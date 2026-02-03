【ラ ロッシュ ポゼ】敏感肌用スキンケアUV No.1 *¹ シリーズから大人向けUV新登場！トーンアップUV ティントを発売！

日本ロレアル株式会社

仏化粧品会社ロレアルグループの日本法人である日本ロレアル株式会社（東京都新宿区）「ラ ロッシュ ポゼ」は、ダーマコスメのリーディングブランドとして、ブランドのベストセラー製品トーンアップUVシリーズより、大人向けUV トーンアップUV ティントを発売いたします。

ラ ロッシュ ポゼは2018年に初めてトーンアップUVを発売しました。そして2020年にローズを発売。自然で、健康的な肌印象*2を与える色付きのトーンアップUVは大きな話題を呼び、「トーンアップUV」という新たな市場を創造しました。2022年にはクリア、そして昨年2025年には1番人気のローズがさらに進化したローズ+を発売し、トーンアップUVの王者としてベストコスメも現在までに累計200冠*3を突破しています。

ラ ロッシュ ポゼは世界の皮膚の専門家に採用*4されている「ダーマコスメ」のリーディングブランドとして、紫外線防御力の高さはもちろん、敏感肌でも*5毎日使いたくなるような心地よさ、自然な美しさを叶える仕上がりを兼ね備えた製品を届けてまいりました。

そして今回、年齢とともに変化する大人の肌悩みに寄り添い、前向きなマインドで人生を楽しみたいという方に向けた、究極の1本を発売いたしました。

UVイデア XL プロテクショントーンアップ ティント

▮製品コンセプト

ゆらぐ大人肌に、光カバー*2。

シミ*2、乾燥*6、紫外線、可視光線まで。

ハリツヤ肌*2ノーファンデ*7UV

医療の進歩が著しい現代において、人口の半分が50代に達し、エイジングケアのニーズは一層高まっています。そこでラ ロッシュ ポゼはブランド創設より培ってきた皮膚科学に基づく研究から、“真のエイジングケア*8とは何か”という問いを深く追求し、年齢を重ねるごとに加速する大人ならではの7つの肌ダメージ「シミ*2」「くすみ*2」「赤み・色むら*2」「乾燥*6」「毛穴*2」「ハリのなさ*2」「乾燥による小じわ*9」を1本でケアする製品にたどり着きました。

さらに、これまでは紫外線の中でも波長が長く、エイジングサインの原因になるロングUVAに着目してきましたが、今回はそれよりもさらに波長が長く、目に見える光である「可視光線」にも新たに注目しています。

特に可視光線の中でも、ブルーからバイオレットの波長である「高エネルギー可視光線」は、色素沈着や肝斑といった深刻なエイジングサインを引き起こすことが明らかになっています。

年齢を重ねて薄く、弱くなる大人の肌にこそ、紫外線だけでなく「高エネルギー可視光線」からの防御が必要だと考えます。

▮製品特徴

1. 1本でシミ・シワ・赤みをカバー*2 肌トーンを均一*2に、明るいツヤ肌印象*2へ

忙しい朝にも、1本で3役。日焼け止め・化粧下地を超えてファンデーション代わりに*7。

独自のヌードベージュ設計で、肌のトーンと質感を均一*2にし、光の反射で自然にシミ・色むらをカバー*2します。

2. 美容液成分50%超え*10うるおい長時間続く*11

伸びがよく、肌の上でとろけてなじむしっとりテクスチャー。

カルノシン*12など美容液成分50%以上配合*10で、うるおいが長時間続き、乾燥による小じわを目立たなくする*9。敏感になりやすい大人肌にも*5。

【カルノシン*12】肌の保護成分【デトキシル複合体*13】うるおい・抗酸化*14作用。大気中微粒子*15から守る。

3. 大人の肌悩みに高機能*16な防御設計

SPF50+・PA++++。ロングUVA対応。

7種のUVフィルター*17と厳選された光防御ピグメントを配合。紫外線を超えて、より肌奥までダメージをもたらす可視光線までも防御。花粉*18、大気中微粒子*15からも守ります。

・敏感肌にも使える*5製品設計

・皮膚科医の協力のもとテスト済み*5

・ニキビのもとになりにくい処方*19

・アジア人の敏感な肌でテスト済み*5

・アレルギーテスト済み*20

・石けん・洗顔料でオフ

・無香料

・パラペンフリー

▮使用方法

１.チューブのノズルを肌の上から1～2mmの高さに保ち、日やけ止めを出します。手のひらの中央に、パール粒大1個分をのせます。

２.日やけ止めを手のひらで広げ、内側から外側に向けて、全体で包むように顔全体に塗布します。

３.Tゾーンなど顔の中心は追加でカバーします。毛穴や色むらが気になる部分は、指で下から上にポンポンと重ね塗りをします。年齢サインが気になる部分は、あまり重ねすぎないことがおすすめです。

