学生によるマッチングコーナーも実施します。

産学官が直接相対することで、京都で働くことの課題を顕在化させ、人材定着への第一歩となる対話型イベントとなります。

2026 京都若者サミット

日程：2026年2月8日(日)13:30～15:30

会場：KRPホール（京都リサーチパーク） 4号館ルーム1

【プログラム詳細】

・京都府 西脇隆俊知事基調講演

・「学生×知事」トークセッション

・「学生×経営者」交流セッション

・フォトセッション

【構成団体】

株式会社THAN、株式会社ポロック、株式会社KotoMeet

【連携協力】

京都府庁、京都ジョブパーク、京都リサーチパーク

「京都ではたらく推進委員会」について

京都ではたらく推進委員会は、京都府内における若者の就労促進および定着を目的に、学生・企業・行政が連携し、世代や立場を越えた対話と実践の場を創出する団体です。

京都では、大学進学を機に多くの若者が集まる一方、卒業後の府外流出が課題となっています。本委員会では、在学中から地域企業と接点を持ち、京都で「はたらく」ことを具体的にイメージできる機会を提供することで、学生のキャリア形成支援と府内企業の人材確保の双方に貢献することを目指しています。