認定日本語教育機関の申請を新規で目指す教育機関向け講習会を開催【2026年2月28日（土）】
一般社団法人外国人材活躍支援協会（CSAF、所在地：東京都中央区、理事長：五島幸雄）は、
認定日本語教育機関への申請を検討している教育機関の皆様を対象に、「新規校のための認定申請実務講習会」を下記の通り開催いたします。
本講習会では、BTS言語学院の野上英明校長を再び講師としてお迎えし、同学院の姉妹校（日本学習アカデミー）が新規校として文部科学省の認定を実際に取得した際の実務経験をもとに、申請準備から審査対応までの具体的なプロセスを解説いただきます。現場の実体験に基づいた、他では得られない実務的な内容となっております。
【講習会概要】
日 時： 2026年2月28日（土）13:00～14:30
会 場： CSAF会議室（東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル6階）
形 式： ハイブリッド開催（対面 及び オンライン）
参加費： 1人15,000円（税込）
【申込方法】
以下のGoogleフォームよりお申し込みください。
申込フォーム：https://forms.gle/m5XfM1ymC1mW6KrU6
申込締切： 2026年2月25日（水）17:00
※お申し込みと同時に、一般社団法人外国人材活躍支援協会の賛同会員（入会金・年会費共に無料）への会員登録が行われます。
※お支払いは下記口座への銀行振込にてお願いいたします（振込手数料はご負担ください）。
【振込先】
ゆうちょ銀行 一三八支店
普通 1665606
シャ）ガイコクジンザイカツヤクシエンキョウカイ
ご入金の確認をもって正式申込完了となります。
確認後、入金確認メールおよび開催前日までにZoom接続情報をお送りします。
【お問い合わせ先】
一般社団法人外国人材活躍支援協会（CSAF）事務局
E-mail： jimukyoku@csaf.or.jp
所在地：東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル6階
公式サイト：https://csaf.or.jp