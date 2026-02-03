株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー

News Release

2026年2月3日

株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー

【参加無料】 Developers X Summit 2025フォローアップセミナー開催！

＋その次のことまで話します。

～ 人月を解体し開発工数を破壊的に削減する「バイブコーディング」の実装方法とは ～

株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：所 年雄、以下 当社）は、2025年11月19日に開催された「Developers X Summit 2025」のフォローアップセミナーをオンラインで開催します。所が講演した内容のフォローアップをはじめ、既に当社が取り組んでいるその先についても今回初めてお話しします。

本セミナーでは、エンタープライズ向けシステムへのバイブコーディング適用を可能にする「VibeOps Method」の実装方法や、人とAI がコラボレーションする「ヒューマン・イン・ザ・ループ」の重要性について分かりやすく説明します。また、5つの LLM を活用し、開発ドキュメントの品質維持とレビュー時間短縮を実現した、品質管理 AI 「AI Driven Development Agent」についても詳しくご説明します。開発業務における AI 活用に関するさまざまな課題・疑問をお持ちの方はぜひご参加ください！

【セミナー概要】

日時：2026年2月24日（火）15:00-16:00

開催形式：オンライン

プログラム：

15:00-15:40 Developers X Summit 2025 フォローアップ + その次のことまで話します。

代表取締役社長 所 年雄

15:40-15:55 品質管理 AI 「AI Driven Development Agent」のご紹介

品質管理部 部長 茂木 文武

【申し込み方法】

下記URLからお申込みください。

お申込みURL：https://lp.trans-cosmos-digtec.co.jp/seminar20260224

【このような方にオススメです】

開発業務におけるAI活用・導入についてお悩みや課題をお持ちの方

エンタープライズ案件での「バイブコーディング」の活用について興味のある方

各種開発ドキュメントの品質維持・レビュー時間の短縮・標準化を推進したい方

【セミナー講師】

株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー

代表取締役社長 所 年雄

トランスコスモスで顧客コミュニケーションの最適化を実現するサービスの開発と運用を担当し、LINEを利用したチャットサポートサービスを日本で最初に企画実装。2018年よりデジタルマーケティング全般のサービス部門の責任者を経て、現在はトランスコスモス全体のシステム開発を統括する本部を担当。2024年1月よりトランスコスモスの戦略子会社のトランスコスモス・デジタル・テクノロジーの代表取締役社長に就任し、グループ全体でのエンジニアリソース最大活用を目指している。

株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー

品質管理部 部長 茂木 文武

Web系システム開発・ソリューション導入プロジェクトのPMとして15年の経験を持ち、トランスコスモスおよびトランスコスモスデジタルテクノロジーの品質管理部門を長年担当。開発プロセスと品質管理スキームの整備、組織横断での品質基準策定、品質指標のKPI化と可視化を推進し、開発組織全体の品質向上を牽引。これまでの知見を活かし、AIを活用した次世代型品質管理の仕組みづくりにも注力している。

【株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジーについて】

トランスコスモス株式会社のデジタルテクノロジーに関する戦略子会社として、ソリューション活用、ソフトウェア開発、運用ならびにコンサルティングサービスを提供しています。高い技術力と幅広いソリューションで、お客様企業のデジタルトランスフォーメーションパートナーを目指します。

https://www.trans-cosmos-digtec.co.jp/

■会社概要

名称：株式会社トランスコスモス・デジタル・テクノロジー

代表者：代表取締役社長 所 年雄

本社：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル 8F

事業内容：1. 情報システムの開発・運用・販売並びにコンサルテーション

2. ハードウェアとソフトウェアの一体化した複合システム設計及び構築業務

3. ソフトウェアの開発・運用・販売

設立：2007年1月

資本金：1億円（トランスコスモス株式会社100%出資）