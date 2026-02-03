Forter, Inc.

2026年2月3日 - AI・機械学習を用いた不正対策プラットフォームを手掛けるForter（フォーター、本社：米国ニューヨーク州）は、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長兼CEO：澤田宏太郎、以下「ZOZO」）が「ZOZOTOWN」のポイント・クーポン不正対策にForterのソリューション「Forter Abuse Prevention」を導入し、大きな成果を上げていることを発表します。

ZOZOでは「Forter Abuse Prevention」の導入後、不正ユーザーによって使用されていたポイントコストの削減額が、従来の自社対策と比較して約2.6倍に増加しました。この高精度な不正検知により、不正リスクを懸念することなく、マーケティング施策の自由度とスピードが大幅に向上しています。

1. 導入の背景と課題

「ZOZOTOWN」は、新規顧客獲得のための「初回購入者限定クーポン」などのインセンティブ施策を重要な成長エンジンとしています。しかし、近年、同一人物が複数のアカウントを作成し、この「 “1人1回限定”のポイントやクーポンを繰り返し不正利用する」という悪質な手口が深刻な課題となっていました。

ZOZOはこれまで会員情報や注文情報を基に独自の不正判定ロジックを構築していましたが、不正手口の巧妙化に追い付くことが難しく、オペレーターによる目視確認作業など、人的リソースの負荷も増大していました。

さらに、不正リスクを避けるため、インセンティブの高い施策や大規模キャンペーンの実施に二の足を踏んでしまうなど、「不正が怖くてやりたいことができない」というジレンマに直面していました。

2. Forter導入の決定打：決済前の高精度検知と完全自動化

ZOZOは、慢性的なポイント不正への対策に加え、「注文確定後ではなく、決済時点で不正をブロックできるか」という点を重視し、外部ツールの導入を検討しました。

ルールベースの運用に限界を感じていたZOZOは、AI・機械学習を活用し、不正な注文をリアルタイムで高精度に検知する「Forter Abuse Prevention」を採用。これにより、以前のシステムで課題となっていた不正注文を一度受注し、後からキャンセル処理を行うという無駄な工数が解消されました。

導入に際しては、ZOZO特有の不正パターンへの対応をForterの専門チームとZOZOのチームで徹底的に検証し、検知の精度を向上させました。

3. 導入効果：不正被害抑制額約2.6倍と業務負荷の大幅削減

2024年10月中旬にポイント不正対策を本格導入した結果、次の効果が確認されています。

- 不正被害抑制額約2.6倍の増加： Forterの導入により、不正ユーザーが使用していたポイントコストの削減額は、従来の自社対策に比べ約2.6倍に増加しました。AIモデルの判定により、従来は見逃していた「グレーだが限りなく黒に近い不正」を的確に食い止められるようになりました。- 業務負荷の完全自動化とリソース最適化： 不正検知ロジックの管理やオペレーターによる目視確認作業にかかっていた工数が大幅に削減され、業務負荷が軽減されました。削減できたコストやリソースは、マーケティング施策の精度向上や顧客体験の改善といった、より付加価値の高い業務へと再配分されています。- 企画の自由度とスピードの向上： 不正リスクへの懸念がなくなり、インセンティブの高いキャンペーンも安心して実施できるようになりました。不正対策に縛られることなく自由に企画を立案できるようになった結果、「ZOZOTOWN」の新規顧客獲得につながっています。

Forterの日本担当カントリーマネージャーを務める野田陽介は、「このたび『ZOZOTOWN』の不正利用対策とマーケティング戦略に大きく貢献できたことを大変嬉しく思います。不正利用を防ぐことで、マーケティング原資を適切に使うことでき、新規ユーザの満足度向上につながったと理解しています。ForterのAIによる高度な判定により、加盟店様はビジネスリスクを最小限に抑えつつ、優良な顧客一人ひとりにストレスのない優れた購入体験を届けることが可能になります。」と話しています。

ZOZOTOWNについて

株式会社ZOZOが運営する「ZOZOTOWN」は、1,600以上のショップ、9,200以上のブランドを取り扱い、年間購入者数1,200万人を超える国内最大級のファッションECです。

ZOZOTOWNウェブサイトはこちら（ https://zozo.jp/ ）



Forterについて

Forterはデジタルコマースのための”トラスト（信頼）”プラットフォームです。高度なAIに基づいて構築されており、購買プロセス全体を通して、信頼性に関する正確かつ瞬時の判定を提供します。我々は事業者に対して、不正取引の心配をすることなくスピード感のある商取引を行えるよう、確信と洞察を提供します。ForterはAdobe、ASOS、eBay、Instacart、Priceline、Nordstromをはじめとする40万を超える事業者から信頼を得て、これまでに2兆ドルを超える取引を処理しています。

Forterのウェブサイト：https://www.forter.com/ja/

本件に関するお問い合わせ：https://www.forter.com/ja/request-demo/