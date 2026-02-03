リーガルテック社Tokkyo.Ai、AX時代に日本企業の競争力を奪う「知財判断の空白」を可視化・解消

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平井 智之、以下リーガルテック社）が提供する知財AIプラットフォーム「Tokkyo.Ai」は、AX（AI Transformation）時代において日本企業の競争力を静かに蝕んでいる構造課題「知財判断の空白」に対し、知財AIとAIエージェントを組み合わせた次世代知財戦略基盤の提供を本格的に開始する。

AIの急速な進展により、製品、サービス、業務プロセスは短期間でAI基盤へと再設計されつつある。この過程で、これまでにない新しい発明、アルゴリズム、業務知が日々生み出されている一方で、それらを知的財産としてどのように扱うべきかという判断が、組織内で十分になされていないケースが多く存在する。

リーガルテック社は、この「判断されない状態」こそが、AX時代における日本企業の競争力低下を引き起こす本質的な要因であると捉え、これを「知財判断の空白」と定義した。

背景：AX時代における競争環境の不可逆的変化

AX時代においては、技術そのものは短期間で模倣・代替される。競争優位の源泉は、個別技術の優劣ではなく、それをどのような知財構造として設計し、市場で支配力を持たせるかに移行している。

出願のスピード、質、戦略の巧拙が、将来の市場ポジションを大きく左右する時代に入った。一方で、日本企業の多くでは、「良い技術があればいずれ評価される」「特許は専門家に任せればよい」といった旧来の前提が依然として残っている。

その結果、技術は存在するが、知財としての“勝ち筋”が描けていない状態に陥っている企業が少なくない。

課題：意思決定が行われない「知財判断の空白」

現場では、以下のような知財に関する意思決定そのものが行われていない、あるいは特定の個人に依存している状況が常態化している。

・どこまでを特許として出願すべきか

・出願すべき発明の優先順位は何か

・その特許が将来どの市場で価値を持つのか

・出願せず秘匿するという判断が合理的なのか

リーガルテック社は、この判断不在・属人化の状態こそが、AX時代における最大の経営リスクであると認識している。

解決策：Tokkyo.Aiが提供する「判断できる知財インフラ」

Tokkyo.Aiは、知財に関する判断を人の勘や経験に依存させるのではなく、AIエージェントを活用し、調査から価値評価、マネタイズまでを一気通貫で支援する知財戦略基盤である。

主な機能は以下の通りである。

・AIエージェントによる特許DeepResearch

・発明メモからの明細書・請求項のドラフト生成

・特許の技術的価値、市場価値、リスクのAI評価

・出願・非出願・ライセンス・売却を含む知財判断の可視化

これにより、企業内知財部門に加え、知財部を持たない中堅・中小企業の経営層、法務・総務部門、さらには弁理士・法律事務所のバックオフィス業務においても、再現性のある知財判断と戦略設計を可能にする。

今後の展開：産業競争力を支える新たな基盤へ

リーガルテック社は、Tokkyo.Aiを中核として、半導体・製造、バイオ・ヘルスケア、エネルギー・GX、防衛・安全保障、コンテンツ・文化産業など、各産業特性に応じた「AI × 知財」の業界別テンプレートを展開する。

AX時代における「技術 → 知財 → マネタイズ」の循環を支える新しい知財インフラの構築を通じ、日本企業の産業競争力を根幹から支援していく方針である。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：

特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、

知の資産化ナレッジベース「IPGenius」、

秘密情報の共有データルーム「リーガルテックVDR」の提供・開発