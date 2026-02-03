【3月限定】オンライン安全衛生教育『アイムセーフ』新規企業向け「1名分無料キャンペーン」。5名以上申込でコスト削減～化学物質管理者や職長教育など、新年度の研修体制を強化～
デビュー割 初回限定キャンペーンとは
■キャンペーン開催の背景
労働安全衛生法の改正等により、企業における安全衛生教育の重要性は年々高まっています。一方で、現場の管理者や人事担当者様からは「講習会場への移動時間がもったいない」「コストを抑えたい」「日程調整が難しい」といったお悩みが寄せられています。
そこで、オンライン（Zoom）完結型で場所を選ばず受講できる『アイムセーフ』では、初めての企業様にも安心して導入いただけるよう、3月限定のお得な「デビュー割」をご用意いたしました。
■「デビュー割 初回限定キャンペーン」概要
本キャンペーンは、『アイムセーフ』とのお取引が初めての新規企業様限定の企画です。 対象の一般講習（オンライン）を「1度に同じ講習を5名様以上」お申し込みいただいた場合、「その中の1名様分の受講料を無料」とさせていただきます。
【キャンペーン適用条件】
対象期間： 2026年3月1日（日）～3月31日（火）申込分まで
※受講日が異なる場合でも、同時申し込みであれば対象となります。
対象者： 『アイムセーフ』のご利用が初めての法人（管理者様及び人事担当者様）
適用ルール：同一の講習を5名様以上まとめてお申し込みください。
講習の種類が異なる組み合わせ（例：職長教育3名＋化学物質管理者2名）は対象外となります。
キャンペーン適用後のキャンセル・返金は不可となります（日程変更は可能です）。
個別講習など、他の割引プランとの併用はできません。
▼キャンペーン詳細・お申し込みはこちら https://www.safejp.net/debut-campaign
■対象となる講習（オンライン講習：ZOOM）
法改正対応を含む、以下の人気講習が対象です。
・化学物質管理者講習（取扱事業場向け1日コース ／ 製造事業場向け2日コース）
・保護具着用管理責任者教育
・安全管理者選任時研修
・職長教育（安全衛生責任者なし ／ 安全衛生責任者あり）
・熱中症予防管理者講習
・統括安全衛生責任者教育
■『アイムセーフ』の特徴
完全オンライン（Zoom）： 全国どこからでも受講可能。移動費・宿泊費を削減できます。
プロ講師による講義： 経験豊富な講師が、現場で活きる実践的な内容を解説します。
柔軟な日程変更： 急な業務都合による日程変更にも柔軟に対応（本キャンペーン適用時も可）。
▼お申し込みの流れはこちら https://www.safejp.net/debut-campaign
▼該当する条件
https://www.safejp.net/debut-campaign
▼申込の流れ
https://www.safejp.net/debut-campaign
【Youtube：アイムセーフの安全衛生について考える】
https://www.youtube.com/@imsafe9788
【プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズ】
■いまは WEBで講習が、できるのか
([安全]衛生推進者)
https://www.safejp.net/online-training
■いまは WEBで講習が、できるのか
(安全管理者選任時研修)
https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training
■安心の WEB講習は、参加型
(職長教育・安全衛生責任者)
https://www.safejp.net/syokutyou
■安心の WEB講習は、参加型
(統括安全衛生責任者)
https://www.safejp.net/general-safety-and-health-supervisor
■WEB講習で、現場の危険を知る
(化学物質管理者)
https://www.safejp.net/kagakubushittukanrisha
■いまは 会社で実技も、できるのか
(保護具着用管理責任者)
https://www.safejp.net/hogogu-chakuyo-kanri-sekininsha
■WEB講習で、テールゲートリフター
(テールゲートリフター特別教育)
https://www.safejp.net/tailgate-lifter