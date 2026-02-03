東京都青梅市、西武信用金庫、バイウィルが「ゼロカーボンシティの実現に向けた連携に関する協定」を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、東京都青梅市（市長：大勢待 利明、以下「青梅市」）、西武信用金庫（本店：東京都中野区、理事長：高橋 一朗、以下「西武信用金庫」）と、「ゼロカーボンシティの実現に向けた連携協定」を締結しました。

3者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）西武信用金庫 専務理事 原健氏、青梅市長 大勢待利明氏、 バイウィル 代表取締役社長 下村雄一郎

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年1月30日 （金）

締結日当日には、青梅市役所にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

3者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報、サービスおよびノウハウ等の他の当事者への提供

（２）J-クレジット制度の活用

（３）その他、本協定の目的に資すると当事者が認める事項

【締結の背景】

青梅市は、2022年2月17日に2050年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロをめざす「ゼロカーボンシティ宣言」を表明しています。実現に向けて、公共用充電設備の設置、住宅への太陽光発電設備や高断熱窓等の設置支援、公用車における次世代自動車導入等、様々な取り組みを行っています。

また、西武信用金庫とバイウィルは2024年12月16日に顧客紹介契約を締結し、地域の脱炭素をともに目指してきました。今回も西武信用金庫から青梅市へバイウィルが紹介されたことで、青梅市においては新たな取り組みとなるJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。

*参考）

・青梅市：「ゼロカーボンシティ宣言」を表明しました

（ https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/22/55689.html ）

【今後の展望】

青梅市のゼロカーボンシティ実現を目指し、3者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、LED設備の導入から着手することを検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、青梅市におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、西武信用金庫とも協力し、「地産地消」によって青梅市をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【3者概要】

＜青梅市 概要＞

■代表者：市長 大勢待 利明

■所在地：東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

■公式HP： https://www.city.ome.tokyo.jp/

＜西武信用金庫 概要＞

■名称：西武信用金庫

■代表者：理事長 高橋 一朗

■本店：東京都中野区中野2-29-10

■事業内容：金融業

■公式HP： https://www.shinkin.co.jp/seibu/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

（※2026年2月2日に新オフィスへ移転しました）

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）