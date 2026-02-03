”壁が舞台に” ―ーライブパフォーマンスの”ジューク・ボックス”　「ミューラルライブ」。全国ホテルやレジャー施設に本格提供開始

株式会社eje

インバウンドやコロナ禍のリバウンドで活性化する全国の宿泊施設。その一方で、サービスの質を高め満足度を向上させるための差別化が求められている。一般的に収益UPに必要な「サービスの向上と省人化」はトレードオフとされているが、「ミューラルライブ」は、映像音響技術を駆使し、高品質のサービスを最小限の固定費で提供できるシステム。実際に演者はそこにいないが、独自技術による映像表現、演出、照明、音響効果によって、まるで本人がその場に存在するような臨場感のあるライブステージを低コストで実現する。

ボタン一つの操作で、ディナーショーを想定したコンテンツが自動的に展開され、照明連動や、演者とのインタラクティブ演出が組み込まれる他、通常のライブでは表現不可能な演出も展開される。

＠東京汐留：EJEVAR（エジェバル）店舗内[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XofcHSCv4ew ]

【MURAL LIVE】～天使のささやき～ 東亜樹

【コンテンツ】第一弾 日韓歌王戦で話題の日本人アーティスト

第一弾のコンテンツは海外で人気を誇る日本人アーティストが出演。高齢者や若者のみならずインバウンドに至るまで人気の「昭和歌謡ソング（トロット）」をテーマに展開。Youtubeで累計数億回再生され、韓国の人気番組にレギュラー出演していた「住田愛子」「東亜樹」などが、観客をあの頃の時代に誘います。他、インフルエンサーのピアノ演奏や、真打落語、癒し風景、北斎アートなどを準備中。

【開発の経緯】被災地や地方の高齢者に歌の力で元気を届けたい

2024年初の能登震災でのボランティア活動の際、多くのアーティストが現地に赴き、被災者に元気を届ける様子と、それを涙ながらに耳を傾ける被災者の姿を見て”歌の力”を再認識しました。

同時に現地の受け入れ体制もままならず、被災地に赴くアーティストの負荷を考えた際、これらの負荷を軽減し、効率的に実施できる方法を模索したのが本サービス開発のきっかけです。

アーティストにとってもファンにとっても、やりたくても出来ない、行きたくても行けない、を実現させるための試行錯誤から本サービスが産まれました。アーティストの稼働を伴わず、ライブさながらのパフォーマンスを提供することで、エンタメが枯渇する地方にもハイクオリティのイベントをお届けします。

【今後の展開】

音楽のみならず、漫才落語、旅行、教育コンテンツ、健康エクササイズなど、様々なIPとの業務提携によるコンテンツ化を推進中。高齢者のコミュニティ、地方や施設のインフォメーションとしても活用できる”次世代街開発のインフラ”として機能を実装します。

【ミューラルライブの特徴】

有名人を招致したイベントを実施すると下記コストが発生するため、設備投資を行ったとしても、頻繁に実施することは困難です。

※ディナーショーやイベントなどを実施する際に必要なコスト

【企画開発、ブッキング、タレント出演費、アテンド、ヘアメイク、スタイリスト、衣装、会場装飾費、宣伝費、機材調整費、技術スタッフ稼働費、オペレーション人件費、食費、交通費、滞在費etc】

「ミューラルライブ」はこれらのコストや大がかりな設備投資を伴わず、サービスを持続することができます。

【サービス・会社情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176924/table/1_1_403cf3ea8ae5a5205d659d1abcff42b9.jpg?v=202602031021 ]

サービス名：MURAL LIVE（ミューラルライブ）

内 容：ライブ空間演出サブスクサービス

対 象：ホテル・宿泊施設・観光関連施設・高齢者施設・クルーズ観光船・スーパー銭湯・リゾートマンション

【お問合せ】

デモの見学、導入検討、業務提携など

社 名：株式会社eje

所在地：〒105-0021東京都港区東新橋1-8-2カレッタ汐留キヤニオンテラス3階

担 当：伊津美（イズミ）

e-mail：info@eje-c.com

https://www.murallive.com/about-murallive

デモ見学施設：EJEVAR（エジェバル）※通常はカフェレストラン

ht(https://www.ejevar.com/)tps://www.ejevar.com/(https://www.ejevar.com/MURAL)