【新展開】サンゲツのオーダーカーテンブランド「WARDROBE sangetsu」から、ブランド初となる「寝装品」カテゴリが誕生。天然リネンに包まれる上質な眠りをご提案

株式会社サンゲツが展開する、素材の風合いを大切にしたオーダーカーテンブランド「WARDROBE sangetsu（ワードローブ サンゲツ）」は、このたび新たなプロダクトラインとして「寝装品」カテゴリを新設いたしました。

ブランドのアイデンティティである「リネン（麻）」を主役に、素肌に触れる心地よさと、インテリアとしての美しさを両立した新作アイテムの販売を開始いたします。

新カテゴリ「寝装品」新設の背景

これまで窓辺を彩るカーテンを中心に提案してきたWARDROBE sangetsuは、よりパーソナルでリラックスした空間である「ベッドルーム」の心地よさを追求するため、寝装品カテゴリをスタートしました。 カーテンと寝具の素材感を揃えることで、統一感のある洗練されたインテリアコーディネートを可能にします。

商品の特徴：天然素材「リネン」へのこだわり

新カテゴリの第一弾として、ブランドが最も得意とするリネン（麻）100%のシリーズをラインナップしました。

■優れた調湿・調温性

繊維が湿気を吸収し素早く放出するので、さらっとした肌触りが特徴です。

冬は繊維に含んだ空気層によって保温効果が期待でき、一年中快適な睡眠環境を整えます。

■育てる楽しみ

洗うたびに柔らかく肌に馴染み、リネン特有の美しいシワ感が寝室にナチュラルな表情を生み出します。

■調和するカラー

どんなインテリアにも馴染みやすい「生成（キナリ）」を採用。木製家具や観葉植物とも相性が良く、空間を優しく整えます。

■新商品ラインナップ

・ リネンピローケース ：4,290円

・ リネンボックスシーツ ：17,160円

・ リネン掛け布団カバー ：24,310円

・ リネン寝具カバー3点セット：41,600円

（ボックスシーツ・掛け布団カバー・ピローケース）

※全て税込価格

■商品特徴

画像等のビジュアルからも伝わる通り、生成り色（ベージュ系）のナチュラルなカラーリングで、木製家具などのインテリアとも調和するデザインとなっています。





WARDROBE sangetsu

～皆さまの日々の暮らしをもっと素敵に、もっと心地よく～

URL:https://wardrobe-sangetsu.jp/(https://wardrobe-sangetsu.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=top)

ご紹介した商品は下記よりご確認いただけます。

カテゴリー／寝装品 https://wardrobe-sangetsu.jp/collections/beddingset(https://wardrobe-sangetsu.jp/collections/beddingset?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2601_beddingset)