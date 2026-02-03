ショッピングセンター「イーアス春日井」は2026年4月「ヨロッカ春日井」として生まれ変わります。

株式会社プライムプレイス

「ヨロッカ春日井」外観（サイン）イメージ

株式会社プライムプレイス（本社：東京都中央区/代表取締役社長執行役員 川村 崇）は、KDX不動産投資法人（本社：東京都千代田区/執行役員 桃井 洋聡）から運営業務を受託している商業施設「イーアス春日井」（所在地：愛知県春日井市六軒屋町東丘22） の施設名称を2026年4月3日(金)より「ヨロッカ春日井」に変更し、新たにスタートします。

本名称変更は、KDX不動産投資法人による新ブランド「YOROKKA」シリーズの第1号物件として実施するもので、地域の暮らしに寄り添い、”ちょっと寄り道したくなる場所”を目指します。

【名称コンセプト】

■ブランド名「YOROKKA（ヨロッカ）」

新ブランドの「YOROKKA」は、毎日の暮らしの中で「ちょっと寄ろうか」と声を掛け合って

来館される場面をイメージした名称です。

また、生活密着型商業施設として、話し言葉のニュアンスにより、どなたでも気軽に利用できる

親しみやすい存在であることを表現しました。

■ロゴマーク

「YOROKKA」の頭文字のYをメインモチーフとし、一筆書きのような形状で寄り道するように

施設の様々な店舗に立ち寄るお客様の姿をイメージしました。

また、バラエティ豊かなテナントをマルチカラーで表現しています。Yの造形が輪郭と接し、

四隅に開いているようなデザインによって、どなたにも開かれた場所になる願いを込めています。

ロゴマーク

（ブランド開発）

ブランド名称・ロゴデザインは株式会社生活スタイル研究所(本社:東京都渋谷区、代表取締役 本田泰・中村雄一)が担当しました。同社は、「生活スタイルの創造を通じて、豊かな日常生活を生み出す」ことを信念とし、生活者目線による総合的な企画開発から街づくり、業態開発、商業施設開発、建築・空間デザイン、ブランド開発を行う企画・プロデュースチームです。

【ヨロッカ春日井のご紹介】

愛知県春日井市に位置する大型商業施設「ヨロッカ春日井」は、2021年10月の開業以来、地域の皆さまに親しまれてきました。

現在では約70店舗が出店し、食品・ファッション・雑貨・サービスなど、幅広いジャンルの店舗が集う、春日井市を代表する商業施設として展開しています。

館内には、約1,880坪（約6,200平方メートル ）を誇る東海最大級の「無印良品」をはじめ、「ユニクロ」「トイザらス」といった人気専門店のほか、「ラウンドワン」や24時間営業の「西友」に加え、クリニックや子ども向け教室など、健康や教育、娯楽など、日々の暮らしを支える多彩なサービス店舗が充実しています。

また、飲食店や食物販店舗も豊富に揃い、気軽に立ち寄れるカフェやレストランなど、日常の“ごはん時間”をより楽しく彩る空間を提供。日常の買い物から家族でのレジャーまで、幅広い世代が楽しめる多彩なラインアップが魅力です。

さらに、キャッシュレス時代に対応するため2025年5月より「エポスカード」を導入しショッピングの利便性を一層高めました。

今後も、地域と連携したイベントや季節ごとの催しを積極的に展開し、地域の皆さまの“暮らしのハブ”として、より快適で親しみやすい施設づくりを進めてまいります。

【施設概要】

新名称 ヨロッカ春日井

旧名称 イーアス春日井

所在地 愛知県春日井市六軒屋町東丘22

開業 2021年10月

延床面積 約69,800平方メートル

駐車台数 約2,120台

構造・階数 鉄骨造・地上3階

名称変更日 2026年4月3日（金）（予定）

公式サイト https://kasugai.iias.jp （※2026年4月2日（木）まで）

https://kasugai.yorokka.jp （※2026年4月3日（金）から公開）

「ヨロッカ春日井」では、“ちょっと寄ろっか”の気持ちで訪れたくなるイベントや、地域とつながるプロジェクトを積極的に展開してまいります。

お客様の日常に寄り添いながら、“暮らしの真ん中にあるショッピングセンター”として、より豊かな時間と体験をお届けします。

【本件に関するお問い合わせ】

担当：野田/のだ（noda@prime-place.co.jp）

株式会社プライムプレイス ヨロッカ春日井 オペレーションセンター

（旧 イーアス春日井）

〒486-0846 愛知県春日井市六軒屋町東丘22

TEL：0568-27-5133