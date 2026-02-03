北海道を舞台に世界中のスタートアップと事業共創を行う「Hokkaido F Village X（HFX）」が2月26日木曜日に成果発表会を開催

Scrum Ventures LLC

スクラムベンチャーズ、スクラムスタジオ株式会社は、北海道の魅力向上や地域課題の解決をテーマに、北海道及び北海道ボールパークFビレッジを拠点とし、グローバルスタートアップとパートナー企業や自治体との事業共創を目指すグローバルアクセラレーションプログラム「Hokkaido F Village X」（以下、HFX）の第一期成果発表会（デモデイ）を、2月26日木曜日に北海道日本ハムファイターズの本拠地エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催します。

本プログラムは昨年3月に始動し、世界29カ国から310社のスタートアップが応募、その中から日本1社、海外10社の計11社が採択されました。成果発表会では、北海道で行った実証事業の成果や、パートナー企業との今後の事業連携など、スタートアップと日本企業との6ヶ月間におよぶ事業共創の成果を発表します。

【イベント概要】

◆日時：2026年2月26日（木）10:00-14:00（9:30開場）

◆会場：エスコンフィールドHOKKAIDO内ダイヤモンドクラブラウンジ sponsored by ANA

◆コンテンツ：

●HFX成果発表

●トークセッション

●第二期募集開始に関するご説明

●採択スタートアップによるデモンストレーション

●ネットワーキング（12:45～）

【参加申し込み】

北海道発グローバルスタートアップカンファレンス「SHAKE H」のチケット販売サイトから「HFX Demo Day PASS」をお申し込みください。https://eventory.cc/event/shake-h/tickets(https://eventory.cc/event/shake-h/tickets)

当日は、「北海道の可能性を世界に広げる」「人手不足解消に向けたAI×ハード」「地球環境と調和する技術」などのテーマに沿って成果発表を行うほか、採択スタートアップの技術やプロダクトにふれることができるデモブースも設置予定です。

12時45分からは軽食付きのネットワーキングの時間をご用意しております。投資や事業連携、そして次の事業共創へとつながるような、リアルで前向きな出会いが生まれる場になれば幸いです。ぜひこの機会に、グローバルスタートアップや参加者との交流を深めてください。

＜プログラム概要＞

● 主催：Scrum Ventures LLC、スクラムスタジオ株式会社

● 運営協力パートナー：株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

● パートナー企業：ヤマトホールディングス株式会社、株式会社JTB、東急不動産株式会社、株式会社北海道銀行

● 自治体パートナー：STARTUP HOKKAIDO実行委員会、北海道北広島市

● リソースパートナー：日本貿易振興機構（JETRO）、東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）、一般社団法人スマートシティ・インスティテュート、駐日英国大使館、

北海道未来創造スタートアップ育成相互支援ネットワーク（HSFC）

● アドバイザー：栗山英樹氏（北海道日本ハムファイターズ チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO））、多田明弘氏、林尚見氏

● 公式ウェブサイト： https://hfx.jp/

● 開催期間：2025年3月～2028年2月（予定）

● スケジュール（1年目）

○ スタートアップ募集期間：2025年3月～ 2025年5月

○ スタートアップ選定期間：2025年4月～2025年7月

○ 採択スタートアップ発表、グローバルスタートアップ来日による集中事業開発週間「HFX Kickoff Week」：2025年8月

○ メンタリング・事業開発期間：2025年8月～ 2026年2月

○ 成果発表「HFX Demo Day 2026」：2026年2月

● 本プログラムで募集するスタートアップのカテゴリ

1. スポーツ・エンタメ・スタジアム

2. フード＆アグリ

3. モビリティ

4. サステナビリティ

5. ウェルビーイング

＜スクラムベンチャーズについて＞

スクラムベンチャーズは、米国と日本を拠点にアーリーステージのスタートアップ企業に投資するベンチャーキャピタルです。これまでにAI＆ロボティクス、気候テック、モビリティ、ヘルスケア、コマース、スポーツ＆エンターテインメントなど幅広い分野の革新的な140社を超えるスタートアップに投資を行っています。資金提供に加え、事業成長支援、共同投資家の紹介、グローバル展開支援、事業提携先の紹介など、投資先企業の企業価値向上に取り組んでいます。子会社であるスクラムスタジオ株式会社を通じて、日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出も行っています。

会社名：Scrum Ventures LLC

代表者：ジェネラルパートナー 宮田 拓弥（創業者）

本社所在地：米国・サンフランシスコ市

設立日：2013年2月

業務内容：ベンチャー投資事業

URL：https://scrum.vc/ja/

＜スクラムスタジオ株式会社について＞

日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出を手掛けるスクラムスタジオ株式会社は、オープンイノベーションの手法を活用し、各業界を代表する大企業パートナー、スタートアップ、自治体との共創を支援する『Hokkaido F Village X』や『Full Bloom』などのプログラムの企画運営をする「事業共創事業」や、海外スタートアップの日本進出を支援する「インキュベーション事業」を行っています。スクラムスタジオ株式会社は、日本企業と世界中のスタートアップとの新たな事業、価値創造を推進します。

会社名 ： スクラムスタジオ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 正巳

本社所在地： 東京都港区

設立日 ： 2020年8月

業務内容 ： 新規事業創出スタジオ事業、オンラインプラットフォーム事業

URL ：https://scrum.vc/ja/studio/

＜お問い合わせ先＞

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当: 三浦

Email: contact@scrum.vc

【『Hokkaido F Village X』に関するお問い合わせ先】

担当: 清水

Email: hfxpr@scrum.vc