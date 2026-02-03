体験型路面電車「マグマやきいも電車」と共に鹿児島の冬を盛り上げる、自宅で楽しめる「マグマレシピ」を新たに6つ公開！

株式会社アフロ＆コー

120万枚の桜の花びらに埋もれる「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」や、車内でいちご狩りを楽しむ「いちごさんバス」など、数多くの体験型イベントを手がけるクリエイター「アフロマンス」率いるクリエイティブカンパニー「Afro&Co.(東京都渋谷区、代表：山崎 剛弘)」は、⿅児島市（市長：下鶴隆央）とコラボレーションし、ほくほくの焼き芋を食べながら⿅児島市内を巡る体験型路面電車「マグマやきいも電車」を2026年2月に開催します。

「マグマやきいも電車」運行開始に伴い、味の素株式会社(以下、味の素)とキユーピー株式会社（以下、キユーピー）と連携し、ご家庭で楽しめるマグマをイメージした6つの「マグマレシピ」を新たに公開します。

「マグマレシピ」公式サイト： https://magmayakiimotram.com/magmarecipe(https://magmayakiimotram.com/magmarecipe)

おうちで簡単「マグマレシピ」企画概要

味の素・キユーピーと連携し、鹿児島市のシティプロモーションのシンボルマーク「マグマシティ」にちなみ、マグマをイメージした料理をご家庭でも楽しんでいただくための6つレシピを新しく公開しました。味の素・キユーピーの商品と鹿児島の産品を使うことで、”赤い””熱い””山盛り”などマグマをイメージした料理を簡単に作ることができます。「マグマやきいも電車」とともに、まち全体でわくわくとともに盛り上げる「マグマレシピ」をぜひお試しください。（レシピの詳細は公式サイトにてご確認ください。）

企画名：おうちで簡単「マグマレシピ」

主催：⿅児島市

企画：アフロマンス / Afro&Co.

監修・協力： 味の素株式会社・キユーピー株式会社

味の素株式会社監修の「マグマレシピ」ご紹介ピリ辛マグマ親子丼食べ応え抜群！桜島大根バーガー餃子の皮で簡単マグマ麻辣湯

味の素株式会社監修の「マグマレシピ」で使用している味の素商品のご紹介

キユーピー株式会社監修の「マグマレシピ」ご紹介桜島大根と鶏手羽元のピリ辛アヒージョまるでミニ火山！パンでつくる中華まん流れる溶岩！マグマタコライス

キユーピー株式会社監修の「マグマレシピ」で使用しているキユーピー商品のご紹介

オリジナルQUOカードなどの賞品が当たるSNSキャンペーンも同時開催！

本日から2月23日(月)まで、マグマシティPRキャラクター マグニョンの公式XアカウントでオリジナルQUOカードなどが抽選で当たるキャンペーンを開催します。

【応募方法】

１. Xでマグニョン（@magnion_official）をフォロー

２. 該当の告知投稿をリポスト

３.「#マグマレシピ」をつけてマグマレシピの感想や実際に作った写真などを投稿

※料理画像も合わせて投稿すると当選確率アップ。

【景品】

マグマやきいも電車 QUOカード 5,000円分 2名様

味の素 詰め合わせセット（アジパンダまな板シートや商品数点）5名様

キユーピー 詰め合わせセット（エコバックや商品数点）5名様

マグマやきいも電車について

「マグマやきいも電車」は電車の車内で、4種の焼き芋を食べ比べながら鹿児島市内を回遊できる期間限定の体験型路面電車です。外観には、鹿児島市のシンボルマーク「マグマシティ」をモチーフ にした光り輝くLED装飾を施し、内観も赤と⻘のラインが走るイルミネーション仕様となっています。交通局から出発し、鹿児島中央駅から天文館、市役所前と鹿児島の中心地を通るルートで走行、参加者はガイドによる案内を聞きながら市内回遊を楽しむことができます。

https://magmayakiimotram.com

マグマシティについて

「あなたとわくわく マグマシティ」は、「こんなまちでありたい」という願いを込めた⿅児島市のシティプロモーションの合言葉。桜島をイメージする“マグマ”というフレーズは、まちや人が持つ“熱量”を表しています。そして、この言葉に込めたメッセージを桜島の形で表したシンボルマーク「マグマシティ」は、⿅児島市民を⾚い⽷、市外の人々を⻘い⽷に見立て、その交流の中で、共にわくわくする未来を紡いでいこうという思いを表現しています。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kouhousenryaku/citypromo/logo/logo.html

マグマシティPRキャラクター「マグニョン」について

火山の妖精マグニョンは、マグマシティにある「桜島」から生まれたマグマシティPRキャラクター。ふっくらした体に蒸気の出る桜島のような頭で、”桜島”のマグマのような情熱や温もりあふれる⿅児島市民の気質を表現しています。

企画監修

アフロマンス

本名 中間理一郎。1985年3月7日、鹿児島生まれ、京都大学建築学科卒。独創的なエンターテイメント企画を生み出すクリエイター、クリエイティブディレクター、イベントプロデューサー、DJ。

「世の中に、もっとワクワクを」をスローガンに、クリエイティブカンパニー「Afro&Co.」を立ち上げ、泡にまみれる体験型イベント「泡パ」や、120万枚の花びらに埋もれるチ ルアウトバー「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」、光り輝く路面電車でやきいもを楽しむ「マグマやきいも電車」など、 話題性豊かな企画を次々と打ち出し、場所や世代を問わず、幅広い層から支持を得ている。

https://afromance.jp