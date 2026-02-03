＜2026年最新＞イベント参加者の約8割が「再参加したい」と回答、イベント体験調査で見えた参加判断の実態

株式会社リザーブリンク

クラウド型イベント予約管理システム「Tsudle（ツドル）」を提供する株式会社リザーブリンク（本社：東京都港区、代表取締役：井出 勝彦、以下リザーブリンク）は、オフラインイベントに参加した経験を持つ人を対象に、「イベント体験」に関する調査を実施しました。

- イベントに参加するかどうかを判断するうえで重視したポイントは何か- 事前のWeb申し込み時に、ストレスを感じた点はあったか- 当日受付で、最もスムーズだと感じる受付方法は何か

調査の背景

企業主催のオフラインイベントは、展示会やセミナー、カンファレンスなど多様な形で実施されており、リード獲得や顧客接点として重要な役割を担っています。一方で、イベントの成果は企画内容だけでなく、申込や受付、フォローといった体験全体の質によって大きく左右されるようになっています。

そこでリザーブリンクでは、実際にオフラインイベントへ参加した人を対象に、申込から事後フォローまでの体験を調査し、参加者がどのような点を重視し、どこにストレスを感じているのかを明らかにしました。

事前調査

4,400人に実施した「ライフスタイルに関するアンケート」において、直近1年以内に企業が主催するオフラインイベント（現地来場）に参加し、Web申し込み（フォーム入力・チケット購入等）を行った経験があると回答した166人を、本調査の対象としています。

「イベント体験調査」ハイライト

「イベント体験調査」調査結果

- イベント参加の判断では、「会場のアクセスの良さ（65.7％）」や「テーマ・内容の魅力（60.2％）」が特に重視され、「開催日時（49.4％）」「費用感（50.6％）」など参加のしやすさも重要な要素となっていました。- 事前のWeb申し込みや案内では、「フォームが重い・読み込みが遅い（34.3％）」「エラーでやり直しになった（30.1％）」など、操作性や情報の分かりにくさにストレスを感じた参加者が多く見られました。- 当日受付では「QRコード受付」が最もスムーズだと評価され、当日の受付でのストレスに関しては「行列の長さ」や「現地対応」などが課題として挙げられています。- イベント全体では、約7割が期待していた価値を得られたと回答し、主催企業への印象が良くなった参加者は約6割にのぼりました。- その結果、約8割が今後も主催企業のイベントに参加したいと回答しています。

本調査では、直近1年以内に企業主催のオフラインイベントに参加し、Web申し込みを行った経験を持つ166人を対象に、イベントの申込から当日体験、事後フォローまでの実態を調査しました。

本リリースでは、イベント体験の中でも特に参加判断・申込体験・当日受付・イベント全体評価に関する結果の一部を公開しています。

Q.イベントを知った際、参加するかどうかを判断するうえで重視したポイントは何ですか？

イベント参加の判断では、「会場のアクセスの良さ（65.7%）」が最も高く、次いで「テーマ・内容の魅力（60.2%）」が続きました。また、「費用感（50.6%）」や「開催日時（49.4%）」も約半数が重視しており、内容面と同時に参加のしやすさに関わる要素が重要視されていることが分かります。

一方で、「登壇者・出展企業への興味（36.1%）」や「参加特典がある（21.1%）」は相対的に低く、参加判断においてはまず“行きやすさ”と“内容の分かりやすさ”が優先されている結果となりました。

Q.事前のWeb申し込み時に、ストレスを感じた点はありましたか？

事前のWeb申し込みにおいては、「フォームが重い／読み込みが遅い（34.3%）」が最も多く、「アクセスが混雑して待機や順番待ちが長い（30.1%）」「エラーが出てやり直しになった（30.1%）」が続きました。また、「フォームへの入力操作がしづらい（29.5%）」といった操作性に関する不満も見られています。

一方で、「特にストレスは感じなかった」と回答したのは17.5%にとどまり、多くの参加者が申し込み時点で何らかの負担を感じていたことが分かります。

Q.当日受付で、最もスムーズだと感じる受付方法を選んでください

当日の受付方法では、「QRコードを提示する方法」が39.2%と最も高く、「紙の参加票を提示する方法（17.5%）」「氏名検索で照合してもらう方法（15.1%）」を大きく上回る結果となりました。一方で、「事前登録者レーンと当日受付レーンが分かれている方式」は9.0%にとどまっています。

受付方法について「特にどれも変わらない」と回答したのは4.8%で、参加者の多くが受付方法によるスムーズさの違いを感じていることが分かります。

Q.イベントの申込から当日体験、事後フォローなど全体を通じて、主催企業への印象はどのように変わりましたか？

イベント体験を通じて、「やや良くなった（48.8%）」「非常に良くなった（15.7%）」と回答した参加者は合計で64.5%となり、6割以上が主催企業への印象が向上したと回答しました。一方で、「変わらない」は34.9%、「やや悪くなった」は0.6%と少数にとどまっています。

また、別設問では「今後も主催企業のイベントに参加したい」と回答した参加者が約8割にのぼっており、イベント体験が企業イメージや再参加意向に影響していることが数値として示されています。

＜調査概要＞

調査期間：2025年12月19日（金）～12月20日（土）

調査対象：「ライフスタイルに関するアンケート」において、直近1年以内に企業主催イベントへオフライン（現地来場）で参加し、かつWeb申し込み（フォーム入力・チケット購入等）を行った経験があると回答した166人

属性：全国の20歳～60歳の男女合計166人

調査結果まとめ

本調査では、イベント参加の判断において「会場のアクセスの良さ（65.7%）」や「テーマ・内容の魅力（60.2%）」が特に重視されていることが分かりました。

また、事前のWeb申し込みでは「フォームが重い／読み込みが遅い（34.3%）」「エラーでやり直しになった（30.1%）」など、申込時のストレスを感じた参加者が一定数存在しています。

さらに、イベント体験を通じて「期待していた価値を得られた」と回答した人は約7割、「今後も同じ主催企業のイベントに参加したい」と回答した人は約8割となりました。

クラウド型イベント予約管理システム「Tsudle（ツドル）」について

クラウド型イベント予約管理システム「Tsudle（ツドル）」を提供する株式会社リザーブリンクでは、イベントの申込から当日の受付、事後フォローまでを一元管理することで、参加者・主催者双方の体験価値向上を支援しています。

イベント運営における業務負荷の軽減と、参加者満足度の向上を両立したい企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

