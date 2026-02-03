「マイナビ　2027年卒大学生のライフスタイル調査＜社会問題・収入について＞」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、2027年卒業予定の全国の大学生・大学院生を対象に実施した、「マイナビ 2027年卒 大学生のライフスタイル調査＜社会問題・収入について＞」の結果を発表しました。

【TOPICS】

◆興味のある社会問題の1位は「インフレ・物価上昇」。女子学生の1位は「少子化・働く女性支援」。今年初めて「クマ問題」が7位にランクイン【図1、2】

◆円高や物価高の影響では「食費が上がった（54.0％）」が最多。「学食・生協の値段が上がった」「交際（飲み会や外食・レジャー）を控えるようになった」も上位に【図3】

◆アルバイトによる1カ月平均収入は前年比1,733円増で、コロナ禍前の水準まで回復【図4、5】

◆興味のある社会問題の1位は「インフレ・物価上昇」。女子学生の1位は「少子化・働く女性支援」。今年初めて「クマ問題」が7位にランクイン

2027年卒業予定の学生に、「興味のある社会問題」について聞いたところ、全体で最も高いのは「インフレ・物価上昇（28.3％、前年比10.1pt増）」で、前年の15位から大きく順位を上げた。2位は前年1位の「少子化・働く女性支援（25.7％、前年比7.6pt減）」であった。また、今年から新たに設問に加えた「クマ問題」は7位にランクインした。男女別では、男子の1位だった「インフレ・物価上昇（33.6％）」は、女子では12位（21.7％）だった。また、女子1位の「少子化・働く女性支援（32.2％）」は、男子では12位と、いずれも男女差がみられる。男女ともに上位5位内は、「地球温暖化」「年金問題」が共通してランクインしているものの、社会問題に対する興味は男女で異なるようだ。【図1、2】

【図1】

【図2】

◆円高や物価高の影響では「食費が上がった（54.0％）」が最多。「学食・生協の値段が上がった」「交際（飲み会や外食・レジャー）を控えるようになった」も上位に

円高や物価高の影響について聞いたところ、「食費が上がった（54.0％、前年比2.0pt減）」が最多で、次いで「学食・生協の値段が上がった（32.7％、前年比0.1pt増）」、「交際（飲み会や外食・レジャー）を控えるようになった（16.7％、前年比2.8pt増）」だった。

興味のある社会問題の1位が「インフレ・物価上昇」だったことからもわかる通り、特に物価高が学生生活に大きく影響しているようだ。【図3、4】

【図3】

◆アルバイトによる1カ月平均収入は前年比1,733円増で、コロナ禍前の水準まで回復

2027年卒の学生のアルバイトによる1カ月平均の収入は、39,017円（前年比1,733円増）で、コロナ禍前の21年卒の水準（39,473円）まで回復した。また、男子は35,209円（前年比2,573円増）、女子は41,098円（前年比1,958円増）で女子のほうが高く、女子の値は調査開始以来最高額だった。また、アルバイト代や親からの仕送りなどの収入のうち、1カ月に自由に使える金額を聞いたところ、全体の平均は38,051円（前年比3,640円増）で、調査開始以来最高額だった。【図4】

【図4】

【図5】

【調査担当者コメント】

社会問題としての「インフレ・物価上昇」は大学生のライフスタイルにも大きな影響を与えているようです。男子では「興味のある社会問題」の1位に直近の問題である「インフレ・物価上昇」が挙がったのに対し、女子では「少子化・働く女性支援」が1位に挙がったことでした。男女で注目するテーマが異なるのは、身近に感じる社会課題や将来像の捉え方に違いがあることを示していると言えるでしょう。こうした社会問題への関心の高さは、就職活動の場でも企業理解を深める要素となり得ます。

マイナビキャリアリサーチラボ 研究員 石田力

【調査概要】

「マイナビ 2027 年卒大学生のライフスタイル調査＜社会問題・収入について＞」

○調査期間／2025年11月28日(金)～12月25日(木)

○調査方法／マイナビ2027の会員に対するWEBアンケート

○調査対象／2027年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生

○調査機関／自社調べ

○有効回答数／2,151名（文系男子304名 文系女子872名 理系男子456名 理系女子519名）

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。

※調査結果の詳細はこちら

（https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260203_106854/）