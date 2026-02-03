自分の母語で会議に参加できる体験をより多くの人に。「みらい翻訳 リスニングアシスタント（リアルタイム音声翻訳）」大幅リニューアル

株式会社みらい翻訳

株式会社みらい翻訳（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鳥居 大祐、以下「みらい翻訳」）は、このたび、会議中の音声をリアルタイムに翻訳するサービス「みらい翻訳 リスニングアシスタント（リアルタイム音声翻訳）」の大幅リニューアルを実施しました。

本リニューアルでは、音声の認識から翻訳テキストの出力までを一気通貫で処理するEnd2End（エンドツーエンド）方式の高性能音声翻訳AIを搭載しました。従来の高い翻訳精度は維持しつつ、発話から翻訳テキストの表示までのタイムラグを大幅に低減。また、日本語を含む10言語［*1］への対応により、より多くの人が自分の母語で会議の内容をリアルタイムに把握し、自由闊達な意見交換ができる会議体験を提供します。言語の壁のない会議や対話の実現は、導入企業の多言語コミュニケーション課題を解決し、生産性向上に寄与します。

■「みらい翻訳 リスニングアシスタント」リニューアルのポイント

1. 多言語対応＋シーンや使用言語数などに合わせて選べる2種の翻訳モードで最適化

これまでの日本語・英語・中国語に加え、新たに韓国語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語に対応。

また、これらすべての言語を、利用者が選択した言語（例：日本語）に翻訳し、聞き取り支援に特化したリスニングモード、選択した2つの言語間（例：日本語⇔英語）の相互翻訳に特化したトークモードの切り替えが可能です［*2］。さらに、利用シーンがオンラインか対面かを設定することもでき、多言語が飛び交う会議から、1on1、セミナーイベントなど、さまざまなシーンで目的に合わせてご利用いただけます。

2. 高性能音声翻訳AIが、言語を瞬時に判別。発言をリアルタイムで漏らさず高速翻訳

新たに搭載されたEnd2End方式の音声翻訳AIが、複数の言語が飛び交う会議においても、使用言語を即座に特定します。会話の途中で言語が切り替わっても設定変更なしで自動追従し、翻訳を開始。文章の終わりを待たず逐次に処理するため、発話からの遅れをほぼ感じさせることなく、翻訳テキストを読みやすい長さで表示します。

■「みらい翻訳 リスニングアシスタント」が誇る高いセキュリティ

1. 国内サーバーで処理を完結する、堅牢な運用体制

すべての処理を国内サーバーで完結し、国内法に準拠した形で運用しています。ISO27001準拠の運用やGDPR対応など、企業利用に求められるセキュリティ要件にも配慮しています。

2. データを残さない設計と厳格なアクセス制御で、漏えいリスクを低減

TLS 1.2／TLS 1.3 による暗号化通信（HTTPS／WSS）に対応。加えてID／パスワード認証、IPアドレス認証、SSO認証などを組み合わせ、利用者・利用環境を適切に制御します。会議の音声データ、音声認識テキスト（発話言語）、翻訳テキストはセッション単位で管理し、セッション終了時に削除されます。また、みらい翻訳がお客様のデータをAIの学習やその他の用途に利用することはありません。

3. 「音声認識テキスト」を確認できる仕組みで、正確性を担保

生成AI特有のハルシネーション・リスクに備え、翻訳結果だけでなく音声認識テキスト（発話言語で何と言ったと認識されたか）を表示／ダウンロードできる仕組みを提供しています。原文と翻訳を突合できるため、業務判断に必要な正確性と証跡性を確保できます。

■「リスニングアシスタント（リアルタイム音声翻訳）」サービス紹介ページ

https://miraitranslate.com/voice-translate/meeting/

「リスニングアシスタント」に搭載された高性能音声翻訳AIの精度・スピードを体感できる「お試し音声翻訳AI」はこちら

https://miraitranslate.com/voice-translate/trial/

■みらい翻訳 CEO兼CTO 鳥居大祐 コメント

グローバルな会議では、言語が障壁となって“発言できる人”が限られてしまう場面が少なくありません。今回のリニューアルでは、End2End方式の音声翻訳AIを搭載し、発話から表示までのタイムラグを抑えながら、日本語を含む10言語に対応しました。外国語能力に左右されず、誰もが自分の母語で議論に参加できる環境を広げることで、日本のビジネスの意思決定スピードと生産性向上に貢献してまいります。あわせて、国内サーバーでの処理完結、セッション終了時のデータ削除、お客様データをAI学習に利用しない方針など、守秘性の高い会議でも安心して使えるセキュリティを追求し続けます。

［*1］提供言語は順次追加予定です。

［*2］会議中のモードの切り替えは不可。会議開始時にどちらかのモードを選択する仕様です。

＜株式会社みらい翻訳について＞

株式会社みらい翻訳は「言語の壁を取り除く」をビジョンに、世界のすべての人々に英語を母語とする人々と同じ体験を与えるべく、自社プロダクトAI自動翻訳「FLaT」「Mirai Translator(R)」を中心に、ランゲージサービスプラットフォーマーとして事業を展開しています。

■所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号 渋谷東口ビル 2F

■代表者：代表取締役社長 鳥居 大祐

https://miraitranslate.com/company/

【製品／サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社みらい翻訳 セールス＆マーケティング部 セールス担当

e-mail：sales@miraitranslate.com