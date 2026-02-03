CARTA ZERO、Google主催「2025 Agency Excellence Awards」メディア統合部門において最優秀賞を受賞

株式会社CARTA ZERO

株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高橋 学、以下「CARTA ZERO」）は、Google が主催する「2025 Agency Excellence Awards」のメディア統合部門において最優秀賞を受賞し、2026年1月28日に開催された授賞式にて表彰されました。

◼️エントリー内容について

YouTube広告の効果を評価する上で、従来の視聴数やブランドリフト調査にとどまらず、Googleの計測ソリューションを駆使し、動画視聴後の検索やサイト来訪といった「ユーザー行動」を基に認知貢献度を可視化。ブランド認知の向上と行動促進を両立させた先進的なアプローチが評価され、この度「メディア統合部門」にて最優秀賞を受賞しました。

◼️本表彰プログラムについて

「Agency Excellence Awards」は、Google広告ソリューションを駆使し、クライアントに優れた成果をもたらした代理店を対象にその実績を表彰するものです。

日本における Agency Excellence Awardsでは、以下の7部門について表彰しています。

● 検索の革新

● オンライン販売

● メディア統合

● 測定ソリューション

● 見込み顧客の発掘

● クリエイティブ活用

● グローバル成長

本表彰プログラムの日本における受賞者の一覧は、

https://agencyexcellenceawards.withgoogle.com/intl/ja_jp でご覧いただけます。

CARTA ZEROは、これまでもGoogle広告ソリューションを積極的に活用し、クライアントのマーケティング活動を支援することで、企業の成長と価値向上に貢献してきました。

今後もCARTA ZEROは、付加価値の高いサービス提供を通じて、クライアントのマーケティング活動の支援を行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130668/table/94_1_0c8f87dc22f874797635334c0401aee4.jpg?v=202602031121 ]