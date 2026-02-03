2月のファミマオンラインはメルマガ登録で10万名さまに対象のソックスが1円で買えるクーポンを進呈！さらにファミマオンライン初のファミペイ払いで10倍還元キャンペーンやホワイトデー特集も！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる５つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミリーマートのデジタルコマース事業「ファミマオンライン」において、期間中のメルマガ登録者から抽選で100,000名さまに、コンビニエンスウェアの対象のソックスが1円で買えるクーポンをプレゼントするキャンペーンを2026年2月3日（火）より実施いたします。

また2月中はファミマオンラインで「ファミペイ払い」をご利用いただくと、ファミマポイントが通常の10倍還元されるキャンペーンも実施しており、おトクにお買い物をお楽しみいただけます。

■メルマガ登録で当たる！抽選で100,000名さまにコンビニエンスウエアの対象ソックスが1円で買えるクーポンをプレゼント

ファミマオンラインのメルマガに登録（既存購読者も対象となります）いただいた方の中から抽選で100,000名さまに、ファミマオンライン上で「コンビニエンスウェア」の対象のソックスが1円で買えるクーポンをプレゼントします。

「コンビニエンスウェア」のアイコニックなアイテムでもある「ラインソックス」も1円で手に入るチャンスです。

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間：2026年2月3日（火）10:00 ～ 2月16日（月）23:59

内容：期間中のメルマガ登録で抽選100,000名さまに対象のソックスが1円で買えるクーポンをプレゼント（通常価格429円〈税込〉が428円引きで購入できる）

対象商品：コンビニエンスウェアのソックス（一部対象外商品あり）

クーポン付与時期：2026年2月18日（水）予定

利用期限：2026年2月28日（土）23:59まで

※お一人さま1回限り／権利譲渡不可／メルマガでの当選連絡をもって発表に代えさせていただきます。



※すでにメルマガ会員の方も対象となります。

※対象商品に関しましてはキャンペーン特設ページをご確認ください。

詳しくはキャンペーン特設ページをご確認ください。

※1月17日～18日までの間に、メルマガ登録を解除した場合、当選メールをお届けできない場合があります。

キャンペーン特設ページ：

https://famima-online.family.co.jp/feature/mailmagause?utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260201magcwcp(https://famima-online.family.co.jp/feature/mailmagause?utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260201magcwcp)

【メルマガ登録方法】

下記のURLからも登録方法をご確認いただけます。

https://famima-online.family.co.jp/feature/mailmagause

＜注意事項＞

※メルマガ登録時にはファミペイアプリからメールアドレスの登録が必要です。

※ドコモ、au、ソフトバンクを含むキャリアメールへの配信は対象外となります。

メルマガを登録する際にはキャリアメール以外のメールアドレス（Gmail、Yahoo！メールなど）の登録をお願いいたします。

■ファミマオンライン限定！ファミペイ払いでファミマポイント“初”の10倍！キャンペーン

物価高や負担の増加などを背景に、日々の買い物における“おトクさ”への関心が高まる中、期間中、ファミマオンラインで「ファミペイ払い」をご利用いただくと、ファミマポイントの還元が10倍となります。これまで実施してきたポイント還元施策がパワーアップし、“初の10倍”として展開することで、まとめ買いやギフト、日用品の購入など、ファミマオンラインでのお買い物をよりおトクにお楽しみいただけます。貯まったポイントは次回以降のファミマオンラインでのお買い物やファミリーマート店舗でご利用いただけます。

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間：2026年2月1日（日）0:00 ～ 2月28日（土）23:59

内容：ファミマオンラインでファミペイ払いを利用するとファミマポイント10倍で還元

※通常ファミマポイント（200円〈税込〉につき、1円相当）の1倍分に加えて、期間限定ファミマポイント（9倍分）を後日進呈。付与上限はありません。

ポイント付与時期：2026年3月中旬頃予定

ポイント利用期限：2026年8月31日(水) 23:59まで

詳しくはキャンペーン特設ページをご確認ください。

キャンペーン特設ページ：https://famima-online.family.co.jp/feature/260201point10bai?utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260201point10bai(https://famima-online.family.co.jp/feature/260201point10bai?utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260201point10bai)

■ファミマオンラインならではの“希少な出会い”抽選販売や人気コラボグッズも充実

ファミマオンラインでは、日常の買い物だけでなく、“ここでしか出会えない”商品ラインアップを取り扱っています。人気IPとのコラボグッズやファミマオンライン独自のデザイン雑貨など、幅広い商品展開を通じて、デジタルコマースならではの体験価値を提供してまいります。

2月はファミマオンライン初のホワイトデー特集として！厳選されたスイーツギフトのセレクト展開を実施予定です。注目は、自由が丘で人気のチョコレートと焼菓子の専門店『LIFE IS PATISSIER』や、スペイン生まれで表参道に店舗を構える『bubo BARCELONA』のデジタルカタログギフトで、相手が好きな時に好きなものを選べる、新しいホワイトデーギフトの贈り方を提案します。さらに、対象商品に使える200円割引クーポンも配布予定。よりおトクにお楽しみいただけます。※

また、2025年の4月より販売を開始しました、ファミマオンライン限定デザインの電動サイクルを好評発売中！現在はファミマカラーの迷彩デザインなども販売しています。今後もオリジナルのコラボレーション商品などを順次展開予定です。

※ホワイトデー企画は2月10日から開催予定です。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。