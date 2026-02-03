AI検索の「自社の現在地」を1万円で見える化。ChatGPTやGoogle AIOでの言及を調査する『AI検索診断レポート』をS&Eマーケティングストアで提供開始

加速する「AI検索」へのシフトと、マーケティング担当者が直面する新たな課題

Googleの「AI Overviews（AIO）」の本格導入や、ChatGPT、Perplexityといった生成AIによる情報探索の普及により、ユーザーの検索行動は劇的な変化を遂げています。

これまでの検索エンジン最適化（SEO）に加え、AIに自社がどう引用され、どのような文脈で紹介されるかを最適化する「LLMO（大規模言語モデル最適化）」や「GEO（生成エンジン最適化）」への対応が、企業のデジタル戦略において急務となっています。

しかし、多くの現場では以下のような課題に直面しています。

- 社内で『AI検索への対応はどうなっている？』と聞かれるが、現状がわからない- ChatGPTやGoogleのAI回答に自社がどう表示されているか、調べる術がない- 対策を始めたいが、高額なコンサルティング契約をいきなり結ぶのはハードルが高い

こうした声に応え、Webマーケティングの仕組み化を支援するS&Eパートナーズ株式会社は、1万円（税別）でAI検索における自社の立ち位置を可視化する「AI検索診断レポート」の提供を開始いたしました。

「AI検索（LLMO/GEO/AIO）診断レポート」の3つの特徴

診断レポートの調査項目（一例）

Webマーケティングの仕組みを作る会社S&Eパートナーズについて

- AI検索における「自社の現在地」を定量・定性で可視化ChatGPT、Gemini、Perplexity等の主要LLMからの流入数や、Google AIOでの引用露出度を数値化。さらに、AIがどのような文脈で自社を語っているかを可視化します。- 専門コンサルタントによる「改善ポイント」の提示単なるデータの羅列ではなく、創業13年・500社以上の支援実績を持つS&Eパートナーズのコンサルタントが、調査結果に基づいた具体的な改善案や今後の対策方針をアドバイスします。- ECサイト感覚で「1施策から」手軽に発注可能「S&Eマーケティングストア」でのオンライン購入が可能なため、複雑な契約手続きは不要。ご入金後、最短5営業日でレポートを納品いたします。レポートサンプル- LLM経由の参照流入数：生成AIから自社サイトへ誘導された訪問者数の測定。- LLMにおける自社関連言及調査：主要LLMが自社やサービスをどう紹介しているかの抽出。- AI Overviews出現・引用数：Google検索のAI回答エリアでの露出・引用回数の調査。- コンサルタントの所見：現状分析と、優先すべき対策案の提示。サービス詳細はこちら :https://seo-best.jp/store/product/llmo_diagnosis/S&Eパートナーズ株式会社（大阪府大阪市）

S&Eパートナーズ株式会社は、「Webマーケティングの仕組みでハピネスを届ける」をビジョンに掲げ、SEO対策、リスティング広告運用代行、ホームページ制作など、企業のWeb戦略を幅広く支援しています。

今回の「S&Eマーケティングストア」および「AI検索診断レポート」の提供を通じて、プロの施策をより身近なものにし、日本の中小企業のデジタルマーケティング底上げに貢献してまいります。

■サービス概要

【会社概要】

- 商品名：AI検索（LLMO/GEO/AIO）診断レポート- 価格：10,000円（税別）- 納期：ご入金後 5営業日- 詳細・購入URL：https://seo-best.jp/store/product/llmo_diagnosis/

事業所名：S&Eパートナーズ株式会社

代表取締役 山本 託也

所在地 大阪本社：大阪府大阪市中央区南船場2丁目-12-10 ダイゼンビル2階・3階

設立：2013年1月

ホームページ：https://seo-best.jp/

事業内容：SEO対策、リスティング広告運用代行、ホームページ制作、採用マーケティング

関連会社：株式会社クイックマン、S＆Eマネージメント株式会社、スイングアーツ合同会社