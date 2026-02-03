「日硝ハイウエースポーツドライブ公式LINE」を開設

株式会社日硝ハイウエー

株式会社日硝ハイウエー（本社：三重県津市、代表取締役：杉本健司、以下 当社）は、スポーツプロジェクト「NHW SPORTS DRIVE」の情報発信を強化するため、「日硝ハイウエースポーツドライブ公式LINE」を開設しましたのでお知らせします。

公式LINE友だち募集（NHW SPORTS DRIVE）

NHW SPORTS DRIVEは、物流で磨いた「運ぶ力」を、スポーツの世界で「挑む力」へとつなげていくプロジェクトです。従業員やご家族、地域の皆さま、取引先の皆さまの声援が選手の原動力となり、選手の挑戦が会社と地域を前へ進めます。そして、その双方向の循環を育むことを目指しています。

このたび開設した公式LINEは、そうした挑戦の歩みを、より多くの方に手軽に、確実にお届けするための情報発信チャネルとして運用してまいります。

〇 友だち追加方法

URLから追加：［https://lin.ee/0I72sz9］

LINE内検索：［LINE ID：@nhw_sports_drive］

QRコードから追加：

QRコードで友たち追加

〇 公式サイト：https://nhw-sports.jp(https://nhw-sports.jp%60)

プロジェクトの全体像や最新情報は、NHW SPORTS DRIVE公式サイトでもご覧いただけます。

〇 会社概要（本社）

商号：株式会社日硝ハイウエー

本社：三重県津市戸木町4857-13

設立：1967年６月22日

HP：https://www.nhw.co.jp

〇 本件に関するお問い合わせ先

株式会社日硝ハイウエー スポーツドライブ事務局

担当：橋川・下部

TEL：059-271-5950（平日 10:00～17:00）

E-mail：info@nhw-sports.jp