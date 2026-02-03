ZOZOマッチのプロフィールがリニューアル

株式会社ZOZO

株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）が運営するマッチングアプリ「ZOZOマッチ（ゾゾマッチ）」は、2026年2月2日（月）にプロフィール画面の仕様を変更し、ファッションをきっかけにしたマッチングをさらに後押しするアプリへとアップデートしました。

ZOZO独自のAIが「好みの雰囲気」のお相手を紹介するZOZOマッチは、これまで全身写真の登録を必須としていましたが、新たなプロフィールでは全身写真の登録を任意とし、写真選択の自由度を高めました（※1）。さらに、好きなお相手のコーディネートや、よく着るブランドを紹介できる項目を追加し、ファッションを通じた個性やライフスタイルをこれまで以上にアピールしやすい設計へと進化しました。

ZOZOマッチは、2025年12月にスワイプ式のいいね機能（※2）を導入し、操作性を高めたことで気になるお相手をより探しやすくなりました。そして、今回仕様変更をした新たなプロフィールにより、ユーザーが個性や魅力をより豊かに表現できるようになりました。今後も当社は、ファッションをきっかけにした出会いを後押しする機能拡充や企画実施などに取り組み、ZOZOマッチで直感的に心が動く出会いが多く創出されることを目指します。

（※1）全身写真の登録が任意となることで、ユーザー自身のファッションジャンル診断は従来の全身写真による診断ではなく、自身のファッションに近いコーディネートを選んでAIが診断する形式となります。

（※2）アプリ上に一人ずつ表示されるお相手の写真を、スワイプで「いいね！」することができ、お互いが「いいね！」をした際にマッチングが成立します。

ZOZOマッチ公式サイト

https://zozomatch.jp

＜ファッションで恋するマッチングアプリ「ZOZOマッチ」＞

ZOZOマッチは、ファッションやライフスタイルから直感で惹かれた相手と出会える、真剣な恋活・恋人探し・出会いのためのマッチングアプリです。登録時に年齢や性別などの基本情報に加え、複数のコーディネート画像の中から好みのファッションを選択することで、当社独自のAIが「好みの雰囲気」の相手を導き出します。