イタリアンランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）、 バレンタインコレクション「THE LOVE CLUB」デザインの 限定BE＠RBRICK（ベアブリック）をプレゼント

Calzedonia Japan株式会社

イタリア発のランジェリーブランド Intimissimi（インティミッシミ）は、2026年春夏バレンタインコレクション、「THE LOVE CLUB」のデザインをモチーフとしたBE＠RBRICK（ベアブリック）プレゼントキャンペーンを開催します。

(C)︎ 2026 MEDICOM TOY

本キャンペーンでは、期間中に対象店舗および公式オンラインストアにて税込み25,000円以上（セール品を除く）をお買い上げのお客さまに「BE＠RBRICK × Intimissimi」セット（2体セット）をプレゼントします。

2026年春夏バレンタインコレクションのロマンチックで遊び心あふれるムードを表現したデザインは、Intimissimiならではのフェミニンな魅力と、ポップカルチャーのアイコンであるBE＠RBRICKの個性が合わさった特別仕様。キーチャームとしても使用可能で、バッグやポーチなどに付けてお楽しみいただけます。

(C)︎ 2026 MEDICOM TOY(C)︎ 2026 MEDICOM TOY(C)︎ 2026 MEDICOM TOY(C)︎ 2026 MEDICOM TOY

キャンペーン概要

期間：2026年2月2日（月）～ 2月15日（日）

対象店舗：全国のIntimissimi店舗・公式オンラインストア

対象商品：税込 25,000円以上お買い上げのお客様に「BE@RBRICK x Intimissimi」セットを1点プレゼント

※数量限定、なくなり次第終了

(C)︎ 2026 MEDICOM TOY

アイテム詳細紹介

名称：BE@RBRICK x Intimissimi

デザイン：2026年春夏バレンタインコレクション「THE LOVE CLUB」モチーフ

内容：2体セット（キーチャームとして使用可能）

素材：ABS樹脂

サイズ（外箱）：W130 × H100 × D55 mm

重量：約100g

生産国：中国

価格：非売品

■ あなたの個性を輝かせる、魅惑のバレンタインコレクションも登場

自分らしく気分を高めたい日にも、大切な人と過ごす特別な時間にも寄り添うIntimissimiの2026年春夏バレンタインコレクションは、ロマンチックなムードの中に遊び心を感じさせるデザインと、繊細なレースや素材使いが魅力のラインナップ。特別な日のための一着としてはもちろん、日常にさりげないときめきを添えるアイテムとしてもおすすめです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Oh09TN079Cw ]

2026 Intimissimi バレンタインコレクション キャンペーンビデオ

今年のバレンタインコレクションの中から、特におすすめのアイテムを下記にてご紹介します。

「The Love Club」Elena バルコネットブラ

ハートの刺繍がロマンチックなチュールを使用したElena（エレナ）バルコネットブラ。サテンのディテールがセンシュアル。サテンのリボンは、取り外してバスト中央で好きなように結んだり、開閉部が隠れるようにバックやショルダーストラップに付けたりすることもでき、さらにチョーカーとしてもお使いいただけます。肩に向かって三角形を描くように配されたカップが、バストをしっかりサポートします。

カラー展開：ブラック、ピンク

価格：\10,990（税込）

商品詳細はこちら (https://www.intimissimi.com/jp/product/%22the_love_club%22_elena_%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%A9-RID2593.html?dwvar_RID2593_Z_COL_INT=058K)

「Flirt Fearlessly」バルコネットブラ

柔らかなストレッチレース生地で作られた、カリオカスタイルのバルコネットブラ。幾何学柄入りで、エレガントなプリュムティチュールがあしらわれています。ゴールドのスタッズで装飾された伸縮素材のストラップがデコルテ部分に配されたデザイン。バストの中央には、ゴールド仕上げの小さなリボンのディテールが輝きます。バストを包み込むように快適な着け心地で、サイズを問わずセンシュアルで魅惑的なバストを作り上げます。

カラー展開：ブラック

価格：\10,990（税込）

商品詳細はこちら(https://www.intimissimi.com/jp/product/flirt_fearlessly_%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%A9-RBD2597.html?dwvar_RBD2597_Z_COL_INT=019)

「Elegance Embodied」レース セットアップ

エレガントで気品あるレースのアイテムのセットアップ。センシュアルなデザインのトップスと、ゆったりと快適に履けるハイウエストのキュロットでコーディネートをお楽しみください。

カラー展開：ブラック

価格：\12,990（税込）

商品詳細はこちら(https://www.intimissimi.com/jp/product/elegance_embodied_%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9_%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97-PCD186S.html?dwvar_PCD186S_Z_COL_INT=019)

Intimissimiのバレンタインコレクションは、特設ページにてさらに多くのアイテムをご覧いただけます。心ときめくラインナップを、ぜひこちら(https://www.intimissimi.com/jp/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA/%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88/%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%BC/?_gl=1*1292soz*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwu9fHBhAWEiwAzGRC_8csdKGo5eqT8w5loljr2fW2iKVNAn-9h19iNsnsYn8VB7xz1POnGBoC7asQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds)よりご確認ください。

Intimissimi（インティミッシミ）について

Intimissimi（インティミッシミ）は、イタリアのランジェリーブランドで、ブランド名はイタリア語の下着を意味する「intimo」に由来します。トレンドを加味したデザインと、女性らしいシルエットや高品質の素材を用いたランジェリーが特徴です。幅広いデザインやサイズ、豊富なカラーが揃うブラジャーは、多くの女性たちに人気です。ランジェリーから、洋服、ナイトウェアまで展開しているIntimissimiは、1996年に誕生して以来、世界中の女性から愛されているランジェリーブランドとして、現在は世界54カ国、1730店舗以上を展開しています。

Intimissimi公式HP：https://www.intimissimi.com/jp/

Intimissimi日本公式IG：@intimissimijapan

Intimissimi公式LINE：@intimissimi

ONIVERSEについて

1986年にサンドロ・ヴェロネージによって設立された「カルツェドニア・グループ」は、2024年「ONIVERSE」に変更。ヴェローナを拠点とする同社は現在、Calzedonia（カルツェドニア）、Intimissimi（インティミッシミ）、Intimissimi Uomo（インティミッシミ・ウオモ）、Tezenis（テゼニス）、Falconeri（ファルコネーリ）、Signorvino（シニョルヴィーノ）、Atelier Eme（アトリエ・エメ）、Antonio Marras（アントニオ・マラス）に加え、Cantiere del Pardo（カンティエレ・デル・パルド）の買収に伴い、Grand Soleil（グラン・ソレイユ）、Pardo（パルド）、Van Dutch（ヴァン・ダッチ）のブランドを擁しています。