「ふるさと」を、英国の少年たちが歌う──LIBERA、初の日本唱歌収録アルバム発表

英国の少年合唱団LIBERA（リベラ）が、日本の唱歌「ふるさと」「さくら さくら」を

初めて公式音源として収録した来日記念アルバム

**『POSTCARDS JAPAN Edition』**を、2026年3月25日（水）に発売します。

本作の発表とともに注目を集めている2026年春の来日公演では、

東京公演初日（3月30日）がすでにSOLD OUT。

長年にわたり日本で愛されてきたLIBERAの歌声に、あらためて高い関心が寄せられています。

LIBERA『POSTCARDS JAPAN Edition』

世界を旅してきた歌声が、日本の心へ

LIBERAは、世界各国を巡るツアーの中で、

その土地を象徴する歌を現地の言葉で歌い、観客と分かち合ってきました。

本作のタイトル「POSTCARDS」は、

そうした旅の中で出会った音楽を、**“音楽のポストカード”**として集めたもの。

一枚のポストカードが旅の記憶を呼び起こすように、

このアルバムに収められた歌声もまた、

それぞれの場所で交わされた想いや時間を、静かに思い出させてくれます。

________________________________________

日本のために選ばれた、2つの歌

今回収録される「ふるさと」と「さくら さくら」は、

2026年春の来日公演に向けて、日本のために特別に選ばれた楽曲です。

「ふるさと」

日本人の心に深く根づく唱歌「ふるさと」。

その意味の深さと、人々の記憶の中で果たしてきた役割に向き合い、

LIBERAは初めてこの曲を自らのレパートリーとして取り上げました。

少年たちの澄んだ歌声によって、郷愁は国境を越える普遍的な感情として響きます。

「さくら さくら」

桜の季節、14年ぶりとなる春の来日公演に向けて用意された新アレンジ。

日本的な美意識と少年合唱の透明感が静かに溶け合う一曲です。

※2026年春 日本公演にて初披露予定

来日記念2枚組アルバムとしての収録内容

CD1：WELCOME TO LIBERA

2017年以降、LIBERA MUSICレーベルから発表された作品の中から、日本で長く愛されてきた代表曲を厳選。ドラマ、映画、CM等で親しまれてきた名曲を網羅し、

初めてLIBERAに触れる方にも最適な内容となっています。

CD2：POSTCARDS FROM THE WORLD

近年のワールドツアーで、実際にアンコールとして歌われてきた各国の代表的楽曲を収録。

全曲をプロデューサーのサム・コーツが新たに編曲しています。

＜収録曲＞

CD1

1 天使のくれた奇跡（村松崇継／R.プライズマン）

（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(R) 「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」タイアップ曲）

