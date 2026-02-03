2/12(木)、18(水)【経年データで読み解く「こころとカラダ」現場から始める健康経営の新潮流~ストレスチェック×健診データで見える産業保健のこれから~】共催ウェビナー

株式会社エムステージ

株式会社エムステージ（本社：東京都品川区、代表取締役：杉田雄二）の産業保健事業部は、2/12(木)・18（水）14時より、『経年データで読み解く「こころとカラダ」現場から始める健康経営の新潮流~ストレスチェック×健診データで見える産業保健のこれから~』をテーマに、株式会社ヒューマネージと共同でウェビナーを開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://hmi.page.link/wmiKn8MpDYji6WAh6概要

健康経営(R)の推進が求められる中、データから従業員の健康課題を把握し、方針や施策へと結びつけていくことの重要性は、年々高まっています。一方で、具体的な進め方やノウハウはまだ十分に確立されておらず、「データはあるが活用しきれていない」「何から着手すべきか判断が難しい」と感じる場面も少なくありません。

本セミナーでは、産業医として長年企業の現場に携わり、職場の健康管理・危機管理に関する支援を行ってきた亀田 高志先生をお招きし、これからの企業成長に欠かせない「女性」「シニア」社員が、安心して長く活躍するために、いま企業として取り組むべき健康管理・産業保健の考え方について解説いただきます。

あわせて、ストレスチェックや健診データを掛け合わせた大規模経年分析による、最新の分析結果のご報告。

さらに、健康管理データを活用した健康経営の実践事例として、現場で進められている取り組みや、その工夫をご紹介いただきます。

これからの時代に求められる、データに基づく「こころとカラダ」の健康管理を考える100分間です。

こんな方におすすめ- ストレスチェックや健診データを、具体的な施策へつなげたい方- 健康課題を「見える化」し、経営層や現場の納得・協力を得たい方- 女性の健康課題や高齢層の安全衛生など、多様な視点のヒントが欲しい方- 他社の健康管理システムの活用事例や、業務効率化ノウハウを知りたい方プログラム内容

調査報告

ストレスチェック×健診データ 大規模分析のご報告

～6ヶ年、340万人の経年データにみるポイント～

株式会社ヒューマネージ 事業戦略グループ シニアマネジャー

永野 史彰 氏

特別講演

職場の健康課題を解消するデータドリブンアプローチ

～女性の健康支援と高年齢者の安全衛生・健康管理を中心に～

株式会社健康企業 代表取締役

医師 / 労働衛生コンサルタント /日本医師会認定産業医 / 日本内科学会認定内科医

亀田 高志 様

企業講演

従業員のヘルスリテラシーを向上！

現場巻き込み型メンタルヘルスの施策事例

MNインターファッション株式会社 人事・総務部人事管理課

松本 明拓 様

パーク２４株式会社 グループ人事本部 人事企画・DEI推進部

健康経営グループ ヘルスケアセンターセンター長 / 臨床心理士

高橋 和子 様

開催概要- 開催日時：2026年2月12日(木)、2月18日(水) 14:00-15:40 ※両日ともに同内容となります。- 開催方法：オンライン- 参加費：無料- 参加特典：参加者皆さまへ 『ストレスチェック大規模分析報告書』を差しあげます詳細・お申込みはこちら :https://hmi.page.link/wmiKn8MpDYji6WAh6

HealthCoreについて

『HealthCore』は、データの一元管理や業務効率化にとどまらず、データを「活用」し、戦略的に健康経営を実践するための健康管理システム。従業員/人事ご担当者/産業保健スタッフの方々すべてにフレンドリーな操作性と豊富な分析機能で、これからの健康経営の推進を支援します（開発:株式会社ヒューマネージ）。

HealthCoreの特長

- 年間60万人超が受検するストレスチェック『Co-Labo』、エンゲージメント・サーベイ『Qraft』を標準搭載- 健診結果を標準フォーマットで一元管理&豊富な分析機能- ISO20000、ISO27001、ISO9001認証取得。外部のセキュリティ認証を取得した強固なセキュリティ

『HealthCore』サービス詳細はこちらから(https://sangyohokensupport.jp/business/healthcore/)

