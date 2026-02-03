おたからや千川駅前店：ジャンクカメラでも1台200円買取キャンペーン

株式会社クロスワン

おたからや千川駅前店（所在地：東京都豊島区）は、2026年2月3日（火）～2026年2月28日（土）まで、動作不良・破損品を含む「ジャンクカメラ」を1台200円で買取するキャンペーンを開始致しました。

本キャンペーンでは、シャッターが切れないフィルムカメラ、電源が入らないデジタルカメラ、レンズ欠品・外装破損のあるカメラなど、通常は処分されがちなカメラ類も買取対象となります。メーカー・年代・状態は問いません。

「壊れているから価値がない」「捨て方が分からない」といった理由で、眠ったままになっているカメラも多く存在します。

当店では、そうしたカメラを再活用・適正流通させることで、リユース促進と廃棄削減に貢献したいと考えております。

ご自宅に眠っているカメラがございましたら、ぜひこの機会におたからや千川駅前店へお持ち込みください。

※その他ジャンク品におきましても査定致します。

【キャンペーン概要】

・内容：ジャンクカメラ1台200円買取

・対象：フィルムカメラ、デジタルカメラ（動作不良・破損・欠品可）

・期間：2026年2月3日（火）～2026年2月28日（土）（※予告なく終了する場合がございます）

・場所：おたからや千川駅前店

■ 株式会社クロスワンについて

株式会社クロスワンは1990年1月設立。写真関連サービスを起点に、ネットプリント、3Dフィギュア制作、フォト関連事業、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計のレンタルおよびブランディング事業など、幅広い分野で事業を展開しています。

東京都豊島区を拠点に、技術とサービスを通じて新たな価値提供を行っています。

■ 会社概要

会社名：株式会社クロスワン

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1990年1月

資本金：5,200万円

所在地：〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16

電話番号：03-5986-1118

事業内容：

ネットプリントサービス、3Dフィギュア制作、フォト関連サービス、民泊・宿泊施設運営、ヴィンテージ・ブランド品の買取・販売、高級腕時計レンタル・ブランディング事業 ほか

URL：https://www.9631.co.jp/

■ お問い合わせ先

〒171-0044 東京都豊島区千早2-38-16 クロスワンビル2F

株式会社クロスワン リユース事業部

TEL：0800-888-4422（10:00～17:00）

メール：senkawaekimae@otakaraya.jp

株式会社クロスワン：お問い合わせフォーム：https://www.9631.co.jp/contact.html