ECCジュニアが、2026年 GMO顧客満足度ランキングで「子ども英語教室 幼児 顧客満足度 総合第１位」を獲得

総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC（本社：大阪市北区、代表取締役社長：花房雅博）が運営するECCジュニアは、GMOリサーチ&AI株式会社（本社：東京都渋谷区）が発表した「2026年GMO顧客満足度ランキング」の子ども英語教室 幼児カテゴリにおいて、顧客満足度 総合第1位を獲得いたしました。

2026年 GMO顧客満足度ランキング 子ども英語教室 幼児 第1位

「GMO顧客満足度ランキング」は、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化する信頼性の高いランキングとして公表しています。情報過多の時代において、信頼できる客観的な評価指標の提供を目的としています。

ECCジュニアはこの顧客満足度ランキングにおいて、「先生の質（知識や信頼度）」や「カリキュラム_教材」など、全項目にて第1位を獲得し、子ども英語教室 幼児カテゴリ 顧客満足度 総合第1位となりました。

ECCジュニアは今後も、語学教育を通して生徒の皆様の夢や目標の実現をサポートするとともに、お客様にご満足いただける教室運営と質の高いサービス提供に努めてまいります。

【2026年子ども英語教室 幼児 ランキング】

https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/eigo-preschool_2026/

◆ 2026年GMO顧客満足度ランキング子ども英語教室 幼児 調査概要

ECCジュニアは、「より通いやすい環境で」「本格的な英語教室」を提供することを目指して、1980年に全国展開を始めた英会話・学習教室です。英会話などを教える「ECCジュニア教室」、国語・算数などを教える「学力養成教室 まなビーンズ」、大学入学共通テストなどに対応できる力を養成する「ECCブランチスクール」、英会話や脳トレが楽しめる「ECCシニア」の4つのブランドがあります。子ども英会話教室としては、教室数・生徒数業界No.1※を達成しており、全国約1万教室で約30万名の生徒がECCジュニアで学んでいます。

※2024年度14歳以下を対象とした子ども向け英会話教室 生徒数・教室数（株）矢野経済研究所調べ 2025年7月現在

※本調査結果は、定性的な調査・分析手法による推計である。

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。