独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）中部本部は、北陸本部および経済産業省中部経済産業局と連携し、「自治体からはじまる事業承継支援 ～5つの自治体が挑んだ、事業承継支援のリアルと進化～」を3月6日（金曜）に開催します。

本イベントでは、中部経済産業局の「令和7年度中部地域における自治体を中心とした自走可能な事業承継支援体制構築事業」に取り組んだモデル自治体による報告を行います。また、パネルディスカッションによる意見交換を通じて、地域ごとの事業承継の取組体制の構築・強化についてご紹介します。

■開催概要

1．開催日時：2026年3月6日（金曜）13時～16時

2．開催場所：ハイブリッド開催

【会場】JRゲートタワー カンファレンス 会議室A

（名古屋市中村区名駅 1丁目1番3号 JRゲートタワー16階）

【オンライン】YouTube

3．プログラム：

【モデル自治体による成果発表】

岡崎市、蒲郡市、関市、小松市、志摩市

【パネルディスカッション】

・事業承継支援体制の確立に向けた第一歩

（パネラー：志摩市、三重県事業承継・引継ぎ支援センター、三重県信用保証協会）

・持続可能な事業承継支援を進める上での課題と展望

（パネラー：岡崎市、蒲郡市、関市、小松市）

4．申込方法：下記ページまたは二次元コードからお申込みください

https://t.chuco.net/ts/?p=9032

5．申込締切：2026年2月27日（金曜）

6．参加費：無料

7．主催：独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部・北陸本部

経済産業省中部経済産業局

【チラシ】自治体からはじまる事業承継支援

～5つの自治体が挑んだ、事業承継支援のリアルと進化～

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1849-2096e68ffed0ff46d0d3d7434230b637.pdf

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。