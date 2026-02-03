公式配送サービス「eBay SpeedPAK」がサードベンダーと初のAPI連携を開始　第一弾に、ECサイト一元管理システム「ラクーン」と連携

イーベイ・ジャパン株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/15238/table/157_1_fd8748d58464a994077e972c69755ce6.jpg?v=202602031121 ]

世界最大規模のオンライン・マーケットプレイス「eBay（イーベイ）」への出店を通じ、16年以上日本セラーの越境EC（海外販売）を支援するイーベイ・ジャパン株式会社（所在地︓東京都渋谷区、代表取締役社長︓岡田雅之、以下イーベイ・ジャパン）は、2025年12月16日に、イーベイ・ジャパン公認パートナー（SSP）のECサイト一元管理システム「ラクーン」（提供会社：株式会社ケイエムティ）が、公式配送サービス「eBay SpeedPAK」と連携を開始したことを発表しました。

本連携により、ラクーンを利用するeBayセラーは、出品から受注管理、そしてeBay SpeedPAKによる国際配送までを、単一ツール内で完結させることが可能となります。また、これまでeBay SpeedPAK利用時に必要だったツール「CPaSS」への登録やほか配送サービスへの併用が不要となり、オペレーションの大幅な効率化を実現します。

※ eBay SpeedPAKは、ラクーンを導入しているセラーであればだれでも利用可能で、サービス・料金形態は変更ありません。■配送の手間を減らし、越境ECをもっと身近に――ラクーン連携の背景

越境ECを取り巻く環境が大きく変化する中で、“配送”は日本セラーにとってますます重要なテーマとなっています。米国関税をはじめとした各国の規制変更や物流コストの上昇により、海外販売を行う上では、確実・迅速・コスト効率の高い配送サービスを選べるかどうかが、日々の運用や売上に直結するようになっています。

こうした中、eBay SpeedPAKは、日本セラーの越境ECを支える配送手段として需要が拡大してきました。一方で、eBay SpeedPAKを利用するためには、配送管理用のツール「CPaSS」を経由する必要があり、既に他の出品管理ツールを導入しているセラーにとっては、出品管理と配送管理を別々のツールで使い分ける運用が業務の負担につながり、越境ECへのハードルを上げていました。

この課題に対応するため、eBay SpeedPAKを運営するOrange Connex（以下OC社）（※1）では、eBay SpeedPAKを外部のツールとAPIで直接連携できる仕組みを整備。これにより、ECサービスプロバイダーはeBay SpeedPAKの配送機能を自社ツールに組み込み、eBayと外部ツールを行き来することなく、出品管理から配送手配までを一連の流れで行える環境づくりが進められてきました。

こうした背景のもと、イーベイ・ジャパンは、ECサイト一元管理システム「ラクーン」とタッグを組み、eBay SpeedPAKとして初となるAPI連携を実現しました。本連携により、ラクーンを利用するセラーは、既存の業務フローを大きく変えることなく、出品・受注管理からeBay SpeedPAKによる国際配送までを単一ツール内で完結できるようになります。

※1 Orange Connex社API連携についての詳細はこちら：https://www.orangeconnex.jp/developer

■公式配送サービス「eBay SpeedPAK（※2）」とは？

eBay SpeedPAKは、OC社が開発した多国間配送サービス管理プログラム「SpeedPAK」を、eBayの公式物流サービスとして日本国内の全セラー向けに提供するサービスで、法人個人を問わず１個単位の荷物でもクーリエサービスが利用できます。

※2 eBay SpeedPAKの詳細はこちら：https://www.ebay.co.jp/speedpak/detail

【eBay SpeedPAKのメリット】

- スムーズで簡単な配送管理：登録後すぐに使える仕組みで、eBayプラットフォームを通じた一括管理が可能。提携配送会社によるドア・ツー・ドアの迅速配送（最短 1～2 営業日）が魅力。- 最大30％のコスト削減が可能（他社大手クーリエとの比較、OC社調べ）：OC社は大手クーリエと連携しており、地域外料金や個人宅配送料が免除。- 日本のセラー向けに最適化：日本語でのマンツーマン対応や電話窓口など、手厚いカスタマーサポートを提供。eBay セラー保護制度やチャット・メールサポートも充実。■今後の展望

米国関税をはじめとした各国の規制変更や物流コストの上昇を背景に、確実・迅速・コスト効率の高い海外配送を実現するためには、マーケットプレイス単体ではなく、出品管理や在庫管理、配送管理などを担う外部ツールとの連携が今後ますます重要となっていきます。ツール連携が進むことで、セラーは新たにシステムを一から導入したり、大きな初期投資を行ったりすることなく、日本で普段利用しているツールや業務フローを活かしたまま海外販売に取り組むことが可能となります。結果として、初期投資やリソース不足といった越境EC市場参入で起こりうる課題を抑えながら、よりスムーズに海外販売へ挑戦できる環境が整っていきます。

イーベイ・ジャパンでは、こうした考え方のもと、信頼性の高いECサービスプロバイダーを公認パートナー（SSP）として認定し、連携する「SSP Program（※3）」という取り組みを推進しています。今後も公認パートナー（SSP）との連携を通じて、日本セラーの売上向上と越境ECへの挑戦を継続的にサポートしてまいります。

※3 SSP Programの詳細はこちら：https://ebay.co.jp/ssp

【eBay Inc.およびイーベイ・ジャパンについて】

eBay Inc.（米国NASDAQ上場、ティッカーシンボル：EBAY）は、世界の人々をつなぎ、コミュニティを創出して、すべての人の生活を豊かにするeコマースのリーダーです。当社の革新的な技術は、世界190以上の市場で数百万人のセラー（売り手）とバイヤー（買い手）を支援し、誰もが成長し成功するチャンスを提供しています。1995年に米国カリフォルニア州サンノゼで創業されたeBayは、素晴らしい価値とユニークな品揃えを見つけるための世界最大級かつ最も活気のあるマーケットプレイスの一つです。2024年には約750億ドルの総取引高を実現しました。

会社情報の詳細と運営サイトの情報はこちら(https://www.ebayinc.com/)からご覧いただけます。

https://www.ebayinc.com/

【イーベイ・ジャパン株式会社】

本社所在地：東京都渋谷区

事業内容：eBay Inc.の日本法人として、オンライン・マーケットプレイス「eBay」を通じた日本セラーの「越境EC」支援を行っています。https://www.ebay.co.jp/