登壇者情報

株式会社ヒューマネージ

事業戦略グループ シニアマネジャー

永野 史彰 氏

慶応義塾大学卒業後、桜美林大学大学院心理学研究科で臨床心理学を専攻。企業の採用活動や適性アセスメント、ウェルビーイングにおける統計分析業務やサービス開発に携わる。臨床心理士・公認心理師（国家資格）・産業カウンセラーの資格を保有。

株式会社健康企業 代表取締役 医師 / 労働衛生コンサルタント /

日本医師会認定産業医 / 日本内科学会認定内科医

亀田 高志 様

2008年、産業医科大学卒業後、初期臨床研修を経て新日本製鐵（現 日本製鐵）君津製鐵所にて勤務。 2013年、三菱化学株式会社（現 三菱ケミカル株式会社）に産業医として入社。管理監督者向けの社 内研修制度や就業支援プログラムの構築、社内職場復帰支援施設立ち上げを主導する。 2023年、合同会社活躍研究所を設立。「メンタルヘルス不調になった従業員が当たり前に活躍する 会社を作る」ために、企業におけるメンタルヘルス支援の仕組み構築に携わっている。

MNインターファッション株式会社

人事・総務部人事管理課

松本 明拓 様

2018年入社。採用や研修などの人材開発業務を経て、2021年より現職。現在は給与・厚生等の報酬管理やストレスチェックの実施運用など健康関連の実務を含む人事労務全般を担うとともに、 健康経営推進の事務局メンバーとしても活動。 制度設計や環境整備を通じて、全社員が健康でいきいきと活躍できる職場づくりなどにも取り組んでいる。

パーク２４株式会社

グループ人事本部 人事企画・DEI推進部

健康経営グループ ヘルスケアセンター センター長 / 臨床心理士

高橋 和子 様

2022年入社。パーク２４グループにおける健康経営の方針策定および施策の企画を担当。 社内各層への健康経営の浸透と、全国に点在する多職種・多様な働き方の従業員の健康底上げに取り組んでいる。 臨床心理士として、従業員のメンタルヘルス支援にも携わる。

※お申し込み受付後、視聴方法に関するメールを配信させていただきます

※同業企業や個人事業主の方、学生の方、その他、弊社が不適切と判断した場合は、参加をお断りする場合がございます

■株式会社ヒューマネージについて

2002年、4万件を超えるデータをもとに開発され、1,200社以上の企業に導入されているストレスチェック『Co-Labo』、【業界初】健診標準フォーマットに対応した健康管理システム『HealthCore』を中心としたウェルビーイングソリューション事業、シェア第1位*1の採用管理システム『i-web』、シェア第3位*2の適性検査『TG-WEB』を通じて、7,000社以上の人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援しています。7年連続・健康経営優良法人（大規模法人部門）認定。

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 亮三

設立 ：2004年12月（創業:1988年11月）

資本金 ：5,000万円

所在地 ：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニ ガーデンコート18階

事業内容 ：ウェルビーイングソリューション事業、採用ソリューション事業、適性アセスメント事業

https://www.humanage.co.jp

*1「就職希望企業ランキング」（2010 卒～2016 卒日本経済新聞社、2017 卒～2026 卒キャリタス（旧ディスコ）調べ）上位 130 社（2016 卒～2019 卒はランキングが 100 位までしか発表されていな

いため上位 100 社）における採用管理システム（有償ツール）のシェア（ヒューマネージ調査）

*2「キャリタス就職希望企業ランキング」（2024 年 4 月、キャリタス調べ）における適性検査のシェア（ヒューマネージ調査）

■株式会社エムステージについて

事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービスを提供。産業保健体制の構築・健康診断の実施・メンタルヘルス対策の3つを軸に、健康経営に関するトータルソリューションを展開しています。企業へのサポートを通じて、すべての人が健康にいきいきと働く社会をめざすことで、生産性の向上や医療費の適正化に貢献してまいります。利用企業数2,250社、導入事業所数6,600事業所（2025年4月時点）。「健康経営優良法人2025（大規模法人部門）」に7年連続認定。

代表者：代表取締役 杉田 雄二

設立：2003年5月

資本金：5,000万円

所在地：〒141-6005 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower5階

事業内容：事業場向け産業保健支援、医療人材総合サービス

サービスサイト(https://sangyohokensupport.jp/)

コーポレートサイト(https://www.mstage-corp.jp/)

