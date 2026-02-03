越境ECモール「ZenPlus」、南国市商工会と提携し南国市内企業の海外販路開拓を支援

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（所在地：大阪府大阪市）が運営する越境ECモール「ZenPlus」は、南国市商工会（所在地：高知県南国市）と業務提携を締結しました。

本提携を通じて、南国市商工会の会員事業者を中心に、海外販売に踏み出すための支援体制を整え、地域企業の販路拡大を後押しします。

■提携の背景と目的

南国市商工会は、地域の中小企業の経営を支える支援機関として、金融相談から販路開拓まで幅広く伴走支援を行っています。

国内市場の成熟により海外市場開拓の重要性が増す一方で、企業単独での認知獲得や言語対応など運用面の負担は大きく、支援を必要とする事業者が多いのが実情です。さらに、国内販売と海外販売を両立させるには社内リソースに制約があり、取り組み自体が限定的な状況にありました。

越境ECモール「ZenPlus」は、日本語のみで商品登録が可能で、海外ユーザーからの問い合わせ対応から海外決済、国際発送までを一括で提供するプラットフォームです。これにより、中小規模事業者の海外展開のハードルを下げ、南国市の商品を世界に発信する機会を創出します。

本提携により、事業者は日々の国内取引の延長線上で海外販売に挑戦できるようになります。両者は今後も連携を深め、新たなビジネスチャンスの創出と地域産業の振興に取り組みます。

■具体的な連携内容

南国市では、2027年春に高知龍馬空港で国際線対応の新ターミナルビルが全面運用となる予定です。インバウンドを含め、海外との往来や交流の拡大が期待されています。こうした環境変化を見据え、地域の事業者が海外販路開拓に取り組みやすい機会を増やしていきます。

具体的には、地域の事業者に向けて海外販売に関するセミナーなどの機会を設け、越境ECの知見と運用リソースを継続的に提供していきます。商工会会員に限らず、南国市内で経済活動を行う事業者へ横断的に情報を発信し、地域全体の挑戦を後押しします。

【南国市商工会事務局長 西村様 コメント】

人口減少や都市部への一極集中が進むなかで、地方の事業者がどう生き残っていくかは、地域にとって避けて通れない課題です。地産地消だけでは消費を賄いきれず、国内での販路開拓にも限界があります。だからこそ、市場を変えて海外の消費にも目を向け、地産外消を広げていく必要があると感じています。今回の提携を通じて、国内の販路開拓だけでなく、海外販売に挑戦する事業者が一社でも増えるよう、商工会としても継続して後押ししていきます。

■南国市商工会について

南国市商工会は「経営の安定と発展を全力サポート！」をテーマに掲げ、市内事業者の経営安定と発展を目的に、金融相談、事業計画の策定や新たな販路の開拓など、各種経営支援を行っています。

【南国市商工会 概要】

団体名：南国市商工会

設立：1960年8月

代表者：会長 杉村寛

住所：高知県南国市大筎甲1623-5

URL：https://nankoku-shokokai.or.jp(https://nankoku-shokokai.or.jp/)

■越境ECモール「ZenPlus」について

「ZenPlus」は、日本の商品を世界に届ける越境ECモールです。上場企業から小規模事業者まで、約5,000店舗（2026年1月時点）が出店しています。商品情報の翻訳や多言語でのカスタマーサポート、国際決済・配送までZenPlusが一括対応します。初期費用・月額費用は無料で、販売時のみ販売価格の10％を手数料としてお支払いいただく成果報酬型のため、出店者は国内販売と同じ感覚で越境販売を始められます。

・ZenPlusサービスページ：https://zen.one/zenplus

■会社概要

会社名：ZenGroup株式会社

設立：2014年4月

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金：80,000,000円

URL：https://zen.group(https://zen.group/)