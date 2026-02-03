「ふるさと」を、英国の少年たちが歌う──LIBERA、初の日本唱歌収録アルバム発表

写真拡大 (全4枚)

株式会社ウィステリアプロジェクト

英国の少年合唱団LIBERA（リベラ）が、日本の唱歌「ふるさと」「さくら さくら」を
初めて公式音源として収録した来日記念アルバム
**『POSTCARDS JAPAN Edition』**を、2026年3月25日（水）に発売します。


本作の発表とともに注目を集めている2026年春の来日公演では、
東京公演初日（3月30日）がすでにSOLD OUT。
長年にわたり日本で愛されてきたLIBERAの歌声に、あらためて高い関心が寄せられています。



LIBERA『POSTCARDS JAPAN Edition』

世界を旅してきた歌声が、日本の心へ


LIBERAは、世界各国を巡るツアーの中で、
その土地を象徴する歌を現地の言葉で歌い、観客と分かち合ってきました。


本作のタイトル「POSTCARDS」は、
そうした旅の中で出会った音楽を、**“音楽のポストカード”**として集めたもの。


一枚のポストカードが旅の記憶を呼び起こすように、
このアルバムに収められた歌声もまた、
それぞれの場所で交わされた想いや時間を、静かに思い出させてくれます。


________________________________________


日本のために選ばれた、2つの歌


今回収録される「ふるさと」と「さくら さくら」は、
2026年春の来日公演に向けて、日本のために特別に選ばれた楽曲です。


「ふるさと」
日本人の心に深く根づく唱歌「ふるさと」。
その意味の深さと、人々の記憶の中で果たしてきた役割に向き合い、
LIBERAは初めてこの曲を自らのレパートリーとして取り上げました。
少年たちの澄んだ歌声によって、郷愁は国境を越える普遍的な感情として響きます。


「さくら さくら」
桜の季節、14年ぶりとなる春の来日公演に向けて用意された新アレンジ。
日本的な美意識と少年合唱の透明感が静かに溶け合う一曲です。
※2026年春 日本公演にて初披露予定




来日記念2枚組アルバムとしての収録内容


CD1：WELCOME TO LIBERA
2017年以降、LIBERA MUSICレーベルから発表された作品の中から、日本で長く愛されてきた代表曲を厳選。ドラマ、映画、CM等で親しまれてきた名曲を網羅し、


初めてLIBERAに触れる方にも最適な内容となっています。


CD2：POSTCARDS FROM THE WORLD
近年のワールドツアーで、実際にアンコールとして歌われてきた各国の代表的楽曲を収録。
全曲をプロデューサーのサム・コーツが新たに編曲しています。


＜収録曲＞


CD1


1 天使のくれた奇跡（村松崇継／R.プライズマン）


（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(R)　「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」タイアップ曲）


