【三重県桑名市】「実は3人に1人が悩んでいる」。5,000人が注目した子供服カフェが、次は「産後の悩み・フェムケア」に挑む。サロン仕様フェムテック機器の半額キャンペーンを2月限定開催

三重県桑名市の「ハーモニーカフェ」（運営：ハーモニー農園合同会社）は、2026年2月1日より、服を着たまま座るだけのフェムテック機器（骨盤底筋トレーニングチェア）の利用料を半額にする「ママ応援・産後ケアキャンペーン」を開始いたしました。 本企画は、1月にPV数5,200超を記録した「お下がりの輪（子供服無料提供）」の反響を受け、「子供の次は、ママ自身の身体をケアしてほしい」という想いから生まれた第2弾プロジェクトです。 桑名市が1月に民間企業と「女性の健康課題解決連携協定」を結ぶなど、地域全体で女性支援の機運が高まる中、当店は「病院に行くほどではないが、身体の変化に悩んでいる」層に対し、カフェという日常空間での解決策を提案します。なお、売上の10%は桑名市へ寄付されます。

■ 背景：40代女性の「3人に1人」が抱える悩み。カフェだからこそ救えるSOSがある

1月の子供服企画では、多くの親子連れで賑わいましたが、そこで聞こえてきたのは「産後、体型が戻らない」「デリケートな悩みがあって…」という切実な声でした。 ユニ・チャーム株式会社の調査によると、40代女性の3人に1人以上（約33%）が尿漏れを経験しており、その多くが出産による骨盤底筋のダメージが原因と言われています(*1)。

しかし、「恥ずかしい」「病院に行く時間がない」と我慢している女性が大多数です。 また、内閣府の調査では約4割の人が「孤独感」を感じている(*2)というデータもあり、特に産後の女性は社会から孤立しやすい傾向にあります。

私たちは、「カフェ」という開かれた場所（サードプレイス）に専門機器を置くことで、「コーヒーを飲むついでに、誰にもバレずに本格的なフェムケアができる」環境を作りました。これは単なる美容ではなく、ママたちが笑顔で育児をするための「心と身体のインフラ」作りです。

(1) 出典：ユニ・チャーム株式会社 調査データより (2) 出典：内閣府「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和6年）」より

■ 桑名市の「女性支援」の潮流と共に

前回弊社が企画した桑名市応援チャリティーアクスタ

2025年1月、桑名市は女性向けヘルスケアアプリ運営企業と連携協定を締結し、フェムテックによる健康支援を本格化させました。 市場規模が2025年には約888億円(*3)に達すると予測される「フェムテック」分野ですが、地方ではまだ体験できる場所が少ないのが現状です。当店は、行政のデジタル支援（アプリ等）と補完し合う形で、「リアルな場でのケア」を担います。

*(3) 出典：矢野経済研究所「フェムケア＆フェムテック（消費財・サービス）市場に関する調査」

■ 服を着たまま30分座るだけ。「グランペリネ」とは？

最先端フェムテックマシン グランペリネ

全国のレディースクリニックやサロンでも導入が進む、最新の骨盤底筋トレーニングチェアです。

【着替え不要】 スカートやパンツのまま座るだけ。

【深層筋に届く】皮下7cmのインナーマッスルに電磁パルスが作用。30分で約3万回の筋収縮運動を行います。

【半個室で安心】 カフェの死角エリアにあるため、他のお客様の視線も気になりません。

■ 2月限定「ママ応援・半額キャンペーン」

２月限定キャンペーン

「まずは1回、効果を体感してほしい」という想いから、赤字覚悟の半額設定にしました。

■ オーナーメッセージ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/172259/table/7_1_98a08dab79811319469d6e9d611dab7d.jpg?v=202602031021 ]ハーモニーカフェ代表 KEIKO

「『お下がりの輪』で出会ったママたちの笑顔を守りたい。それが今回の原動力です。私自身、孫がいる世代ですが、この椅子に座るようになってからシャキッとした気分になり、何より『自分の体を大切にする時間』を持つことで気持ちが明るくなりました。 桑名のママたち、もう一人で悩まないでください。ここには、同じ悩みを持つ仲間と、最新のケアがあります。お茶を飲むついでに、ふらっと立ち寄ってくださいね」

■ 店舗概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/172259/table/7_2_97b5e37ab874cebb0fa572d6f9ef428a.jpg?v=202602031021 ]