４.最後に、お好みでお手持ちのパウダーなどをお使いください。

均一に塗ることで紫外線、可視光線からしっかり防御。きれいな仕上がりに。

▮製品概要

製品名：UVイデア XL プロテクショントーンアップ ティント

内容量：30mL

メーカー希望小売価格：4,070円（税込）

発売日：2026年2月3日（火）先行発売（公式オンラインショップ）

2026年2月19日 (木) 全国発売（全国バラエティストア、ドラックストア、各種オンラインサイト）

公式オンラインショップ：https://www.laroche-posay.jp/product/toneup-uv-tinted.html

▮先行発売キャンペーン

【キャンペーン期間：2月3日(火)10:00～2/10(火) 9:59】

トーンアップUV ティントの先行発売を記念して、公式オンラインショップではトーンアップUV ティントを1点以上お買い上げで送料無料でお届け、さらにシカプラスト リペアクリーム B5+ 3mL（ミニサイズ）2個をプレゼントいたします。

是非期間中に、公式オンラインショップをご利用ください。

※キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

【ダーマコスメとは】

ダーマコスメとは、「Dermatology (皮膚科学）× Cosmetics （化粧品）」です。

皮膚科学に基づいて、さまざまな肌悩みに寄り添うため、厳選された成分をもとに開発した化粧品。ヨーロッパでは、ヘルスケアプロフェッショナルに採用されているスキンケアカテゴリー。

【ラ ロッシュ ポゼについて】

ラ ロッシュ ポゼは1975年に敏感肌にも使えるスキンケアブランドとしてフランスで誕生しました。ラ ロッシュ ポゼにとって、肌は人生そのもの。皮膚の専門家と力を合わせ、最先端の皮膚科学研究を続けるとともに、常に「人」を中心に据えたブランドであり続けます。0歳から100歳を超えて、すべての人々の肌に寄り添いたい。そんな願いを込め、ダーマコスメのリーディングブランドとして様々な活動を展開しています。

*AplusA及びその他パートナーによって2024年1月から5月に実施された、世界80%のGDPをカバーする31か国において皮膚の専門家を対象に行ったダーモコスメ市場調査による。**皮膚科、クリニックなどの流通においてお取り扱いいただいていることを指します。

*1 2026年1月インテージSRI調べ。敏感肌用のスキンケアUV（UV機能がある顔用化粧水、顔用乳液、顔用クリーム、顔用パック（クリームタイプ、シートタイプ）、顔用美容液、及び顔用マッサージクリーム：比較製品合計２４点） 2021年9月～2025年12月 UVイデア XL プロテクショントーンアップ累計販売金額に基づく（業態：薬局/ドラッグストア、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター：オンライン売上げ金額は除く) 地域：日本)

*2 メイクアップ効果による

*3 2018年3月~2025年12月まで。美容誌、ファッション誌等などでの受賞数。

*4 皮膚科、クリニックなどの流通においてお取り扱いいただいていることを指します。

*5 すべての人に肌トラブルがおきないわけではありません

*6 うるおいを与える

*7 ファンデーション未使用時でも、自然なベースメイクが仕上がること

*8 年齢に応じたお手入れのこと

*9 乾燥による小じわを目立たなくする。効能評価試験済み

*10 約50%配合。保湿・整肌成分・基材

*11 個人差があります。ラ ロッシュ ポゼ調べ

*12 整肌成分

*13 シアバターノキ油粕エキス(整肌成分)、トコフェロール(製品の抗酸化剤・整肌成分)、グリセリン(保湿・整肌成分)

*14 うるおい：グリセリン(保湿・整肌成分)、 抗酸化：トコフェロール(製品の抗酸化剤・整肌成分)

*15 大気中微粒子からの付着の防御（すべての大気中物質をさすわけではありません。）

*16 ラ ロッシュ ポゼにおいて

*17 酸化チタン、酸化鉄（どちらも紫外線散乱剤）、テレフタリリデンジカンフルスルホン酸、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキヂフェルニルトリアジン、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸へキシル、メトキシケイヒ酸エチルへキシル、ドロメトリゾールトリシロキサン（全て、紫外線吸収剤）

*18 スギ花粉、イネ科（オオアワガエリ）、ブタクサ

*19 すべての人にニキビのもとができないわけではありません

*20 すべての人にアレルギーがおきないわけではありません