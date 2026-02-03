介護・医療専門職が地域の“旅の支え手”に「地域トラベルサポーター養成講座＆手引き介助ボランティア研修2026」　4月開講

日本介護システム株式会社階段の車いす介助訓練（イメージ）高齢者疑似体験（イメージ）砂利道の車いす介助訓練（イメージ）

日本介護システム株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：大友俊雄）は、要介護高齢者や視覚障害者など、移動や外出に不安を抱える方々が、地域の中で安心して旅行や日常の外出を楽しめる環境づくりを目的とした介護・医療専門職向け人材育成プログラム「地域トラベルサポーター養成講座＆手引き介助ボランティア研修2026」を、2026年4月より開講いたします。

本取り組みは、観光振興と福祉施策、地域包括ケアの視点を融合させ、「人材育成」を軸に持続可能な外出支援体制を地域に根付かせることを目的としています。バリアフリー法の整備や観光施設のハード面の改善が進む一方、実際の移動・観光・宿泊の現場では、医療・介護の専門性を持つ“支える人材”の不足が、外出機会そのものの制限につながっているのが現状です。本講座は、こうした社会課題に対し、自治体・観光事業者・福祉分野が連携して対応できる実践人材の育成を目指します。

本事業は、日本介護システムが推進する「介護旅行」を次の成長分野として位置付け、外出支援を人材・制度・地域連携の三位一体で事業化する中核プロジェクトです。

本講座の対象は、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、看護師などの介護・医療専門職。日常のケアの枠を超え、外出・旅行・地域活動の現場で専門性を発揮できる人材を育てる、数少ない実践型研修プログラムです。高齢化が進む中、外出支援は「個人の楽しみ」にとどまらず、孤立防止、健康維持、地域参加の促進といった行政施策とも深く関わる重要なテーマとなっています。

本講座の5つの特徴

1. 専門職向け実践型カリキュラム

介護・医療の専門性を、外出・旅行支援の現場で「安全」と「尊厳」を両立させる実務スキルとして体系化します。要介護高齢者の歩行・車いす支援、視覚障害者への手引き介助、観光現場でのリスク管理や休憩計画の立て方などを学び、ロールプレイを通じて即応力と判断力を養成します。

テキストの表紙（イメージ）2. 経験豊かな講師による直接指導

旅行業界でのユニバーサルツーリズム実務歴28年の介護福祉士が、現場運営や自治体連携などの実践事例をもとに指導します。業界初のトラベルサポーター制度の開発・運営や地域モデル構築の経験を踏まえ、支援活動を新たな地域サービスや観光ビジネスにつなげる視点を共有し、受講者の専門性や地域特性に応じて具体的にフィードバックします。

座学研修の様子（イメージ）3. 修了後の実地参加型プログラム

修了者には「地域トラベルサポーター認定証」を発行し、日本介護システムが運営する同行ヘルパー活動や視覚障害者支援ツアー、バリアフリー旅行へのボランティア同行など、実際の地域・観光現場で活躍できる機会を提供します。実践と振り返りを重ね、専門性を継続的に高める仕組みです。

日本介護システム株式会社の同行ヘルパー（イメージ）4. 防災・減災を見据えた支援力の養成

屋外での車いす介助訓練や簡易担架を用いた避難訓練を通じ、災害時や緊急時にも要配慮者を安全に支援できる現場対応力を養成します。観光地や宿泊施設での非常時対応を学び、平時の外出支援と防災の視点を結び付けます。

車いす介助訓練（イメージ）5. 多職種連携による地域モデルの構築

自治体、観光事業者、福祉・医療機関、ボランティア、地域住民が連携する外出支援ネットワークの形成を目指します。役割分担や情報共有の仕組みづくりを学び、外出支援を地域施策として位置付け、共生社会と地域活性化の両立を図ります。

勉強会の様子（イメージ）

本講座を通じて育成される人材は、地域雇用の創出や観光関連産業との新たな連携を生み出し、介護・観光・地域サービスが連動する持続可能な地域経済モデルの構築にも寄与します。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152066/table/14_1_1623bfb98652860dd7b51d4a4c619616.jpg?v=202602031021 ]

日本介護システムは、本講座を皮切りに、2026年度は札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡など全国各地での開催を予定しています。地域に根ざした“旅の支え手”を育成することで、誰もが安心して移動し、旅を楽しめる社会の実現と、持続可能な地域観光の推進に貢献してまいります。また、自治体や観光関係団体との連携によるモデル事業としての展開も視野に入れています。

日本介護システム株式会社は、「病気やケガにより介護が必要になっても、行きたい場所へ行き、やりたいことに挑戦できる社会」を目指し、介護保険外サービスや介護旅行、バリアフリー旅行の企画・提供を行っています。 年齢や障害を理由に外出をあきらめてしまうことは、本人の楽しみや生きがいを失わせるだけでなく、社会全体の活力低下にもつながります。 同社は、外出や旅行を「特別なこと」ではなく「当たり前の選択肢」として取り戻すことが、超高齢社会をより明るく、ハッピーなものにすると考えています。

本プログラムは、「できない理由を探すのではなく、どうすれば安全に実現できるかを考える」という同社の姿勢を体現した取り組みの一つです。 近年は、外出や特別な日の準備を支える訪問理美容サービス「KamiBito」との連携も進め、移動前後を含めた“外出のトータルサポート”を強化しています。 日本介護システム株式会社は今後も、多様な人々の挑戦を支え、共生社会の実現に貢献してまいります。

