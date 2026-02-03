東大発スタートアップFastNeura、「MET2026」で認知拡張技術を発表

株式会社FastNeura

株式会社FastNeura（本社：東京都、代表取締役：水口成寛、以下「FastNeura」）は、株式会社マクニカ主催のテクノロジーカンファレンス「Macnica Exponential Technology 2026（MET2026）」に出展いたします。

■MET2026について

MET（Macnica Exponential Technology）は、「最先端のその先にある技と知を探索し、未来を描き、今をつくる。」をパーパスに掲げるマクニカ全社のテクノロジーカンファレンスです。ビジョナリーによるトークセッション、未来テクノロジー体験展示、プレミアムセミナー、スタートアップピッチなど、最先端技術を体感できる完全招待制イベントとして、2026年2月3, 4日にTAKANAWA GATEWAY Convention Centerで開催されます。

■出展概要

FastNeuraは、開発中の認知拡張OS「Sync」のプロトタイプを展示いたします。Syncは、自律型AIエージェント、脳・生体センシング、感覚刺激（視聴覚、ハプティクス等）を統合し、人間の認知能力を守り・拡張する次世代プラットフォームです。



会場では、脳・生体信号に基づくクローズドループ介入技術のデモンストレーションを通じて、AGI時代における人間とテクノロジーの新しい融合の形をご体験いただけます。

■FastNeuraの技術的強み：クローズドループ認知拡張技術

FastNeuraが開発する認知拡張OS「Sync」は、生体リズムに基づく感覚刺激で認知状態を無意識下で最適化する技術です。その核心は、「生体計測→状態推定→介入→個人最適化」のクローズドループにあります。

既存のウェアラブルプロダクトの多くが「計測→可視化」に終始するのに対し、Syncは脳神経科学・AI技術・ウェアラブルを融合させたクローズドループシステムの強みを活かし、画面操作や人間の意識的判断を一切必要としない「Ambient Agent」型の認知支援を実現します。

技術的には、外部リズム刺激に生体リズムが自然と同期する「引き込み」現象などを活用。スマートウォッチやウェアラブルデバイスで取得した心拍・生体信号をAIがリアルタイムに解析し、覚醒度・ストレス・集中度などの状態を推定。その上で、生体リズムに同期した微細な振動刺激や視聴覚刺激により、集中力の維持、ストレス緩和、睡眠の質向上といった状態遷移を促します。

ChatGPTのような言語AIが「言語化して問いかける」ことを前提とした理性レイヤーでの拡張であるのに対し、Syncは問いかけなくても状態を理解し、気づかないうちに最適化してくれる--いわば「環世界の拡張」を実現するテクノロジーです。

■ 代表コメント

「ポストAGI時代において、人間がテクノロジーとどう共存し、進化していくのか。その一つの解を、この場所から提案したいと思います」

■FastNeuraについて

社名：株式会社FastNeura

所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷６丁目２５番１４号

代表者：代表取締役 水口成寛

URL：https://fastneura.com/

株式会社FastNeuraは、人間の無意識に働きかける認知拡張技術を開発する東大発スタートアップです。脳・生体信号からリアルタイムに心身状態を推定する自律型AIと、感覚刺激によるクローズドループ介入を組み合わせたプロダクト「Sync」を開発しています。すべての人が最高のパフォーマンスを発揮できる社会を目指し、大学・国・企業との共創でヘルスケアから国家安全保障まで、AGI時代の認知インフラを創造します。

■代表について

東京大学医学部医学科在籍。東京大学・大阪大学研究員としてBrain-Machine Interface、デジタル脳の研究に従事。ニューロテックを通じた人間とAIの共進化を目指し、現在は認知拡張技術の実装に取り組む。専門は神経工学。別企業にて侵襲BMI開発や海外事業開発担当。国際/国内学会発表多数。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社FastNeura 広報担当

E-mail：info＠fastneura.com

HP：https://fastneura.com/