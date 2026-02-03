株式会社4DIN、Biz Architects株式会社を引受先とする資金調達の実施を発表

株式会社４DIN



当社は、医療・ライフサイエンス領域におけるリアルワールドデータ（RWD）の収集・匿名化・分析から、臨床研究支援およびデータ活用コンサルティングまでをワンストップで提供する会社です。今回の資金調達により、提供中のサービスを強化し、より多くの医療機関・製薬企業への価値提供を拡大してまいります。





■資金調達の目的と背景

当社は、電子カルテデータやDPCデータ等の医療情報を安全かつ高度に分析可能な臨床情報分析支援プラットフォーム「SIMPRESEARCH(R)」や、医療機関と製薬企業/研究機関をつなぐネットワーク「4DIN Research Network」を通じて、医療データ利活用を介した医学・薬学系研究におけるリアルワールドエビデンス（RWE）創出研究支援、治験・臨床研究の効率化における広範なサービスを展開しています。

近年、臨床現場のデジタル化が進み、電子カルテデータやDPCデータなどの医療ビッグデータの蓄積量が増加する一方で、「匿名化・倫理審査」「院内調整」「解析環境の整備」といった研究・分析実装のハードルも高まっています。

こうした状況を踏まえ、Biz Architects社の経営・AI活用ノウハウを取り込むことで、当社の医療データ利活用サービスに経営戦略と高度分析力を融合し、医療機関およびライフサイエンス業界の課題をより統合的に解決できる体制を整備するため、本資金調達を実施いたしました。

これにより、SIMPRESEARCH(R)を中心とした医療機関向け研究支援サービスの拡充を進めるとともに、治験実施前のフィージビリティ調査や治療実態分析など、多様なニーズに対して、研究・臨床現場の改善につながるエビデンスを創出できる環境を通して「川上から川下まで一気通貫で価値を提供できる包括的なソリューション体制」の強化を目指します。

■株式会社4DIN 代表取締役 高橋 精彦のコメント

このたびの資金調達により、当社が提供するSIMPRESEARCH(R)を介した医療機関におけるリアルワールドデータ活用基盤およびサービスの拡充と、AI活用を含む高度データ分析体制の強化を一層加速いたします。Biz Architects様との連携を通じ、医療機関・研究機関・データ利活用者の皆さまに対して、戦略立案から実行支援までをサポートする「ワンストップ・ソリューション企業」として進化してまいります。

■Biz Architects株式会社 代表取締役社長 大江 真揮人のコメント

株式会社4DINは、医療ビッグデータの匿名化・統合・分析において実績と信頼性のある企業です。今回の出資を通じ、その強固なデータ基盤と当社の経営・AI活用の知見を掛け合わせることで、医療・ライフサイエンス領域における付加価値の高いソリューション創出を共に目指してまいります。両社の強みを活かし、医療機関や製薬企業の課題解決に貢献するパートナーとして成長していければと考えております。