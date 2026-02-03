三井住友カード、2・3月がおトク！「三井住友カード SPECIAL MONTHS」開催中！
三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）は、進学・就職・転居など、新たな生活が始まる2～3月に合わせ、お買い物や宿泊をもっとおトクに感じてもらうため、「三井住友カード SPECIAL MONTHS」と題し、多彩なキャンペーンを実施中です。
2の付く日にVクーポンを利用するとVポイントが最大20％還元されるキャンペーンをはじめ、抽選で100万名様にVポイントやハローキティオリジナルグッズが当たる「Vポイント祭」、ホームセンターやインテリアショップの利用、タッチ決済による乗車でVポイントが当たるキャンペーンも開催中です。
この機会にぜひ、新生活に必要なさまざまなシーンで、三井住友カードの価値を実感ください。
※対象カードや詳細な条件は、各キャンペーン・サービスサイトをご確認ください。
【キャンペーンページ URL】
https://www.smbc-card.com/camp/00138/index.jsp?dk=sp_083_0022059
【各種キャンペーン】１. 2の付く日にVクーポンご利用でVポイント最大20％還元
【対象期間】
2026年2月28日（土）まで
【参加条件】
期間中にエントリーいただき、2の付く日にVクーポンを利用
【特典内容】
Vポイント最大20％還元
２. ２.Vポイント祭 えらべる特典プレゼントキャンペーン
【対象期間】
2026年1月16日（金）～4月21日（火）
【参加条件】
（１）対象カードで「Vポイントコース」または「HELLO KITTY コース」をご選択のうえ、エントリー
（２）対象カードで期間中、合計5,000円（税込）以上ご利用
【特典内容】
特典1：条件1を達成でハローキティの「オリジナルスマホ用壁紙」プレゼント
特典2：条件1・条件2を達成で選べる特典当たる
Vポイントコース：Vポイント 10,000円相当 × 1,000名
HELLO KITTY コース：サンリオピューロランド デイパスポートペアチケット＋オリジナルステッカー × 1,000名
副賞：Vポイント 50円相当 × 100万名
３. プラチナプリファード会員・ゴールド会員限定！Vトリップでのホテル利用でVポイントもれなく9% 最大20%還元！
【対象期間】
予約対象期間：2026年2月28日（土）まで
宿泊対象期間：2026年3月31日（火）チェックアウト分（※）まで
※チェックアウト日は宿泊先の現地時間を基準に集計いたします。
【参加条件】
（１）Vトリップ内でVpassIDを設定
（２）対象期間中に「Vトリップ」で国内ホテル・海外ホテルを予約し、対象カードで決済
（３）予約したホテルのチェックアウトを期間中に完了
【特典内容】
対象カードや達成条件の状況によってポイントの還元率が変わります。
キャンペーンの詳細は、必ずホームページをご確認ください。
※VトリップはHTS（Hopper Technology Solutions）が提供・運営しています。
４. 対象のホームセンターやインテリアショップでのご利用でVポイント5,000ptが当たる！
【対象期間】
2026年2月1日（日）～2月28日（土）
【参加条件】
（１）対象店舗のVクーポンを獲得
（２）対象店舗にて対象カードで一会計250円（税込）以上お買い物
【特典内容】
Vポイント5,000円相当×1,000名
５. 航空・鉄道・バス利用でＶポイント500ポイントが当たる！
【対象期間】
2026年1月19日（月）～2026年2月28日（土）
【参加条件】
（１）対象の航空・鉄道で合計1万円（税込）以上利用する度に1口
（２）対象のバス会社でVisaのタッチ決済で乗車
【特典内容】
特典１. 条件(1)達成で、条件利用を満たしたご利用を1口として、抽選で2,000名様に5,050ptプレゼント！
特典２. さらに条件(1)(2)達成で、もれなく500ptプレゼント！