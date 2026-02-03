「ふるさと」を、英国の少年たちが歌う──LIBERA、初の日本唱歌収録アルバム発表
英国の少年合唱団LIBERA（リベラ）が、日本の唱歌「ふるさと」「さくら さくら」を
初めて公式音源として収録した来日記念アルバム
**『POSTCARDS JAPAN Edition』**を、2026年3月25日（水）に発売します。
本作の発表とともに注目を集めている2026年春の来日公演では、
東京公演初日（3月30日）がすでにSOLD OUT。
長年にわたり日本で愛されてきたLIBERAの歌声に、あらためて高い関心が寄せられています。
LIBERA『POSTCARDS JAPAN Edition』
世界を旅してきた歌声が、日本の心へ
LIBERAは、世界各国を巡るツアーの中で、
その土地を象徴する歌を現地の言葉で歌い、観客と分かち合ってきました。
本作のタイトル「POSTCARDS」は、
そうした旅の中で出会った音楽を、**“音楽のポストカード”**として集めたもの。
一枚のポストカードが旅の記憶を呼び起こすように、
このアルバムに収められた歌声もまた、
それぞれの場所で交わされた想いや時間を、静かに思い出させてくれます。
日本のために選ばれた、2つの歌
今回収録される「ふるさと」と「さくら さくら」は、
2026年春の来日公演に向けて、日本のために特別に選ばれた楽曲です。
「ふるさと」
日本人の心に深く根づく唱歌「ふるさと」。
その意味の深さと、人々の記憶の中で果たしてきた役割に向き合い、
LIBERAは初めてこの曲を自らのレパートリーとして取り上げました。
少年たちの澄んだ歌声によって、郷愁は国境を越える普遍的な感情として響きます。
「さくら さくら」
桜の季節、14年ぶりとなる春の来日公演に向けて用意された新アレンジ。
日本的な美意識と少年合唱の透明感が静かに溶け合う一曲です。
※2026年春 日本公演にて初披露予定
来日記念2枚組アルバムとしての収録内容
CD1：WELCOME TO LIBERA
2017年以降、LIBERA MUSICレーベルから発表された作品の中から、日本で長く愛されてきた代表曲を厳選。ドラマ、映画、CM等で親しまれてきた名曲を網羅し、
初めてLIBERAに触れる方にも最適な内容となっています。
CD2：POSTCARDS FROM THE WORLD
近年のワールドツアーで、実際にアンコールとして歌われてきた各国の代表的楽曲を収録。
全曲をプロデューサーのサム・コーツが新たに編曲しています。
＜収録曲＞
CD1
1 天使のくれた奇跡（村松崇継／R.プライズマン）
（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(R) 「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」タイアップ曲）
2 彼方の光（村松崇継／R.プライズマン）（NHK土曜ドラマ『氷壁』主題歌 他）
3 永遠の絆（村松崇継／S.コーツ）（映画「火の鳥 エデンの宙／エデンの花」主題歌）
4 永遠のひととき（Merry Christmas Mr. Lawrenceカバー）（坂本龍一／S.コーツ）
5 ラヴ・シャイン・ア・ライト（K.ルー）
6 サンクトゥス（パッヘルベル／R.プライズマン）
7 パニス・アンジェリクス（C.フランク／St.T.アクイナス／R.プライズマン）
8 楽園にて（B.ロビンス）
9 アヴェ・ヴェルム（アルビノーニのアダージョ）
10 スマイル（C.チャップリン／S.コーツ）
11 アヴェ・マリア（R.プライズマン）
12 ヴォーカ・メ（R.プライズマン）
13 祈り（D.フォスター／C.B.セイガ―／S.コーツ）
14 ジュピター～未来への光～（浅田真央プロデュース）（G.ホルスト／R.プライズマン／浅田真央）
（2016年NHK杯フィギュアスペシャル エキビションライブ使用曲）
15 明日へ～for the future（亀田誠治／R.プライズマン）
CD2
1. さくら さくら（日本古謡）
2. フィールド・オブ・アゼンリー （アイルランド）（B.C.ジョン）
3. ヴィロライ（聖母への讃歌）（カタルーニャ）（J.ロドレダ／J. ベルダゲール）
4. ニンニ・ラ・ティブキシュ・イズジェド（マルタ）
5. インドネシア・プサカ（インドネシア）（I.マルズキ）
6. ふるさと（日本）（岡野貞一／高野 辰之）
編曲：S.コーツ（CD2全曲）
商品情報
LIBERA『POSTCARDS JAPAN Edition』
