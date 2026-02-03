ADDReCが統合プロデュースを担う実験型アパートメントホテル・Sumu 0号店「Sumu Ueno East」2026年2月15日 東上野にオープン

ADDReC株式会社

ADDReC株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役:福島大我）がブランディング、ビジネスデザイン、設計・デザイン監などの統合プロデュースを担当する実験型アパートメントホテル「Sumu powered by Airbnb Partners」は、この度、0号店となる「Sumu Ueno East」を2026年2月15日（日）、東京・東上野にグランドオープンいたします。

Sumu Ueno Eastの公式サイト（https://service.sumu-hotel.com/ja/ueno-east/）もローンチし、宿泊予約の受付を開始いたしました。

Sumu Ueno East予約サイト :https://service.sumu-hotel.com/ja/ueno-east/

ADDReCが目指す「新しい旅のカタチ」の実験

世界中で広がる「旅先に長く滞在する」という新しい旅行スタイル。その冒険に最適な拠点とは、どんなものだろう？--この問いに向き合うため、ADDReCは多様なパートナー企業とともに、顧客起点でさまざまな問いを立てながら新しいチャレンジをしていく実験型アパートメントホテル「Sumu」の統合プロデュースを担っています。

Sumu Ueno Eastは1フロアに1部屋、最大6名で一緒に宿泊できます。家族で、友だち同士で、仕事仲間と…さまざまな使い方をしていただけます。

「心地よい空間」や「ワクワクする過ごし方」は十人十色。だからこそ、長期滞在をもっと楽しく、快適にするためには、どんな空間やサービス、体験がふさわしいのか--ADDReCは、仮説をもとに多様なパートナーと共創しながら、その答えを探していく"Living Lab"としてSumuをプロデュースしています。

部屋を暮らしに合わせてカスタマイズできたら？ 日本の民芸品に触れながら新しい文化体験ができたら？ 地元の商店街で買い物して、みんなで料理を楽しめたら？--そんな「もしも」を、ひとつずつ形にしていく実験の場。それがSumuです。

Sumuのロゴに足がついているのも、自由に動いて自由に過ごせる、心地よい滞在体験は人それぞれで、それを叶えられる場所になりたい…！という思いを体現しています！

▼ブランドローンチのリリースはこちら

▼ブランドサイトローンチのリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000045910.html

多様なパートナーとの共創体制

ADDReCは、Sumuの統合プロデュースを担当し、プロジェクト全体のブランディング・デザイン監修を行っています。Airbnb Partnersの参画企業を中心として、それぞれの専門性を持つパートナー企業が力を合わせて生み出すプロジェクトとして、Sumu株式会社がブランドのコアとなるクリエイティブとIPを担い、カソク株式会社がアパートメントホテル運営を担当。Whatever Co.がロゴやステートメント、ブランドサイトの制作を担っています。そして実店舗となるアパートメントホテルの空間づくりやコンテンツ制作には、物件ごとに異なるクリエイティブパートナーが参画します。

【Sumu Ueno Eastのパートナー企業】カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）

1階Sumu LoungeのCafe／Library／Shop、Culture（Music / Japan）の客室キュレーション・プロデュースを担当。リアルな日本カルチャーを体感できる空間を演出しています。

Whatever Co.

ブランド全体のクリエイティブパートナーとして、ネーミング開発、ステートメントの策定、ロゴ開発、可変式のオリジナル家具・Sumu Wallの企画およびGame / Playground / Standardのコンテンツ制作を担当。日本のゲーム文化や、子どもの知的好奇心を刺激する空間を実現しました。

Leif.designpark

カスタム自由なオリジナル家具・Sumu Wallを企画・制作。さまざまニーズに応えるための可変式家具を、実験的に４種類、設計制作を担当しています。

wine shop ミラク

「上質なワインで、日常をデザインする」たまプラーザのワインショップがアルコールのキュレーションを担当。Sumuのゲストのためにセレクションされたワインを館内で提供します。

【Airbnb Partnersとは？】

Airbnb Partners は、2018年にAirbnb Japan 株式会社が立ち上げたビジネスコミュニティです。現在は200を超える企業・団体が参画しています。国内の多種多様な企業や団体によって、ホームシェアリング市場の成長を目指すとともに、コミュニティから生まれる新たなアイディアを実現すべく協業・連携し、日々活動しています。Sumuで共創する、ADDReC、カソク、CCCもAirbnb Partnersの参画企業です。

Airbnb Partners公式サイト :https://airbnbnavi.tsite.jp/corporates/partners.html

【地域の人々とつくる東上野 Local Partners Programも始動！】

ゲストの皆さまに滞在地域をより楽しんでもらうために、オリジナルのローカルマップをご用意しました。今後、地域の皆さまともコラボレーションしながら、さまざまなイベントや Sumuの共有スペースなどを通して東上野を盛り上げてまいります。

実験から生まれた4つの客室タイプ（全9室）

ローカルマップはスマホで読み込んで、持ち歩いていただけます。

全室約79平方メートル ・最大6名宿泊可能。滞在スタイルに合わせてカスタマイズされた「Sumu Wall」を全室に導入し、ホテルの「完成された空間」を「未完成の余白」へと変えました。

Standard

中長期滞在に特化したベーシックな機能と収納を備えたフレキシブルな空間（5室）

Culture

CCCキュレーション。Music（写真左／レコードのある暮らし）とJapan（写真右／日本の暮らしの美）の2室

Game

Sumu Wallでの演出。世界が憧れる日本のゲーム文化にリラックスしながら浸れる空間（1室）

Playground

Sumu Wallでの演出。子どもたちの知的好奇心を刺激する、日本・上野を感じる遊び空間（1室）

施設の特徴

【1F Sumu Lounge】

CCCがドリンクサーバーやスナック、日本のさまざまなカルチャーに触れられる書籍をキュレーションしたCafe＆Library。宿泊者はスナック・コーヒーを無料でご利用いただけます。mirach wine shopがキュレーションしたワインもキャッシュオンでお楽しみいただけます。

【1F Sumu Shop】

食器を中心とした生活雑貨や東京を中心としたご当地レトルトカレー、金子恵治氏プロデュースの限定スウェットスーツ、Sumuオリジナルの古着リメイクTシャツなどを販売予定です。

【全室共通設備】

IHキッチン、乾燥機付き洗濯機、55インチネットTV、Wi-Fi完備、オーブンレンジ、コーヒーマシン、Dysonドライヤー、BALMUDA空気清浄機などを導入しています。

施設の特徴についてはSumu Labでもインタビューを配信中！

Sumu Labはコチラ :https://sumu-hotel.com/business/media/

今後の展開

ADDReCは、本施設を皮切りに、2026年秋以降、業平（スカイツリー）、台東区寿（浅草）、新宿5丁目（新宿）にて新築物件を順次オープン予定のSumuプロジェクトにおいて、引き続き統合プロデュースを担当してまいります。各施設において、新たなパートナー企業との協業を通じて、「新しい旅のカタチ」を実験・発信してまいります。

ぜひ、これまで思いもよらなかった方角へ、新たな発見の旅へ出かけましょう。

本件に関するお問い合わせ

＜施設概要＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45910/table/22_1_256a253985148068e0a3198ce1fa03c5.jpg?v=202602031021 ]＜プロジェクト体制＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45910/table/22_2_80084c54eff25b9b8b26b4ae679d9992.jpg?v=202602031021 ]

ADDReC株式会社 広報担当

E-mail：info@addrec.co.jp

ブランドサイト：https://sumu-hotel.com/