トヨタ自動車が提供するデータ保全サービス「PCE（ピース）」公式サイトにて導入企業の活用事例を初公開

トヨタ自動車株式会社が提供するデータ保全サービス 「PCE（Proof Chain of Evidence）」 は、このたび公式サイトにおいて導入ユーザー事例を公開しました。

今回の公開では、PCEを実際に導入いただいた企業にご協力いただき、データガバナンスの強化・知財リスク対策・オープンイノベーションの促進に関する具体的な取り組みや、導入効果を紹介しています。

【事例紹介ページ】

https://www.toyota.co.jp/pce/case/

導入事例公開の背景

PCEは、企業活動における知財リスク対策やデータ真正性の確保がますます重要になるなか、データを確実に保全するための仕組みとしてトヨタ自動車が自社運用の経験を基に発展させてきたサービスです。

近年、サイバー攻撃や情報漏洩の増加、外部パートナーとの共同研究の高度化など、多くの企業が 「データをどう守り、どのように証跡を残すか」 という経営課題に直面しています。

こうした環境変化を背景に、当社は自社の取り組みを広く社会に展開することで、日本の製造業をはじめとする企業の競争力維持・強化に貢献したいという想いからPCEを事業として展開してきました。

今回公開するユーザー事例では、企業が何をきっかけにPCEの導入を検討し、どのようにPCEを活用しているか、具体的なエピソードと共にご紹介しています。

本事例を通じ、PCEが企業のデータガバナンスの強化・知財リスク対策・オープンイノベーションの促進にどのように寄与できるかを分かりやすくお伝えし、多くの企業にとっての参考となる情報提供を目指します。

公開されるユーザー事例の内容

今回公開するユーザー事例では、株式会社ダイフクおよび花王株式会社の２社にご協力いただき、詳細なインタビュー内容を掲載しています。

両社へのインタビューを通じて、

- 研究開発データ等の技術情報の保全における課題- PCEを導入した背景- 実際の運用方法- 導入後の変化や、内部統制・知財リスク対策への効果- 現場の担当者が感じた改善ポイントや期待

など、企業の実際の声を踏まえた内容を紹介しています。

本事例は、同様の課題を抱える企業にとって、PCEのより具体的な活用イメージを持っていただくことを目的としています。

【株式会社ダイフク様コメント】

従来のシステムはコストと手間がかかっていましたが、PCEは全社で使用していたSharePointと連携するだけで保全でき、ユーザー目線でとても使いやすいと感じました。

■PCE導入事例｜株式会社ダイフク

https://www.toyota.co.jp/pce/case/001.html

【花王株式会社様コメント】

PCEは「訴訟対策のためのツール」と理解されがちですが、実際にはノウハウや未公開情報の保全、特許出願前の証拠管理、他社との協業時のトラブル防止など、企業活動のさまざまな場面で活用されています。

■PCE導入事例｜花王株式会社

https://www.toyota.co.jp/pce/case/002.html

データ保全サービス PCE とは

PCEは、分散台帳技術とタイムスタンプを組み合わせることで、データが「改ざんされていないこと」と「存在日付」を証明することができるクラウドサービスです。

ファイルの保存・更新といった操作に応じて自動で証跡を取得し、ファイル内容の真正性を検証できる仕組みを提供します。

▼ 主な特徴

■ ユーザーの判断を必要とせず自動で保全

使い慣れたクラウドストレージを利用したまま、ユーザーが証拠保全を特別意識することがなくても自動で保全されます。Box/SharePointに対応しています。

■ 強力な証拠力

「いつ」「誰が」「何を」を完全に証明し、先使用権を争う法廷でも通用する証拠能力を確保します。

■ 長期・グローバル対応

10年以上にわたり、世界各国で有効な証拠として機能します。日本、中国、米国、欧州の各法律事務所から意見書を取得し、PCEで保全された電子データの各国における有効性を確認しています。

PCEは、データの信頼性確保を通じて、企業のデータガバナンスの強化・知財リスク対策・オープンイノベーションの促進を支援します。