2 彼方の光（村松崇継／R.プライズマン）（NHK土曜ドラマ『氷壁』主題歌 他）

3 永遠の絆（村松崇継／S.コーツ）（映画「火の鳥 エデンの宙／エデンの花」主題歌）

4 永遠のひととき（Merry Christmas Mr. Lawrenceカバー）（坂本龍一／S.コーツ）

5 ラヴ・シャイン・ア・ライト（K.ルー）

6 サンクトゥス（パッヘルベル／R.プライズマン）

7 パニス・アンジェリクス（C.フランク／St.T.アクイナス／R.プライズマン）

8 楽園にて（B.ロビンス）

9 アヴェ・ヴェルム（アルビノーニのアダージョ）

10 スマイル（C.チャップリン／S.コーツ）

11 アヴェ・マリア（R.プライズマン）

12 ヴォーカ・メ（R.プライズマン）

13 祈り（D.フォスター／C.B.セイガ―／S.コーツ）

14 ジュピター～未来への光～（浅田真央プロデュース）（G.ホルスト／R.プライズマン／浅田真央）

（2016年NHK杯フィギュアスペシャル エキビションライブ使用曲）

15 明日へ～for the future（亀田誠治／R.プライズマン）

CD2

1. さくら さくら（日本古謡）

2. フィールド・オブ・アゼンリー （アイルランド）（B.C.ジョン）

3. ヴィロライ（聖母への讃歌）（カタルーニャ）（J.ロドレダ／J. ベルダゲール）

4. ニンニ・ラ・ティブキシュ・イズジェド（マルタ）

5. インドネシア・プサカ（インドネシア）（I.マルズキ）

6. ふるさと（日本）（岡野貞一／高野 辰之）

編曲：S.コーツ（CD2全曲）

________________________________________

商品情報

LIBERA『POSTCARDS JAPAN Edition』

発売日：2026年3月25日

品番：LIBE-0017-18

価格：\3,960（税込）

仕様：来日記念2枚組CD

※初回プレス分には抽選応募用シリアルナンバー封入

（特典内容の詳細は後日発表予定）

＜ショップ別スペシャル特典＞

TOWER RECORDS：オリジナルステッカー

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネット：アクリルカラビナ型

Amazon.co.jp：メガジャケ

応援店特典：オリジナルクリアファイル

________________________________________

CDからコンサートへ──高まる来日公演への期待

本作に収録された楽曲の多くは、2026年春の来日公演でも演奏される予定です。

とりわけ「ふるさと」「さくら さくら」は、

日本のステージで初めてLIBERAと観客が共有する特別な瞬間となります。

すでに東京公演初日が完売するなど、各地の公演にも注目が集まっており、

残る公演のチケットについても早めの確保が推奨されています。

________________________________________

コンサート情報

＜来日公演情報＞

- 東京公演

2026年3月30日（月）開場 17時30分 / 開演 18時30分 SOLD OUT!!

2026年3月31日（⽕）＜昼公演＞ 開場 12時00分 / 開演 13時00分

2026年3月31日（⽕）＜夜公演＞ 開場 17時30分 / 開演 18時30分

LINE CUBE SHIBUYA

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1

https://linecubeshibuya.com

＜東京公演・受付URL＞

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/libera-angel-voices-tour26/

ローソン：https://l-tike.com/libera/

イープラス：https://eplus.jp/libera2026/

キョードー東京：https://tickets.kyodotokyo.com/libera2026

- 大阪公演

2026年4月2日（木）開場 18時 / 開演 19時

オリックス劇場

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目14­15

https://www.orixtheater.jp

- 神戸公演

2026年4月3日（金）開場 18時 / 開演 19時

神戸国際会館こくさいホール

〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6

https://www.kih.co.jp/kokusaihall/

＜大阪公演・神戸公演・受付URL＞

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/libera/

ローソン：https://l-tike.com/libera/

イープラス：https://eplus.jp/libera2026/

＊神戸公演に関しては神戸国際会館プレイガイドでも購入可能です。

受付URL：https://www.kih.co.jp/kokusaihall/ticket/online

TEL：078-230-3300 (受付時間10:00-18:00＜12:00-13:00は休業＞ 火曜定休日）

■お問合せ

＜東京公演＞

キョードー東京 0570-550-799 オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

＜大阪公演・神戸公演＞

キョードーインフォメーション 0570-200-888 月～土（祝日除く）11:00～18:00

■チケット料金（税込・全席指定）

プレミアムシート：18,000円（税込）

【プレミアムシート特典】公演パンフレット＆⾮売品グッズ付き。チケット本券1枚につき「特典引換券」が1枚つきます。

S席：14,000円（税込）

A席：9,500円（税込） SOLD OUT!!

カジュアルシート：5,000円（税込） SOLD OUT!!

■年齢制限：未就学児入場不可。

■チケット枚数制限：1公演につきお一人様4枚まで購入可能

■主催：Wisteria Project / キョードー東京 / キョードー関西（大阪公演）

■協力：MBSテレビ（大阪公演) / Libera Records / FREEDOM STUDIO INFINITY / 内藤音楽事務所

■特別協賛：三井住友ファイナンス＆リース（SMFL）グループ

■協賛：藤野興業株式会社

________________________________________

関連情報

日本公式サイト：https://libera-records.com

リベラ公式ファンクラブ：https://liberafc.jp