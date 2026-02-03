プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業の拡大に伴う組織体制強化

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

プロシアグループの日本プロジェクトソリューションズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤大輔）は、プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業の拡大に伴い、マネジメント体制のさらなる強化を目的として、2026年2月1日付で第1実行支援事業部（プロシアコンサルティング事業部）内に3つの部を新設いたしました。

近年、企業におけるプロジェクトは高度化・複雑化が進む一方、プロジェクト受託者企業においては、案件の繁閑差によるプロジェクト管理人材不足が大きな経営課題となっています。

当社のプロジェクト実行支援（PM・PMO）サービスは、こうした課題に対し、必要なタイミングで実行力あるPM・PMO人材を柔軟に活用できる点が評価され、多くの企業にご利用いただいています。

■ 新設部署

第1実行支援事業部（プロシアコンサルティング事業部） 1部

第1実行支援事業部（プロシアコンサルティング事業部） 2部

第1実行支援事業部（プロシアコンサルティング事業部） 3部

■ 全社組織体制について（2026年2月1日時点）

新設部署設置後の当社組織は以下となります。

当社では、事業の拡大と専門性の高度化に対応するため、教育研修事業、プロジェクト実行支援事業、資格取得支援事業を軸とした全社的な組織体制を構築しています。

【図：日本プロジェクトソリューションズ株式会社 全社組織体制図（2026年2月1日時点）】

■ 組織変更の背景

当社の第1実行支援事業部（プロシアコンサルティング事業部）では、PM・PMOサービスに対する企業からのご相談・ご依頼が年々増加しています。

その背景には、

- プロジェクト繁閑差による管理人材不足の解消- 外部PM・PMO活用による組織負荷の平準化- 経営判断と現場実行をつなぐマネジメント機能の強化

といったニーズの高まりがあります。

今回の組織再編により、プロジェクト特性や顧客課題に応じた、よりきめ細かなマネジメント体制を構築し、プロジェクト推進力とサービス品質のさらなる向上を図ってまいります。

■ プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業について

当社のプロジェクト実行支援事業は、単なるPM・PMO人材の提供にとどまらず、

- プロジェクトの立ち上げ・再建支援- 経営・事業戦略と連動したプロジェクト推進- 現場に深く入り込み、成果創出を重視した実行支援

を特長としています。

ご利用が増加している背景には、当社のプロジェクト支援専門スタッフを短期間・1名から柔軟にご支援できる体制に加え、支援を行う専門スタッフがすべて当社の直雇用社員であることが挙げられます。

これにより、品質や情報セキュリティの観点からも安心して、継続的にサービスをご利用いただける点が高く評価されています。

また、WEBページにてご紹介しているこれらのメリット（プロジェクトに合わせた適切な契約体系、企業におけるプロジェクト管理人員のアウトソーシングによる変動費化など）が評価され、利用企業数は年々増加しています。

さらに、プロシアグループ全体では、取引企業数600社超、プロジェクト支援実績1,800件超の実績を有しており、幅広い業種・規模の企業に対するプロジェクト支援を行ってまいりました。

詳細・サービス紹介

プロジェクト実行支援（PM・PMO）サービスの詳細につきましては、以下のWEBページ(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4)をご覧ください。

▶ プロジェクト実行支援（PM・PMO）サービス専用ページ（https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4）(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4)

■ 情報発信体制の強化について

第1実行支援事業部（プロシアコンサルティング事業部）では、プロジェクト実行支援に関する考え方や支援事例、現場視点での知見など、お客様により詳細かつ実践的な情報をご提供することを目的として、事業部独自のWEBサイトによる情報発信にも注力しています。

第1実行支援事業部（プロシアコンサルティング事業部）の取り組みや情報発信については、以下のWEBサイト(https://www.proxia-consulting.com/)をご覧ください。

▶ 第1実行支援事業部（プロシアコンサルティング事業部）専用ページ（https://www.proxia-consulting.com/）(https://www.proxia-consulting.com/)

■ 会社概要

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4)

・資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pm%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97-%E6%9B%B4%E6%96%B0/)