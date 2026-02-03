生活クラブ生協の食材宅配が2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「食材宅配 首都圏」「ミールキット 首都圏」で第1位に！

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会 （本部：東京都新宿区、会長：村上彰一、以下生活クラブ）は、「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査」において、「食材宅配 首都圏」で第1位を獲得しました。首都圏における第1位の獲得は、累計で9度目となります。あわせて、「ミールキット 首都圏」では初めて第1位を獲得しました。さらに食材宅配は世帯別のランキングも発表され、「共働き世帯部門」でも1位と高評価となりました。

このたび、1位を獲得した「ミールキット 首都圏」では、特に「利用のしやすさ」と「料金」において項目別1位を獲得。世帯別でも「シニア世帯」で1位に選ばれるなど、幅広い世代の食卓を支える利便性と品質が高く評価されました。

「食材宅配 首都圏」においては、世帯別部門の「子育て世帯」と「シニア世帯」「1人暮らし」の3部門で1位を獲得しました。生活クラブを利用する忙しい共働き世帯などに、素早く簡単に調理でき、安心安全な食材を使った加工品やミールキットなどの食品、減農薬野菜や、国産飼料を給餌している食肉など、食材の品質のよさが支持され、高評価をいただけたと考えています。

生活クラブで扱う食材や生活用品は、利用する組合員が求める安心安全なものを、信頼する生産者とともにつくりあげてきたオリジナル品がほとんどです。1965年の設立から一貫して、生産から廃棄まで、環境や生産者の持続可能性に配慮した開発と宅配事業をすすめてまいりました。その確かな品質の品物や取組みが、組合員のみなさんの満足度につながっているということを自信に、これからも安心安全な食材や宅配事業をつうじて、サステイナブルな社会づくりをめざしていきます。

「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査」の結果一覧は下記ウェブサイトよりご確認いただけます。

▶https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/

▶https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/meal-kit/

■評価項目一覧および調査部門一覧

▶食材宅配

評価項目一覧： 入会のしやすさ／キャンペーンの充実さ／商品の充実さ／食材の品質／利用のしやすさ／配送サービス／料金／提供情報／サポートサービス

調査部門一覧： 世帯別（1人暮らし／共働き世帯／子育て世帯／シニア世帯）

▶ミールキット

評価項目一覧： 入会のしやすさ／キャンペーンの充実さ／ミールキットの充実さ・品質／利用のしやすさ／配送サービス／料金／提供情報／サポートサービス

調査部門一覧： 世帯別（1人暮らし／共働き世帯／子育て世帯／シニア世帯）

■食材宅配／ミールキット 首都圏 調査概要

調査主体：株式会社oricon ME

調査形態：インターネット調査

調査回答者：7,101人（食材宅配）／4,661人（ミールキット）

調査企業（サービス）数：11

調査期間：2025/09/25～2025/10/27、2024/09/19～2024/10/07、2023/10/26～2023/11/01

調査対象者：（性別：指定なし）（年齢：18～84歳）（地域：首都圏≪埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県））

条件：以下すべての条件を満たす人 １.過去3年以内に、月1回以上の食材宅配サービス（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人２.食材を購入したことがある人 ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする

定義：カタログやインターネットで注文した食材を定期的に自宅に配達する食材宅配サービス ただし、以下のサービスは対象外とする１.食材の宅配は取り扱わず、いわゆる半調理品、完成品だけを取り扱っているサービス（ただし商品別は除く）２.単一の種類の食材のみ（野菜のみ等）を取り扱うサービス ３.生産者が直接発送するサービス

■オリコン顧客満足度(R)とは

“見えない満足を情報化する”をコンセプトに、第三者の立場で独自に企画し調査を実施する「オリコン顧客満足度(R)」は、株式会社oricon MEによって展開されています。当調査では、実際にサービスを利用したことのあるユーザーのみを対象とした、大規模なアンケート調査を実施し、その結果をランキングとして発表。現在、さまざまな業種・業態における201のランキングを公開しています（※2026年2月現在）。 消費者側にも企業側にも属さない第三者の中立的な立場で公開することで、消費者には「生活満足度」の向上、企業には消費者に提供する「サービス価値」の向上に、役立つことを目指しています。

■生活クラブのミールキット「ビオサポ食材セット」について

「ビオサポ食材セット」は、カット済み野菜、肉や魚、調味料がセットで届き、約10分で料理が完成するミールキットです。材料はできるかぎり国産、添付の調味料まで食品添加物を削減するなど、安心安全を大切にしながらつくっています。

2025年に、ビオサポ食材セットはデビュー10周年を迎えました。幅広いラインナップの「冷蔵タイプ」、長期ストック可能な「冷凍タイプ」、健康課題に寄り添う「もっとビオサポ！」の3シリーズを展開。和洋中から、エスニックまで毎週27品目以上のバラエティー豊かなメニューで飽きません。

なお「ビオサポ」は、生命（BIO）と美をサポートするという意味の生活クラブの造語です。

■生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人

総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。

生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。

また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、

地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

‣ホームページ： https://seikatsuclub.coop/

‣Instagram： https://www.instagram.com/seikatsuclub/

‣加入・資料請求はこちらから： https://seikatsuclub.coop/service/first.html

■生活クラブの受賞歴

＜世界的評価＞

1989年 “もう一つのノーベル賞”とも呼ばれる「ライト・ライブリフッド」（RLA）名誉賞

1995年 国連設立50周年記念「国連の友」による「われら人間：50のコミュニティ賞」

＜国内＞

1999年 開発した超軽量牛乳びんがグッドデザイン賞

2006年 グリーンピース・ジャパン トゥルーフード特別賞

2007年 リユースびんの活動（びん再使用ネットワーク）が容器包装3R推進環境大臣賞

2009年 フード・アクション・ニッポンアワード2009優秀賞 （以降2010年、2013年、2014年も入賞）

2013年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配サービス 首都圏／近畿 1位 （以降首都圏、近畿、東海の各地域で1位受賞）

2015年 ＜本選びの会＞が第8回日本女子大学家政学部賞

2018年 生協法制定70周年 厚生労働大臣表彰

2018年 第6回環境省グッドライフアワード NPO・任意団体部門 優秀賞

2022年 第10回環境省グッドライフアワード 環境大臣賞 優秀賞

2023年 第1回ソトコト・ウェルビーイングアワード2023

シンプルスタイル大賞2023 サービス・空間部門 特別賞

2024年 絵本ナビ 子育てベストアイテム大賞2024 時短部門 大賞

シンプルスタイル大賞2024 SDGs部門 特別賞

ぎゅってベストサポーター大賞2024 子どもニコニコ部門 銀賞（こむすびちゃん）

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 首都圏 1位／絵本ナビ子育てベストアイテム 大賞2025 大賞／ Newsweek SDGs アワード 2024 経済部門賞／とうほくSDGsアワード2025優秀賞／シンプルスタイル大賞2025 SDGs部門銀賞

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 首都圏 1位＆ミールキット 首都圏 1位