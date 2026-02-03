シーネット、サン インテルネットの物流DX事例を公開！

株式会社シーネット

倉庫管理システム（以下、WMS）の開発提供を手掛ける株式会社シーネット（以下シーネット、本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：小野崎伸彦）は、サン インテルネット株式会社（以下、サン インテルネット）における、WMS・配車システム・動態管理・検品システムを連携した物流DXの導入事例を公開しました。

本事例では、シーネットのWMS、ライナロジクスの自動配車システム、都築電気の動態管理システム（検品オプション含む）を連携し、倉庫から配送、納品までの業務を一気通貫で最適化した取り組みを紹介しています。

連携の背景

サン インテルネット様では、物流現場の効率化と品質向上を目的に、WMSや配車システム、動態管理・検品システムを段階的に導入してきました。

各システムの効果を感じる一方で、マスターの二重管理や、データ変換・手入力といった事務作業の負担、倉庫業務と配送業務が分断された運用といった課題が顕在化していました。

こうした背景から、各社の得意分野を活かした3社によるシステム連携のPoC に取り組みました。

3社連携取り組み内容

本事例では、以下のような業務連携を実現しています。

・ WMSの出荷データおよび物量情報を配車システムへ連携

・ 配車結果をWMSおよび動態管理・検品システムへ反映

・ 納品先条件や検品情報をスマートフォンで一元管理

これにより、倉庫作業から配送・納品までが同じデータでつながり、業務全体の効率化と運用品質の向上を実現しています。

導入効果

・ データの二重管理やAccessによる変換作業を削減

・ 配車業務の属人化を解消し、安定した運用を実現

・ 納品検品のデジタル化により、紙業務や確認電話を削減

・ 倉庫作業と配送業務の連携強化による現場負担の軽減

今後の展望

サン インテルネット様では、今回の取り組みを通じて蓄積されるデータを活用し、物流予測や人員配置、最適な配送計画など、さらなる業務高度化を目指しています。



また、本事例で構築した仕組みは、他業態・他拠点への展開も視野に入れており、中小規模の物流事業者でも段階的に取り組める「実装型物流DXモデル」としての展開が期待されます。



シーネットは今後も、WMSを基盤とした物流DX支援を通じて、企業様の物流改革を支援していきます。

導入事例詳細 :https://www.cross-docking.com/case/sun-internet/

【各社紹介】

■サン インテルネット株式会社

サン インテルネット株式会社は、1971年創業の物流企業で、神奈川県横浜市に本社を置いています。「誠心誠意」という社訓のもと、高品質な物流サービスを提供し、自社倉庫の運営や配送業務を通じて地域に根付いた物流サービスを提供しています。また、物流システムの開発・運用にも力を入れ、輸送・在庫・受発注などの物流プロセスを最適化して顧客の物流コスト削減に貢献しています。

URL: https://www.sun-web.co.jp/



■株式会社ライナロジクス

ライナロジクスは、AI(人工知能)研究の中心的な技術である「組合せ最適化」技術をコアに、専門的なアルゴリズム研究が必要な高度なソフトウェア開発を行うスペシャリスト集団です。

主力プロダクトであるAI自動配車システム「LYNA 自動配車クラウド」は、株式会社富士キメラ総研『業種別IT投資/デジタルソリューション市場2024年版』の配車計画支援システム部門で、市場シェアNO.1を獲得（株式会社富士キメラ総研調査による推定値）。累計利用実績は1,000拠点以上を数えます。

事業内容:コンピューター上で動作するスケジューリング・システムの研究・開発、効率的なロジスティクスを実現するコンサルティング、各種情報システムの導入支援

URL: https://lynalogics.com/



■都築電気株式会社

パーパス「人と知と技術で、可能性に満ちた"余白"を、ともに。」を掲げ、ICTを通してお客様の企業価値向上・社会課題解決を行う企業です。デジタルトランスフォーメーションの推進や、サステナブルな社会構築への貢献を通して、グループ一丸となり社会への価値提供を行っています。

2023年、私たちは創業100周年となる2032年に向けた「長期ビジョン」を策定しました。

「Growth Navigator（成長をナビゲートし、ともに創りあげる集団）」への変革に努め、豊かな社会の実現と、持続的な企業価値向上への挑戦を続けていきます。

URL: https://www.tsuzuki.co.jp/

クラウド型動態管理システム「TCloud for SCM」(https://tsuzuki.jp/jigyo/scm/)

【株式会社シーネットについて】

シーネットは、1992年の創業以来、物流一筋にシステム化による業務効率化と品質向上に取り組んできた、倉庫管理システムのパイオニアです。「現場をＩＴで気持ち良くする」を企業理念に掲げ、営業・開発・サポートまで、プロジェクトに携わる関係者全員が、それぞれの視点で物流の現場を熟知し、物流現場が抱える課題に最適解を提示しています。

2011年から14年連続クラウド型WMS売上シェアNo.1*を達成。現在は、物流システムサービスインテグレーションを通じ、多様な企業の物流戦略をサポートしています。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2025年度版 https://mic-r.co.jp/mr/03650/



実績詳細ページ：https://www.cross-docking.com/philosophy/

会社名： 株式会社シーネット 設立： 1992年1月10日

代表者： 代表取締役社長 小野崎 伸彦 URL： https://www.cross-docking.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 11 階

事業内容： ・物流システム研究開発・販売業務

・物流システムクラウドサービス業務

・音声・画像認識システム研究開発・販売業務

・モバイル端末販売業務

・電気通信工事業（建設業許可番号:千葉県知事(般-28)第50701号）