新時代の営業を提案するEmooove、2026年2月12日開催のウェビナー『電話が繋がらない時代のBtoB営業戦略 ～商談獲得プロセス見直し会議～』に登壇決定

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、2026年2月12日（木）に開催されるウェビナー『電話が繋がらない時代のBtoB営業戦略 ～商談獲得プロセス見直し会議～』に登壇することをお知らせいたします。

■開催の背景

お申込みはこちら（無料） :https://www.spirinc.com/seminar/20260212?organizationId=2542&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260203&utm_term=linkedin&utm_content=body

昨今、テレワークの普及や企業の代表電話における自動音声対応の導入が進み、従来の「電話営業（アウトバウンド）」による接触は難易度を増しています。「リード情報はあっても電話がつながらない」「担当者と話せても商談まで進まない」といった課題に直面する企業は少なくありません。

こうした状況を打開するためには、顧客の行動変化に合わせた「新たなチャネルの開拓」と、リードから商談に至るまでの「プロセス再構築」が不可欠です。本ウェビナーでは、BtoB営業・マーケティングの最前線で支援を行う4社が、今の時代に成果を出すための実践的なノウハウを公開します。

■こんな人におすすめ

■開催概要

■プログラム

■当社登壇者

- 従来のアウトバウンド手法での成果が鈍化し、次なる打開策を模索している営業・マーケティング責任者の方- 獲得したリードからの商談化率が伸び悩み、プロセスの改善を必要としているインサイドセールス責任者の方- 属人的な営業スタイルを見直し、組織的な仕組みによって商談数を最大化したい経営層の方- ウェビナー名：電話が繋がらない時代のBtoB営業戦略 ～商談獲得プロセス見直し会議～- 日時：2026年2月12日（木） 11:00～12:00- 形式： オンライン配信（ライブ配信）※アーカイブ配信あり：2/13(金)、2/16(月)- 参加費： 無料- 登壇企業： 株式会社Spir、DXO株式会社、株式会社OPTEMO、株式会社Emooove- 第一部：DXO株式会社 【優先順位をつけるWeb行動起点の営業戦略】- 第二部：株式会社OPTEMO 【顧客起点の時間軸で商談化率80%を実現する商談獲得施策】- 第三部：株式会社Emooove 【電話では辿り着けない「決裁者」に会う。BtoB営業の新チャネル「LinkedIn」活用メソッド】- 第四部：株式会社Spir 【獲得リードが商談に繋がらない「ボトルネック」の正体。商談数最大化のための導線設計】

株式会社Emooove

代表取締役社長 藤澤 諒一

神戸大学在学中に月間100万PVを誇る就活メディアを立ち上げ、上場企業を含む複数企業の採用や、旧帝/早慶上理大生を中心とする学生100名以上の就職活動を支援。大学卒業後は、新規事業開発やイノベーション創出を支援する株式会社Relicに入社。スタートアップから大企業まで企業規模を問わず、SaaSプロダクトのCPF～PMF支援等を実施し、新規事業開発における企画/セールス/マーケティングなど様々な角度から貢献。また、クライアントへの支援に限らず、社内におけるマーケティング組織の立ち上げを推進。その後、株式会社Emoooveを設立。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

お申込みはこちら（無料） :https://www.spirinc.com/seminar/20260212?organizationId=2542&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260203&utm_term=linkedin&utm_content=body

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column(https://emooove.co.jp/column?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact(https://emooove.co.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

メールアドレス：info@emooove.co.jp