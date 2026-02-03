兵庫子ども支援団体、2026年度「学習支援事業」の利用希望者を募集開始 ～小4から高校生まで、一人ひとりに寄り添う居場所と学びを提供～

特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体

認定NPO法人兵庫子ども支援団体（所在地：兵庫県明石市、代表理事：多田実乘、以下「当法人」という）は、2026年度の学習支援参加者の募集を2026年2月3日（火）から2026年2月15日（日）まで行います。

小学生・中学生が対象の［明石かがやき］は土曜日と日曜日の両日開催し、一人でも多くのお子さんに参加いただける体制を整えます。子どもたちに学習の機会だけでなく、グループワークや体験する機会を提供することで、これからの社会を生き抜くために必要な力を育み、「夢を諦めることがない社会」の実現やミッションである「子どもが笑って過ごせる地域の形成」を目指します。［ハイスペース］では、一人ひとりに合わせた学習支援や進路相談を提供することで、進路実現に向けたサポートを行います。

明石かがやきについて：https://study.hpcso.com/akashi

ハイスペースについて：https://study.hpcso.com/high_space

【小４～中３】学習支援［かがやき］の募集について

［明石かがやき］では、個々に合わせた学習支援に加えて、参加者全員で話し合いながら考えるグループワークや施設見学や宿泊を伴う体験活動を実施しています。これらの活動を通して、変化が激しい社会を生き抜く力『総合的な生きる力』を育成します。

［明石かがやき］で目指す力の育成

内容

１．個々に応じた学習指導（基本教科：数学・英語）

２．グループワーク

３．高校入試対策

４．模試の実施

５．自然・社会教育活動等

対象 2026年4月2日時点で小学４年生～中学３年生の子ども

（2011年4月2日～2017年4月1日の間に生まれた子）

＊ただし、申込多数の場合は家庭環境や子どもの現在の状況を加味し選考いたします。

日時 ・毎週土曜日13:30～16:30 （年間44回程度）

・毎週日曜日13:30～16:30 （年間44回程度）

場所 明石ひみつ基地おひさま （所在地：〒673-0038 兵庫県明石市別所町8番11号）

費用 月0～500円（家庭環境に応じて、減免措置が適用されます）

＊初月は別途保険料等が必要です

募集 土曜日・日曜日 若干名

申込 下記の申し込みフォームよりお申し込みください

https://ws.formzu.net/dist/S49884003/

関連ページ https://study.hpcso.com/akashi

【高校生】学習支援［ハイスペース］の募集について

学習の様子休み時間の様子自然体験活動（宿泊活動）

［ハイスペース］では、大学・専門学校などへの進学や就職を目指して個々に合わせた学習支援などを実施しています。経済的な事情により塾などに通うことができない家庭の子や通信制、定時制高校に通う子ども、高卒認定試験の受験を考えられている子どもなどへのサポートを行います。

内容

・中学課程までの学習サポート

・高校の教科書ベースの学習支援（主に数学・英語）

・学校課題のフォローアップ

・高等学校卒業程度認定試験に向けた学習支援

・進路や就職などの相談や情報提供

対象 2026年4月2日時点で15歳～19歳の子どもで、以下のいずれかに当てはまる人

《全日制高等学校に在学中の方》

・以下の家庭環境等に当てはまる方がお申し込みいただけます

＊低所得収入世帯

＊ひとり親世帯

＊多子世帯（18歳以下の働いていない子どもが3人以上）

＊不登校気味の生徒

＊その他（理由を必ずお書きください）

《通信制・定時制高等学校に在学中の方》

・家庭環境に関係なくお申し込みいただけます

《高等学校に通っていない方》

・高校への入学や再入学を希望されている方

・高等学校卒業程度認定試験の受験を検討されている方 等

＊上記以外でも対応が可能な場合があります。ご相談ください。

日時 毎週日曜日11:00～12:30（年間45回程度）

場所 明石ひみつ基地おひさま （所在地：〒673-0038 兵庫県明石市別所町8番11号）

費用 月500～1,000円（家庭環境に応じて、減免措置が適用されます）

＊初月は別途保険料等が必要です

定員 若干名

申込 下記の申し込みフォームよりお申し込みください

https://ws.formzu.net/dist/S20369019/

関連ページ https://study.hpcso.com/high_space

特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体について

「子どもが笑って過ごせる地域の形成」を目指して、2013年11月に高校生有志によって設立。2017年1月にNPO法人として兵庫県より認証。2023年2月に認定NPO法人として兵庫県より認定を受ける。これまでに、学習支援や子どもの居場所づくり、体験・経験活動、オレンジリボン運動など子どもやその家庭に関わる活動を多岐にわたって展開。若い人たちの積極的な活動が評価され「第10回よみうり子育て応援団大賞 奨励賞」を2016年に、「あしたのまち・くらしづくり活動賞 振興奨励賞」を2017年に受賞。2024年には「明石市教育功労賞」を受賞。

名称：認定特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体

代表理事：多田実乘

所在地：兵庫県明石市別所町８番１１号

設立：2013年11月29日（法人認証日：2017年1月18日、認定日：2023年2月22日）

事業内容：学習支援事業、子どもの健全育成事業、情報発信事業、児童虐待防止支援事業 等

認定特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体：https://hpcso.com

マンスリーサポーター募集ページ：https://campaign.hpcso.com