2 彼方の光（村松崇継／R.プライズマン）（NHK土曜ドラマ『氷壁』主題歌　他）


3 永遠の絆（村松崇継／S.コーツ）（映画「火の鳥　エデンの宙／エデンの花」主題歌）


4 永遠のひととき（Merry Christmas Mr. Lawrenceカバー）（坂本龍一／S.コーツ）


5 ラヴ・シャイン・ア・ライト（K.ルー）


6 サンクトゥス（パッヘルベル／R.プライズマン）


7 パニス・アンジェリクス（C.フランク／St.T.アクイナス／R.プライズマン）


8 楽園にて（B.ロビンス）


9 アヴェ・ヴェルム（アルビノーニのアダージョ）


10 スマイル（C.チャップリン／S.コーツ）


11 アヴェ・マリア（R.プライズマン）


12 ヴォーカ・メ（R.プライズマン）


13 祈り（D.フォスター／C.B.セイガ―／S.コーツ）


14 ジュピター～未来への光～（浅田真央プロデュース）（G.ホルスト／R.プライズマン／浅田真央）


（2016年NHK杯フィギュアスペシャル　エキビションライブ使用曲）


15 明日へ～for the future（亀田誠治／R.プライズマン）



CD2


1. さくら さくら（日本古謡）


2. フィールド・オブ・アゼンリー （アイルランド）（B.C.ジョン）


3. ヴィロライ（聖母への讃歌）（カタルーニャ）（J.ロドレダ／J. ベルダゲール）


4. ニンニ・ラ・ティブキシュ・イズジェド（マルタ）


5. インドネシア・プサカ（インドネシア）（I.マルズキ）


6. ふるさと（日本）（岡野貞一／高野 辰之）


編曲：S.コーツ（CD2全曲）


________________________________________


商品情報


LIBERA『POSTCARDS JAPAN Edition』


発売日：2026年3月25日


品番：LIBE-0017-18


価格：\3,960（税込）


仕様：来日記念2枚組CD


※初回プレス分には抽選応募用シリアルナンバー封入


（特典内容の詳細は後日発表予定）



＜ショップ別スペシャル特典＞


TOWER RECORDS：オリジナルステッカー


楽天ブックス：アクリルキーホルダー


セブンネット：アクリルカラビナ型


Amazon.co.jp：メガジャケ


応援店特典：オリジナルクリアファイル


________________________________________


CDからコンサートへ──高まる来日公演への期待


本作に収録された楽曲の多くは、2026年春の来日公演でも演奏される予定です。
とりわけ「ふるさと」「さくら さくら」は、
日本のステージで初めてLIBERAと観客が共有する特別な瞬間となります。


すでに東京公演初日が完売するなど、各地の公演にも注目が集まっており、
残る公演のチケットについても早めの確保が推奨されています。


________________________________________


コンサート情報


＜来日公演情報＞


- 東京公演

2026年3月30日（月）開場 17時30分 / 開演 18時30分 SOLD OUT!!


2026年3月31日（⽕）＜昼公演＞ 開場 12時00分 / 開演 13時00分


2026年3月31日（⽕）＜夜公演＞ 開場 17時30分 / 開演 18時30分


LINE CUBE SHIBUYA


〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1


https://linecubeshibuya.com



＜東京公演・受付URL＞


チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/libera-angel-voices-tour26/


ローソン：https://l-tike.com/libera/


イープラス：https://eplus.jp/libera2026/


キョードー東京：https://tickets.kyodotokyo.com/libera2026



- 大阪公演

2026年4月2日（木）開場 18時 / 開演 19時


オリックス劇場


〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目14­15


https://www.orixtheater.jp



- 神戸公演

2026年4月3日（金）開場 18時 / 開演 19時


神戸国際会館こくさいホール


〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1-6


https://www.kih.co.jp/kokusaihall/



＜大阪公演・神戸公演・受付URL＞


チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/libera/


ローソン：https://l-tike.com/libera/


イープラス：https://eplus.jp/libera2026/



＊神戸公演に関しては神戸国際会館プレイガイドでも購入可能です。


受付URL：https://www.kih.co.jp/kokusaihall/ticket/online　


TEL：078-230-3300 (受付時間10:00-18:00＜12:00-13:00は休業＞ 火曜定休日）



■お問合せ


＜東京公演＞


キョードー東京 0570-550-799　オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）



＜大阪公演・神戸公演＞


キョードーインフォメーション 0570-200-888 月～土（祝日除く）11:00～18:00



■チケット料金（税込・全席指定）


プレミアムシート：18,000円（税込）


【プレミアムシート特典】公演パンフレット＆⾮売品グッズ付き。チケット本券1枚につき「特典引換券」が1枚つきます。


S席：14,000円（税込）


A席：9,500円（税込） SOLD OUT!!


カジュアルシート：5,000円（税込） SOLD OUT!!



■年齢制限：未就学児入場不可。


■チケット枚数制限：1公演につきお一人様4枚まで購入可能


■主催：Wisteria Project / キョードー東京 / キョードー関西（大阪公演）


■協力：MBSテレビ（大阪公演) / Libera Records / FREEDOM STUDIO INFINITY / 内藤音楽事務所


■特別協賛：三井住友ファイナンス＆リース（SMFL）グループ


■協賛：藤野興業株式会社


________________________________________


関連情報


日本公式サイト：https://libera-records.com


リベラ公式ファンクラブ：https://liberafc.jp