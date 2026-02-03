三井住友カード、2・3月がおトク！「三井住友カード SPECIAL MONTHS」開催中！

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）は、進学・就職・転居など、新たな生活が始まる2～3月に合わせ、お買い物や宿泊をもっとおトクに感じてもらうため、「三井住友カード SPECIAL MONTHS」と題し、多彩なキャンペーンを実施中です。

三井住友カード株式会社

2の付く日にVクーポンを利用するとVポイントが最大20％還元されるキャンペーンをはじめ、抽選で100万名様にVポイントやハローキティオリジナルグッズが当たる「Vポイント祭」、ホームセンターやインテリアショップの利用、タッチ決済による乗車でVポイントが当たるキャンペーンも開催中です。

この機会にぜひ、新生活に必要なさまざまなシーンで、三井住友カードの価値を実感ください。

※対象カードや詳細な条件は、各キャンペーン・サービスサイトをご確認ください。

【キャンペーンページ URL】

https://www.smbc-card.com/camp/00138/index.jsp?dk=sp_083_0022059

【各種キャンペーン】

１. 2の付く日にVクーポンご利用でVポイント最大20％還元

【対象期間】

2026年2月28日（土）まで

【参加条件】

期間中にエントリーいただき、2の付く日にVクーポンを利用

【特典内容】

Vポイント最大20％還元

２. ２.Vポイント祭 えらべる特典プレゼントキャンペーン

【対象期間】

2026年1月16日（金）～4月21日（火）

【参加条件】

（１）対象カードで「Vポイントコース」または「HELLO KITTY コース」をご選択のうえ、エントリー

（２）対象カードで期間中、合計5,000円（税込）以上ご利用

【特典内容】

特典1：条件1を達成でハローキティの「オリジナルスマホ用壁紙」プレゼント

特典2：条件1・条件2を達成で選べる特典当たる

Vポイントコース：Vポイント 10,000円相当 × 1,000名

HELLO KITTY コース：サンリオピューロランド デイパスポートペアチケット＋オリジナルステッカー × 1,000名

副賞：Vポイント 50円相当 × 100万名

３. プラチナプリファード会員・ゴールド会員限定！Vトリップでのホテル利用でVポイントもれなく9% 最大20%還元！

【対象期間】

予約対象期間：2026年2月28日（土）まで

宿泊対象期間：2026年3月31日（火）チェックアウト分（※）まで

※チェックアウト日は宿泊先の現地時間を基準に集計いたします。

【参加条件】

（１）Vトリップ内でVpassIDを設定

（２）対象期間中に「Vトリップ」で国内ホテル・海外ホテルを予約し、対象カードで決済

（３）予約したホテルのチェックアウトを期間中に完了

【特典内容】

対象カードや達成条件の状況によってポイントの還元率が変わります。

キャンペーンの詳細は、必ずホームページをご確認ください。

※VトリップはHTS（Hopper Technology Solutions）が提供・運営しています。

４. 対象のホームセンターやインテリアショップでのご利用でVポイント5,000ptが当たる！

【対象期間】

2026年2月1日（日）～2月28日（土）

【参加条件】

（１）対象店舗のVクーポンを獲得

（２）対象店舗にて対象カードで一会計250円（税込）以上お買い物

【特典内容】

Vポイント5,000円相当×1,000名

５. 航空・鉄道・バス利用でＶポイント500ポイントが当たる！

【対象期間】

2026年1月19日（月）～2026年2月28日（土）

【参加条件】

（１）対象の航空・鉄道で合計1万円（税込）以上利用する度に1口

（２）対象のバス会社でVisaのタッチ決済で乗車

【特典内容】

特典１. 条件(1)達成で、条件利用を満たしたご利用を1口として、抽選で2,000名様に5,050ptプレゼント！

特典２. さらに条件(1)(2)達成で、もれなく500ptプレゼント！