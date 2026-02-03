【新習慣】頑張る身体にご褒美タイム！心身をリフレッシュする「はっちゃんのバスソルト」が新登場！

株式会社愛しとーと

年末年始の忙しさが一段落し疲れを感じやすいこの時期に、はっちゃんが毎日お風呂で使っている浄化の塩“海の塩”と、“コラーゲン”5,000mg※2と“ラベンダー”で疲れをやさしくリセットします。毎日の入浴で疲れ知らずの健康習慣、はっちゃんが開発したおすすめのバスソルトです。寒さで体がこわばりやすいこの時期、「なんとなく不調」を感じる多くの女性に向け、お風呂の時間を単なる洗浄の場から心身を整える場へと変える愛しとーとならではのセルフケアをご提案します。

■ その疲れ、実は「お風呂で整える」サインかもしれません

忙しい毎日の中で、身体の冷えや疲れ、心の緊張は溜まりがち。何となく不調と感じるのはしっかり休めていないサインかもしれません。近年お風呂の時間を癒しの時間に見直す方が増えています。一日の疲れをリセットするそのひと時が心と身体を整える大切な時間になります。

■ 頑張りすぎた身体にご褒美タイム！

湯冷めしにくく芯まで温める

1日の疲れをサポート

良質な睡眠をサポート

日本一※１のコラーゲン配合

リラックスできるラベンダーの香り

大容量１kg

■ 開発の背景：代表・岩本初恵の習慣をすべての皆さまへ

本商品は、「お風呂は一日の汚れを落とすだけでなく、一日の疲れを浄化する場所であってほしい」という代表・岩本の強い想いから誕生しました。自身が毎日実践している「海塩・硫酸マグネシウム・コラーゲン・ラベンダー」を組み合わせた入浴習慣を、 手軽に家庭で再現できるよう、1kgの大容量パッケージに凝縮しました。

■ 代表・岩本初恵の想い：「疲れ知らずの毎日を作ってくれるバスソルト」

代表の岩本は、商品開発に込めた情熱を次のように語っています。

「今回皆様におすすめしたい商品はバスソルトです。私達はお風呂で一日の汚れを落とすだけではなく疲れをとります。その手助けをしてくれるのがこのバスソルトです。

私は毎日使って疲れ知らず。愛しとーとのバスソルトは、海の塩とラベンダーを入れています。そこに愛しとーとならではのコラーゲンをプラス。

芯から温まってたっぷりの睡眠、そしてお肌もツルツル、はっちゃんのバスソルトで是非疲れ知らずの毎日を味わってみてくださいね。はっちゃんからのおすすめです。」

はっちゃんこと岩本初恵代表

■ 「はっちゃんのバスソルト」が選ばれる3つのポイント

1. 浄化の海塩と重曹で「芯から温める」

ミネラル豊富な海塩に加え、重曹を配合したダブルパワーで身体を芯からポカポカに温めます。ぬくもりが持続するため、湯冷めしにくく、寒さで固まった身体を優しく解きほぐします。

2. 硫酸マグネシウムが「良質な睡眠をサポート」

「エプソムソルト」としても注目される硫酸マグネシウムを配合。こわばりがちな心と身体を優しくリラックスさせ、深く心地よい眠りへと誘います。忙しい毎日の中で休めていない心身のサイン（なんとなく不調）に寄り添います。

3. コラーゲン5,000mg※2配合で「エステ級美肌ケア」

コラーゲン売上日本一※1の愛しとーとだからこそ実現できた、贅沢な「マリンコラーゲン」の配合量。入浴するだけで全身が潤いに包まれ、お風呂上がりはしっとりツルツルの、まさにエステ帰りのような肌を叶えます。

■ 商品概要

・商品名： はっちゃんのバスソルト（ラベンダーの香り）

・内容量： 大容量 1kg（便利な計量スプーン付）

・通常価格： 3,960円（税込） ※別途送料660円

・使用方法： 1回につき付属のスプーン4～5杯を目安に、お湯に溶かしてご使用ください。お湯に溶けると透明になります。

・注釈： ※1：(株) 富士経済「H・Bフーズマーケティング便覧2011～2026」明らか食品（本商品が該当するカテゴリー内において）2009～2024年企業シェア ※2：1袋（2袋セットの場合の2袋分合計）あたり

■ 今だけの「イチオシ」特別キャンペーン実施中！

より多くの方に“整う”体験をしていただくため、お得なキャンペーンを実施中です。

・【2袋ご購入】 2袋合計価格 7,920円（税込） ※別途送料

・特典： 吸水力抜群！コットン100%の「ハーフバスタオル」を1枚プレゼント！

イメージ

サイズ：３４cm×１２０cm、素材：綿１００％

＊プレゼントはお一人様おひとつ限り。（カラー：ピンク、ホワイト））＊色はお選びいただけません。＊無くなり次第「リポンタ―パン」に変わります。

・【3袋ご購入】 3袋合計価格 11,880円（税込）

・特典： 送料無料でお届けいたします！

＊重曹を配合しておりますので、アトピーや肌が弱い方は、ご使用に注意してください。＊風呂釜の種類によっては、設備を痛めることがあります。取扱説明書に従って、ご使用ください。

■ 購入方法

株式会社愛しとーと

・フリーダイヤル： 0800-1000-777（受付時間 9:00～19:00 日・祝除く）全国通話料無料

・インターネット： 24時間いつでもご注文可能 https://aishitoto.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=GZ80002(https://aishitoto.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=GZ80002)

・キャンペーン番号： 18553

お風呂に浸かるだけで整う。 疲れをリセットし、明日へのエネルギーをチャージする「はっちゃんのバスソルト」。皆様の健康習慣のひとつとして、ぜひお役立てください。