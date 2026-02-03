2月12日（木）JOCコイン 取扱い決定！

株式会社Ｚａｉｆ

2026年2月12日（木）より、ZaifはJOCコインの取り扱いを開始いたします。

JOCコインは、Japan Open Chainを利用するために必要となる手数料トークン（暗号資産）です。Japan Open Chainは、日本の法律を遵守し、安心できる運営者による高速ブロックチェーンを提供することで、web3による革新的な技術を全ての人に提供し、世界中で1円未満の手数料による即時送金やNFTによる資産の流動化を通じて、世界中の社会課題を解決することを目指すブロックチェーンプロジェクトです。2024年12月に国内他暗号資産交換業者にて行われたJOCコインのIEOでは総額90億円を超える申込みがあり、販売予定の約12億円分のJOCコインが全量完売となりました。

今回のZaifでの上場を記念してXキャンペーンが本日よりスタート！

【JOCコイン上場決定キャンペーン】

- キャンペーン期間：2026/2/3（火）～2/11（水）- 参加方法：- - 「2/12にZaifに上場するのは〇〇〇コイン」〇〇〇に答えを入れて「」内の言葉をXでRT投稿しよう！投稿し正解した方の中から抽選で10名様に1万円分のAmazonギフトカードが当たる- 当選発表- - 当選者には2月末頃にXのDMにてご連絡をさせていただきます。- 詳しくはZaif公式Xのこちらの投稿(https://x.com/zaifdotjp/status/2018505135274803394?s=20)をご覧ください。

ご注意事項：

・ 以下のXキャンペーン規約をお読みいただきご同意いただいた上でご応募ください。

Xキャンペーン応募規約(https://corp.zaif.jp/terms_x_campaign)

・ 本キャンペーンの内容は、予告なく変更、または中止となる場合がございます。

■上場概要

・上場日：2026年2月12日（木）

・取引所・対象サービス：「Zaif」での以下サービス内にて

「かんたん売買」

「Orderbook trading」

・取引暗号資産ペア：JOC/JPY、(Orderbook tradingのみJOC/BTCも取扱）

■スケジュール：

2026年2月12日（木）11時頃 JOC入金開始

2026年2月12日（木）15時頃 JOCのOrderbook tradingでの取扱い開始

2026年2月12日（木）17時頃 JOCの出金取扱い開始

2026年2月13日（金）15時頃 JOCのかんたん売買での取扱い開始

2026年2月16日（月）11時頃 JOCのモバイルアプリでの取扱い開始

※予定は告知なく変更される場合があります。

■シンボル：

JOC

■公式ページURL：

https://www.japanopenchain.org/

■JOCコインとは？

JOCはJapan Open Chain上で手数料などに使う暗号資産です。

日本企業のバリデータによる運営の信頼性と、1円以下の手数料で高速送金を実現する実用性が特長です。さらにJOCXにより主要チェーンとも連携可能です。



《暗号資産を利用する際の注意点》



〇暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。法定通貨と異なり、国などによりその価値は保証されているものではありません。

〇暗号資産は、価格の変動により損失が生じることがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

〇暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

〇秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。

〇当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。

〇暗号資産の取引を行う場合、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

〇暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。

〇暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

〇暗号資産（かんたん売買）の価格は購入価格と売却価格に差があります。

その他の重要事項及び取引内容等につきましては、「利用規約(https://zaif.jp/terms)」「契約締結前交付書面(https://zaif.jp/terms_risk)」をご確認ください。



お問い合わせはこちら(https://support.zaif.jp/hc/ja)

手数料についてはこちら(https://zaif.jp/fee)



商号：

株式会社Ｚａｉｆ

登録番号：

近畿財務局長 第00001号(暗号資産交換業)

加入協会：

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会