発売日：2026年3月25日
品番：LIBE-0017-18
価格：\3,960（税込）
仕様：来日記念2枚組CD
※初回プレス分には抽選応募用シリアルナンバー封入
（特典内容の詳細は後日発表予定）
＜ショップ別スペシャル特典＞
TOWER RECORDS：オリジナルステッカー
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネット：アクリルカラビナ型
Amazon.co.jp：メガジャケ
応援店特典：オリジナルクリアファイル
CDからコンサートへ──高まる来日公演への期待
本作に収録された楽曲の多くは、2026年春の来日公演でも演奏される予定です。
とりわけ「ふるさと」「さくら さくら」は、
日本のステージで初めてLIBERAと観客が共有する特別な瞬間となります。
すでに東京公演初日が完売するなど、各地の公演にも注目が集まっており、
残る公演のチケットについても早めの確保が推奨されています。
コンサート情報
＜来日公演情報＞
- 東京公演
2026年3月30日（月）開場 17時30分 / 開演 18時30分 SOLD OUT!!
2026年3月31日（⽕）＜昼公演＞ 開場 12時00分 / 開演 13時00分
2026年3月31日（⽕）＜夜公演＞ 開場 17時30分 / 開演 18時30分
LINE CUBE SHIBUYA
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1
https://linecubeshibuya.com
＜東京公演・受付URL＞
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/libera-angel-voices-tour26/
ローソン：https://l-tike.com/libera/
イープラス：https://eplus.jp/libera2026/
キョードー東京：https://tickets.kyodotokyo.com/libera2026
- 大阪公演
2026年4月2日（木）開場 18時 / 開演 19時
オリックス劇場
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目1415
https://www.orixtheater.jp
- 神戸公演
2026年4月3日（金）開場 18時 / 開演 19時
神戸国際会館こくさいホール
〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6
https://www.kih.co.jp/kokusaihall/
＜大阪公演・神戸公演・受付URL＞
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/libera/
ローソン：https://l-tike.com/libera/
イープラス：https://eplus.jp/libera2026/
＊神戸公演に関しては神戸国際会館プレイガイドでも購入可能です。
受付URL：https://www.kih.co.jp/kokusaihall/ticket/online
TEL：078-230-3300 (受付時間10:00-18:00＜12:00-13:00は休業＞ 火曜定休日）
■お問合せ
＜東京公演＞
キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）
＜大阪公演・神戸公演＞
キョードーインフォメーション 0570-200-888 月～土（祝日除く）11:00～18:00
■チケット料金（税込・全席指定）
プレミアムシート：18,000円（税込）
【プレミアムシート特典】公演パンフレット＆⾮売品グッズ付き。チケット本券1枚につき「特典引換券」が1枚つきます。
S席：14,000円（税込）
A席：9,500円（税込） SOLD OUT!!
カジュアルシート：5,000円（税込） SOLD OUT!!
■年齢制限：未就学児入場不可。
■チケット枚数制限：1公演につきお一人様4枚まで購入可能
■主催：Wisteria Project / キョードー東京 / キョードー関西（大阪公演）
■協力：MBSテレビ（大阪公演) / Libera Records / FREEDOM STUDIO INFINITY / 内藤音楽事務所
■特別協賛：三井住友ファイナンス＆リース（SMFL）グループ
■協賛：藤野興業株式会社
関連情報
日本公式サイト：https://libera-records.com
リベラ公式ファンクラブ：https://liberafc.jp