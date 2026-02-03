JCBギフトカードを福山市の市民生活応援給付事業で配布！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)が発行するJCBギフトカードを、広島県の福山市役所が物価高騰の影響を受ける生活者への応援として全市民に対し配布します。今回の事業は迅速に物価高騰対策を行う必要があり、スピード感をもって届けられること、使い道が広く設定されていることから採択されました。

市民生活応援給付事業について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1327_1_f326362b021622d8d0b0cdd8aa322e78.jpg?v=202602031121 ]

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shiminseikatsu/389113.html

JCBギフトカードについて

JCBギフトカードは、全国100万店舗で利用できる商品券です。1980年から発行を開始しており、多くのお客様にあげてうれしい、もらってうれしい商品券として親しまれています。

ご利用範囲の広さにくわえ、洗練された券面デザインには常に最新の偽造防止技術を取り入れており、便利で安心してお使いいただけることから、様々なシーンで個人・法人問わずご利用いただいております。

ご購入はWEBサイトや全国の販売店に加え、専用WEBページから事前に注文・決済し、店舗でスムーズに受け取ることができる「JCB ギフトカード モバイルオーダー」を 2025年11月より開始しています。

▶詳細はこちら(https://www.jcb.co.jp/voucher/gift-card/mobileorder/index.html)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1327_2_cb11daa9bc3f65d71dd6af02309d82f4.jpg?v=202602031121 ]

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

