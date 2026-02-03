採用自動化時代の戦略を語り尽くす「新卒採用ミライ会議 2026 春」をMIL株式会社が開催【2/24(火)～26(木)】

MIL株式会社

インタラクティブ採用で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、2026年2月24日（火）・25日（水）・26日（木）に、オンラインカンファレンス「新卒採用ミライ会議 2026 春」を開催いたします。

本カンファレンスは、2025年秋に開催し約700名が参加した大型カンファレンス「新卒採用ミライ会議」の第二弾です。今回は「自動化時代、到来。～一人ひとりと向き合う採用戦略～」をテーマに、AI・自動化が当たり前になる時代において、人事が本当に向き合うべき価値とは何かを、有識者・先進企業の実践事例とともに掘り下げます。

お申し込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-spring?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260203_milai-kaigi■ 開催背景

少子化や学生の価値観の多様化、そしてAI・自動化技術の進展により、新卒採用は大きな転換期を迎えています。説明会や母集団形成、選考対応など、採用業務は年々複雑化する一方で、人事のリソースは限られています。

こうした環境下でいま求められているのは、単なる効率化だけでなく、人が本来向き合うべき仕事に集中するための自動化です。



母集団形成、説明会、面接、見極め、内定承諾。採用のあらゆる接点を戦略的に自動化することで、

人事は候補者一人ひとりとの対話や意思決定支援に、より深く向き合うことが可能になります。



本カンファレンスでは、人事領域の有識者や先進企業のリアルな事例を通じて、「AI・自動化 × 体験設計」の視点から、企業が学生一人ひとりと向き合い、相互理解を深めることで、双方にとって幸せな採用活動を実現するための考え方と実践法を紐解いていきます。

■開催概要

イベント名称：

新卒採用ミライ会議 2026 春

自動化時代、到来。～一人ひとりと向き合う採用戦略～

開催日時：

・2026年2月24日（火）10:00～15:00

・2026年2月25日（水）10:00～15:00

・2026年2月26日（木）10:00～15:00

※全日程同一内容／ご都合の良い日程に参加可能

開催形式：

オンライン（参加無料）

主催：

MIL株式会社（インタラクティブ採用「Recruit MIL」）

■ 基調講演

タイトル：

採用の『自動化』と『人間力』の境界線

～人事が真に注力すべき“代替不可能”な領域とは～

講演内容：

AI・自動化が進むなかで、「どこまでをテクノロジーに任せ、どこからを人が担うべきか」。

坂井風太氏がDeNAでの事業責任者・人材育成責任者としての経験をもとに、これからの人事に求められる役割を整理します。

登壇者：

坂井 風太 氏

株式会社Momentor 代表取締役

DeNA入社後、事業責任者、子会社代表と並行し、人材育成責任者として、人材育成・マネジメント基盤を構築。体系的かつ実践的な内容が好評を博し、大企業・スタートアップ・国立大学・官公庁など、350社を超える組織にプログラムを提供。『PIVOT』『TBS News Dig』『ReHacQ』『NewsPicks』など、YouTube動画が累計1000万回再生を突破。

申込方法：

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、視聴URLをメールでお送りします。

お申し込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-spring?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260203_milai-kaigi

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をミッションに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/(https://mil.movie/)

説明会自動化｜Recruit MIL（リクルートミル）(https://service.mil.movie/recruit/)