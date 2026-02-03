【ゴルフ場広告】京都ゴルフ倶楽部様にデジタルサイネージ広告「ゴルフアドボックス」を導入

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤 伸一）が運営するゴルフ場内デジタルサイネージ広告「ゴルフアドボックス」は、京都ゴルフ倶楽部様（上賀茂コース／舟山コース）への導入に伴い、広告配信枠の募集を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みにより、ゴルフ場を訪れる高所得層・経営層・意思決定者へ、信頼性の高い環境で広告メッセージを届けることが可能となります。

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox

京都ゴルフ倶楽部の概要

（引用:京都ゴルフ倶楽部公式HP(https://kyoto-golf.jp/)）

京都ゴルフ倶楽部は、京都市北区に位置する歴史あるゴルフ倶楽部で、「上賀茂コース（京都市北区上賀茂本山）」および「舟山コース（京都市北区西賀茂船山）」の2コースを運営しています。

京都市街地からのアクセスにも優れ、平日・休日を問わず多くのゴルファーが来場。落ち着いた雰囲気とクラブハウスを備え、接待・コンペなどビジネス利用も多い点が特徴です。

ゴルフアドボックス導入内容

京都ゴルフ倶楽部内に、複数台のデジタルサイネージを設置しています。

■設置場所

- クラブハウス内- 来場者が必ず通過する主要動線- 一定時間滞在するエリア

来場者がスマートフォンを操作しにくい環境・時間帯にも自然に視界へ入るよう設計し、広告の視認性と記憶定着を高めています。

■今後の配信内容（想定）

- BtoB向けサービス- 高単価商材- 企業ブランディング動画 など

来場者属性やゴルフ場の雰囲気に配慮し、信頼性・品位を重視した広告配信を行っています。

■導入後に期待できる反響

京都ゴルフ倶楽部様への導入により、クラブハウス内および来場者動線上での接触機会が増え、広告が「視認される」だけでなく、「印象に残る」「会話のきっかけになる」といった反響が期待されます。

とくに、落ち着いた空間で自然に視界へ入る設置環境により、来場者が広告を“情報として受け取る”構造が生まれ、BtoBサービスや高単価商材の理解促進にもつながります。



期待される反響例

- サイネージの前で足を止め、動画内容を閲覧する来場者が増える- 同伴者との会話や、スタッフへの問い合わせにつながる- 「さっき見た広告」「気になった会社」として記憶に残り、後日検索・資料請求などのアクションが生まれる

本導入により、広告が単なる掲示物ではなく、自然な理解・想起・会話を生む広告接触として機能することが期待されます。

■広告枠の募集について

ゴルフアドボックスでは、京都ゴルフ倶楽部様へにおける月単位の広告配信枠をご用意しています。

短期間でのテスト出稿から、継続的なブランド訴求まで、広告主様の目的やご予算に応じたプランニングが可能です。

■お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

担当：岩崎 聖

E-mail: xadbox@any-ad.jp

TEL: 090-8870-7243

少しでもご興味がございましたら、お気軽にご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名: 株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地: 〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立: 2023年12月25日

代表取締役社長: 古澤 伸一

URL: https://any-ad.co.jp/

事業内容

- アドボックス運営事業: デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業: 新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店: オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング: 広告戦略の立案と実行支援