ショッピングセンター「イーアス春日井」は2026年4月「ヨロッカ春日井」として生まれ変わります。

写真拡大 (全7枚)

株式会社プライムプレイス



「ヨロッカ春日井」外観（サイン）イメージ

株式会社プライムプレイス（本社：東京都中央区/代表取締役社長執行役員 川村 崇）は、KDX不動産投資法人（本社：東京都千代田区/執行役員 桃井 洋聡）から運営業務を受託している商業施設「イーアス春日井」（所在地：愛知県春日井市六軒屋町東丘22） の施設名称を2026年4月3日(金)より「ヨロッカ春日井」に変更し、新たにスタートします。


本名称変更は、KDX不動産投資法人による新ブランド「YOROKKA」シリーズの第1号物件として実施するもので、地域の暮らしに寄り添い、”ちょっと寄り道したくなる場所”を目指します。



【名称コンセプト】


■ブランド名「YOROKKA（ヨロッカ）」


新ブランドの「YOROKKA」は、毎日の暮らしの中で「ちょっと寄ろうか」と声を掛け合って


来館される場面をイメージした名称です。


また、生活密着型商業施設として、話し言葉のニュアンスにより、どなたでも気軽に利用できる


親しみやすい存在であることを表現しました。



■ロゴマーク


「YOROKKA」の頭文字のYをメインモチーフとし、一筆書きのような形状で寄り道するように


施設の様々な店舗に立ち寄るお客様の姿をイメージしました。


また、バラエティ豊かなテナントをマルチカラーで表現しています。Yの造形が輪郭と接し、


四隅に開いているようなデザインによって、どなたにも開かれた場所になる願いを込めています。




ロゴマーク



（ブランド開発）


ブランド名称・ロゴデザインは株式会社生活スタイル研究所(本社:東京都渋谷区、代表取締役 本田泰・中村雄一)が担当しました。同社は、「生活スタイルの創造を通じて、豊かな日常生活を生み出す」ことを信念とし、生活者目線による総合的な企画開発から街づくり、業態開発、商業施設開発、建築・空間デザイン、ブランド開発を行う企画・プロデュースチームです。











【ヨロッカ春日井のご紹介】


愛知県春日井市に位置する大型商業施設「ヨロッカ春日井」は、2021年10月の開業以来、地域の皆さまに親しまれてきました。


現在では約70店舗が出店し、食品・ファッション・雑貨・サービスなど、幅広いジャンルの店舗が集う、春日井市を代表する商業施設として展開しています。


館内には、約1,880坪（約6,200平方メートル ）を誇る東海最大級の「無印良品」をはじめ、「ユニクロ」「トイザらス」といった人気専門店のほか、「ラウンドワン」や24時間営業の「西友」に加え、クリニックや子ども向け教室など、健康や教育、娯楽など、日々の暮らしを支える多彩なサービス店舗が充実しています。


また、飲食店や食物販店舗も豊富に揃い、気軽に立ち寄れるカフェやレストランなど、日常の“ごはん時間”をより楽しく彩る空間を提供。日常の買い物から家族でのレジャーまで、幅広い世代が楽しめる多彩なラインアップが魅力です。


さらに、キャッシュレス時代に対応するため2025年5月より「エポスカード」を導入しショッピングの利便性を一層高めました。


今後も、地域と連携したイベントや季節ごとの催しを積極的に展開し、地域の皆さまの“暮らしのハブ”として、より快適で親しみやすい施設づくりを進めてまいります。











【施設概要】


新名称 ヨロッカ春日井


旧名称 イーアス春日井


所在地 愛知県春日井市六軒屋町東丘22


開業 2021年10月


延床面積 約69,800平方メートル


駐車台数 約2,120台


構造・階数 鉄骨造・地上3階


名称変更日 2026年4月3日（金）（予定）


公式サイト https://kasugai.iias.jp 　　 （※2026年4月2日（木）まで）


　　　　　 https://kasugai.yorokka.jp （※2026年4月3日（金）から公開）



「ヨロッカ春日井」では、“ちょっと寄ろっか”の気持ちで訪れたくなるイベントや、地域とつながるプロジェクトを積極的に展開してまいります。


お客様の日常に寄り添いながら、“暮らしの真ん中にあるショッピングセンター”として、より豊かな時間と体験をお届けします。



【本件に関するお問い合わせ】


担当：野田/のだ（noda@prime-place.co.jp）


株式会社プライムプレイス ヨロッカ春日井 オペレーションセンター


（旧 イーアス春日井）


〒486-0846 愛知県春日井市六軒屋町東丘22　　


TEL：0568-27-5133